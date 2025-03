ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』番組初のオリジナルキャラクター、恋を応援する「ちゅきのわぐまのちゅきべあ」が誕生

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズにおいて、番組初のオリジナルキャラクター「ちゅきのわぐまのちゅきべあ」(以下、「ちゅきべあ」)を発表いたしました。

【今日好きの公式キャラクターが誕生】恋を見守るキューピッド、ちゅきのわぐまの「ちゅきべあ」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=F2ESWGpmijE ]

ちゅきべあ公式Xはコチラ(https://x.com/chukibear_abema)

『今日、好きになりました。』シリーズ(以下、『今日好き』)は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけます。

このたび発表した「ちゅきべあ」は、恋を応援するキューピッドとして誕生。2017年に初回シリーズを放送スタートし、まもなくシリーズ第70弾を迎える『今日好き』初のオリジナルキャラクターです。「ちゅきべあ」誕生に伴い、番組プロデューサーは「番組に参加するメンバーはもちろん、毎週番組を楽しんで視聴してくださる皆さまにとっても、“恋のお守り”のような存在になれば良いなと思っております」とコメント。

また、「ちゅきべあ」のグッズ展開も決定し、3月26日(水)開催の大型イベント「青春祭2025 by 今日、好きになりました。」にて、ステッカー3種セットとアクリルキーホルダーを販売いたします。

なお、『今日好き』はただいま最新シリーズ『今日、好きになりました。卒業編2025 in シンガポール』を放送中。『今日好き』史上初の、参加メンバーが全員高校3年生、かつ、過去に『今日好き』に参加経験のある継続メンバーによる旅となります。これまでの『今日好き』シリーズにて人気を博したメンバーたちによる、卒業までに伝えたい思いとは…?「過去に好きだった人が目の前に現れるって『今日好き』でしかあり得ないこと」と、高校生活ラストにどんな恋模様が巻き起こるのか?『今日、好きになりました。卒業編2025 in シンガポール』は3月24日(月)夜10時に最終話を迎えます。

『今日好き』シリーズは、1月13日(月)から2月10日(月)にかけて放送した『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』が、ABEMA恋愛リアリティーショーにおいて最高視聴を記録(※1)。『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に関連するSNSの動画再生数は累計2億回を突破したほか(※2)、女子中高生の内2人に1人以上が『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』を視聴するまでに伸張するなど(※3)、初回シリーズ放送より8年以上が経過した今も、ティーンを中心に幅広い年代の方々に支持されています。

今後も『今日好き』は、様々なかたちで番組の魅力をお届けしてまいります。『今日好き』シリーズに、ぜひご期待ください。

(※1)2025年2月10日(月)~2月16日(日)の1週間の内、『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』を視聴した人数(被り含まず)

(※2)『今日好き』公式SNSにて公開された『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に関連する動画の累計再生数

(※3)自社調べ、統計局の人口分布における13歳~18歳の女性の総数(2023年10月時点)より、2025年2月10日(月)~2月16日(日)に『今日、好きになりました。卒業編2024 in ソウル』を視聴した人数から割り出して算出

▼『今日好き』プロデューサーコメント

このたび、新しく『今日好き』の公式キャラクターが誕生いたしました。「ちゅきのわぐまのちゅきべあ」は、皆さまの恋を応援するキューピッドです。

耳にある綿は、悲しい想いをした誰かの涙を拭くためのもの、そして胸にあるハートの矢は、恋の成就を祈って放つものです。番組に参加するメンバーはもちろん、毎週番組を楽しんで視聴してくださる皆さまにとっても、“恋のお守り”のような存在になれば良いなと思っております。

約8年という長い年月をかけて放送している『今日好き』ですが、新しい番組の象徴として、皆さまに愛されるキャラクターになるよう、これから色んな取り組みをしてまいりますので、暖かく見守っていただけますと幸いです。

引き続き、『今日、好きになりました。』をよろしくお願いいたします。

▼『今日、好きになりました。卒業編2025 in シンガポール』参加メンバー※左上より

ゆうすけ(高校3年生/熊本県出身)、その(高校3年生/岡山県出身)、じゅま(高校3年生/埼玉県出身)、れお(高校3年生/兵庫県出身)、あやな(高校3年生/岐阜県出身)、いっさ(高校3年生/奈良県出身)、そうま(高校3年生/東京都出身)、じゅり(高校3年生/愛知県出身)、メガン(高校3年生/大阪府出身)、らいと(高校3年生/京都府出身)、あすか(高校3年生/宮崎県出身)

■ABEMA『今日、好きになりました。卒業編2025 in シンガポール』 番組概要

番組URLはコチラ(https://abema.tv/video/title/90-1965)

