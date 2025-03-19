ワンダーランズ×ショウタイム10th Single「オペラ！スペースオペラ！/成敗いたAAAAAす！」が本日リリース！
iOS/Android向けリズム＆アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』より、ワンダーランズ×ショウタイム 10th Single「オペラ！スペースオペラ！/成敗いたAAAAAす！」（発売元：ブシロードミュージック）が本日リリース。
『オペラ！スペースオペラ！』
伝えたい想いをいっぱい乗せて、太陽に向かってレッツゴー！
さらにパワーアップしたワンダーランズ×ショウタイムによる1曲♪
『成敗いたAAAAAす！』
心・技・体を磨き上げ――笑顔で踊りゃんせ♪
さらに勢いを増すワンダーランズ×ショウタイムの1曲、お楽しみください！
ジャケットには、４さん描き下ろしイラストを使用。『プロジェクトセカイ』で人気の楽曲を、ぜひCDでもお楽しみください！
【商品情報】
ワンダーランズ×ショウタイム 10th Single「オペラ！スペースオペラ！/成敗いたAAAAAす！」
発売日：2025年3月19日(水)
定価：1,540円（税込）
品番：BRMM-10883
詳細：https://bushiroad-music.com/musics/brmm-10883/
＜収録内容＞
1.オペラ！スペースオペラ！
2.成敗いたAAAAAす！
3.オペラ！スペースオペラ！ -instrumental-
4.成敗いたAAAAAす！ -instrumental-
＜初回生産分限定封入特典＞
オリジナルトレーディングカード1枚（全５種）
ヴァイスシュヴァルツ特製PRカード1枚（全1種）
＜先着購入特典＞
B2告知ポスター
※「先着購入特典」の配布は無くなり次第終了となります。
事前のご予約をお勧めします。
※各種特典在庫に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。
【プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク 10th Single 5タイトル連動購入キャンペーン】
下記5タイトルを、「連動購入特典対象店舗・ECショップ」にて連動購入されたお客様に、「特製A4クリアファイル」をプレゼントいたします。
＜対象商品＞
1、2月19日(水)発売 Leo/need 10th Single「すれすれ/それでも僕らは歌うことをやめない」
2、3月5日(水)発売 Vivid BAD SQUAD 10th Single「烈火/ULTRA C」
3、3月19日(水)発売 ワンダーランズ×ショウタイム 10th Single
「オペラ！スペースオペラ！/成敗いたAAAAAす！」
4、4月2日(水)発売 MORE MORE JUMP！ 10th Single「Supernova/キラー」
5、4月16日(水)発売 25時、ナイトコードで。 10th Single「エンパープル/化けの花」
詳細はこちら：https://bushiroad-music.com/15998/
■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について
「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役社長COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場します。
公式サイト：https://pjsekai.sega.jp
公式X（旧Twitter）：https://x.com/pj_sekai
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