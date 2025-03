メタルの帝王オジー・オズボーンは超常現象の存在を認めるのか！？「オズボーン一家の衝撃怪奇動画ウソホント？」の新エピソードをMONDO TVにて3月30日(日)より放送開始！

ディスカバリー・ジャパン合同会社(C) 2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

エンターテイメントチャンネル『MONDO TV』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、ヘヴィメタルバンド「ブラック・サバス」のオジー・オズボーンの息子ジャック・オズボーンが、超常現象に懐疑的な父・オジーと母・シャロンに、様々な怪奇現象の存在を認めさせようと試みる、「オズボーン一家の衝撃怪奇動画ウソホント?」の新エピソードを3月30日(日)14:00より放送開始いたします。

超常現象捜査のベテランであるジャックが、“プリンス・オブ・ダークネス”“プリンセス・オブ・ダークネス”たる両親に、驚くような超常現象の映像を紹介していきます。

出演:Ozzy Osbourne(オジー・オズボーン)

1948年12月3日生まれ、イギリス・バーミンガム出身。

1970年、ヘヴィメタルバンド「ブラック・サバス」のボーカリストとしてデビュー。セカンドアルバム「パラノイド」が英米でヒット、「メタルの帝王」と呼ばれるようになる。1978年に同バンドを脱退。その後も、ソロアーティストとして多くのヒット曲をリリース。2020年にはパーキンソン病を患っていることを公表し、2023年にはツアー活動からの引退を発表。

(C) 2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

<エピソード>

地球外生命体の活動 3月30日(日)14:00~

ジャック・オズボーンの努力により、オジーとシャロンの2人はまた一歩、超常現象の信者へと近づいているようだ。今回ジャックが紹介するのは、子どもたちの霊、地球外生命体の活動の様子、そして正体不明の生物であるフレズノ・ナイトクローラーだ。さらにオズボーン一家は、月に関する陰謀論にも迫る。

ビッグフットとネッシー 3月30日(日)15:00~

今回ジャックが両親に見せるのは、ビッグフットとネッシー。また一家は、霊を呼ぶために使われる文字盤上で、物がひとりでに動く現象を確認する。さらにジャックは、かの有名なロズウェル事件が作り話ではなかった可能性を指摘。その確かな証拠を両親に紹介する。

湖に潜む太古の怪物 3月30日(日)16:00~

ジャック・オズボーンは引き続き、我々の身の回りに起こる説明のつかない現象の存在を両親に認めてもらうべく、証拠映像の数々を紹介していく。今回登場するのは、シャドーピープルに妖精、湖に潜む太古の怪物だ。そしてジャックは政府の抱えるある秘密、ピラミッド型のUFOについて暴露する。

「オズボーン一家の衝撃怪奇動画ウソホント?」(C) 2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

<番組放送情報>

■放送局:MONDO TV

■番組名:「オズボーン一家の衝撃怪奇動画ウソホント?」

■放送日時:3月30日(日)14:00

■レギュラー放送:毎週日曜 12:00 ※3/30のみ14:00~

再放送:月~金曜 19:00

(新エピソード/日本語吹替/60分/10話)

■MONDO TV

全国のケーブルテレビ、スカパー、ひかりTVなどで好評放送中のエンターテイメントチャンネル。視聴可能世帯は約600万世帯。エンタメ、アイドル、麻雀、パチンコ・パチスロ、シネマなど多彩なジャンルの番組を放送中。<MONDO TV公式WEBサイト> https://www.mondotv.jp

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。