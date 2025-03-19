ワンダーランズ×ショウタイム10th Single「オペラ！スペースオペラ！/成敗いたAAAAAす！」が本日リリース！

写真拡大 (全4枚)

株式会社ブシロード



iOS/Android向けリズム＆アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』より、ワンダーランズ×ショウタイム 10th Single「オペラ！スペースオペラ！/成敗いたAAAAAす！」（発売元：ブシロードミュージック）が本日リリース。




『オペラ！スペースオペラ！』


伝えたい想いをいっぱい乗せて、太陽に向かってレッツゴー！


さらにパワーアップしたワンダーランズ×ショウタイムによる1曲♪




『成敗いたAAAAAす！』


心・技・体を磨き上げ――笑顔で踊りゃんせ♪


さらに勢いを増すワンダーランズ×ショウタイムの1曲、お楽しみください！




ジャケットには、４さん描き下ろしイラストを使用。『プロジェクトセカイ』で人気の楽曲を、ぜひCDでもお楽しみください！



【商品情報】


ワンダーランズ×ショウタイム 10th Single「オペラ！スペースオペラ！/成敗いたAAAAAす！」


発売日：2025年3月19日(水)


定価：1,540円（税込）


品番：BRMM-10883


詳細：https://bushiroad-music.com/musics/brmm-10883/



＜収録内容＞


1.オペラ！スペースオペラ！


2.成敗いたAAAAAす！


3.オペラ！スペースオペラ！ -instrumental-


4.成敗いたAAAAAす！ -instrumental-




＜初回生産分限定封入特典＞


オリジナルトレーディングカード1枚（全５種）




ヴァイスシュヴァルツ特製PRカード1枚（全1種）




＜先着購入特典＞


B2告知ポスター




※「先着購入特典」の配布は無くなり次第終了となります。


事前のご予約をお勧めします。


※各種特典在庫に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。




【プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク 10th Single 5タイトル連動購入キャンペーン】


下記5タイトルを、「連動購入特典対象店舗・ECショップ」にて連動購入されたお客様に、「特製A4クリアファイル」をプレゼントいたします。




＜対象商品＞


1、2月19日(水)発売　Leo/need 10th Single「すれすれ/それでも僕らは歌うことをやめない」


2、3月5日(水)発売　Vivid BAD SQUAD 10th Single「烈火/ULTRA C」


3、3月19日(水)発売　ワンダーランズ×ショウタイム 10th Single


「オペラ！スペースオペラ！/成敗いたAAAAAす！」


4、4月2日(水)発売　MORE MORE JUMP！ 10th Single「Supernova/キラー」


5、4月16日(水)発売　25時、ナイトコードで。 10th Single「エンパープル/化けの花」


詳細はこちら：https://bushiroad-music.com/15998/






■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について


「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役社長COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場します。




公式サイト：https://pjsekai.sega.jp


公式X（旧Twitter）：https://x.com/pj_sekai






▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。　


(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM