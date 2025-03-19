オールスズキフェア2025 開催！
株式会社ノヴェロ
【事務局運営】
2025年 3月22日（土）23日（日）の2日間、アクセスサッポロにてオールスズキフェア2025が開催！スズキの人気の新車が勢揃い！！さらに特選中古車も会場に一同に集結します！！豪華なご成約特典や楽しいイベントも盛りだくさん！今年は新たに無料骨盤調整体験会や、専門学校北海道自動車整備大学校&札幌科学技術専門学校による進学相談ブースも実施いたします！！
ご成約者様には北海道産のこだわりのグルメギフトをプレゼント！
個人でも家族でも楽しめるイベントですのでぜひご来場ください！
【公式ホームページ】
https://www.hokkaidosuzuki.com
【試乗車 軽自動車&小型車】
【実施コンテンツ】
【ご成約プレゼント】
・どろぶた詰め合わせセットA
・きのとやセレクトギフト 14個入り
・十勝スロウフード 北海道牛サガリ肉200ｇ
・札幌農学校北海道チーズタルト 12個入り
・中野商店 北海道米 喜ばれギフトセット
（※下記商品画像はイメージです。）
【主催】
◯株式会社オートランド札幌 ◯道央スズキ株式会社 ◯株式会社スズキレピオ ◯株式会社スズキ自販北海道
【協力】
○株式会社ジャックス ○SMBCファイナンスサービス株式会社 ○株式会社日専連ジャミス
○オリエントコーポレーション 他（予定）
【事務局運営】
事務局：（株式会社ノヴェロ）