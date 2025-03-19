ワンダーランズ×ショウタイム10th Single「オペラ！スペースオペラ！/成敗いたAAAAAす！」が本日リリース！

株式会社ブシロード

iOS/Android向けリズム＆アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』より、ワンダーランズ×ショウタイム 10th Single「オペラ！スペースオペラ！/成敗いたAAAAAす！」（発売元：ブシロードミュージック）が本日リリース。

『オペラ！スペースオペラ！』

伝えたい想いをいっぱい乗せて、太陽に向かってレッツゴー！

さらにパワーアップしたワンダーランズ×ショウタイムによる1曲♪

『成敗いたAAAAAす！』

心・技・体を磨き上げ――笑顔で踊りゃんせ♪

さらに勢いを増すワンダーランズ×ショウタイムの1曲、お楽しみください！

ジャケットには、４さん描き下ろしイラストを使用。『プロジェクトセカイ』で人気の楽曲を、ぜひCDでもお楽しみください！

【商品情報】

ワンダーランズ×ショウタイム 10th Single「オペラ！スペースオペラ！/成敗いたAAAAAす！」

発売日：2025年3月19日(水)

定価：1,540円（税込）

品番：BRMM-10883

詳細：https://bushiroad-music.com/musics/brmm-10883/

＜収録内容＞

1.オペラ！スペースオペラ！

2.成敗いたAAAAAす！

3.オペラ！スペースオペラ！ -instrumental-

4.成敗いたAAAAAす！ -instrumental-

＜初回生産分限定封入特典＞

オリジナルトレーディングカード1枚（全５種）

ヴァイスシュヴァルツ特製PRカード1枚（全1種）

＜先着購入特典＞

B2告知ポスター

※「先着購入特典」の配布は無くなり次第終了となります。

事前のご予約をお勧めします。

※各種特典在庫に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。

【プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク 10th Single 5タイトル連動購入キャンペーン】

下記5タイトルを、「連動購入特典対象店舗・ECショップ」にて連動購入されたお客様に、「特製A4クリアファイル」をプレゼントいたします。

＜対象商品＞

1、2月19日(水)発売 Leo/need 10th Single「すれすれ/それでも僕らは歌うことをやめない」

2、3月5日(水)発売 Vivid BAD SQUAD 10th Single「烈火/ULTRA C」

3、3月19日(水)発売 ワンダーランズ×ショウタイム 10th Single

「オペラ！スペースオペラ！/成敗いたAAAAAす！」

4、4月2日(水)発売 MORE MORE JUMP！ 10th Single「Supernova/キラー」

5、4月16日(水)発売 25時、ナイトコードで。 10th Single「エンパープル/化けの花」

詳細はこちら：https://bushiroad-music.com/15998/

■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役社長COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場します。

公式サイト：https://pjsekai.sega.jp

公式X（旧Twitter）：https://x.com/pj_sekai

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