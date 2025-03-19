オールスズキフェア2025 開催！

写真拡大 (全11枚)

株式会社ノヴェロ




2025年　3月22日（土）23日（日）の2日間、アクセスサッポロにてオールスズキフェア2025が開催！スズキの人気の新車が勢揃い！！さらに特選中古車も会場に一同に集結します！！豪華なご成約特典や楽しいイベントも盛りだくさん！今年は新たに無料骨盤調整体験会や、専門学校北海道自動車整備大学校&札幌科学技術専門学校による進学相談ブースも実施いたします！！



ご成約者様には北海道産のこだわりのグルメギフトをプレゼント！


個人でも家族でも楽しめるイベントですのでぜひご来場ください！







【公式ホームページ】


https://www.hokkaidosuzuki.com　　




【試乗車 軽自動車&小型車】







【実施コンテンツ】








【ご成約プレゼント】


・どろぶた詰め合わせセットA


・きのとやセレクトギフト　14個入り


・十勝スロウフード　北海道牛サガリ肉200ｇ


・札幌農学校北海道チーズタルト　12個入り


・中野商店　北海道米　喜ばれギフトセット


（※下記商品画像はイメージです。）







【主催】


◯株式会社オートランド札幌　◯道央スズキ株式会社　◯株式会社スズキレピオ　◯株式会社スズキ自販北海道



【協力】　


○株式会社ジャックス ○SMBCファイナンスサービス株式会社　○株式会社日専連ジャミス


○オリエントコーポレーション 他（予定）



【事務局運営】
事務局：（株式会社ノヴェロ）