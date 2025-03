【東京ミッドタウン】次世代を担う才能あるデザイナーやアーティストの発掘・支援　受賞者とのコラボレーションを目指す、デザインとアートのコンペティション「TOKYO MIDTOWN AWARD 2025」

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

東京ミッドタウン(港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社)は、「TOKYO MIDTOWN AWARD 2025(東京ミッドタウンアワード)」を開催いたします。



今年で18年目を迎える「TOKYO MIDTOWN AWARD」は、東京ミッドタウンが“「JAPAN VALUE(新しい日本の価値・感性・才能)」を創造・結集し、世界に発信し続ける街”をコンセプトに、才能あるデザイナーやアーティストとの出会い、支援、コラボレーションを目指してデザインとアートの2部門で開催するコンペティションです。

アイデアや作品を生み出す『人』にもフォーカスし、受賞を起点として、選出されたデザイナーやアーティストの未来を支援するアワードを目指しています。

受賞者・入選者への支援やコラボレーションの機会創出にも積極的に取り組んでおり、東京ミッドタウンで実施される様々なプロジェクトにおける作品発表の機会やデザインワークの依頼ほか、海外プログラムへの招聘、企業とのコラボレーションプログラムなどを実施しています。



アートコンペ

テーマ : 応募者が自由に設定

募集期間 4月21日(月)~5月12日(月)



東京ミッドタウンという場所を活かしたサイトスペシフィックな作品を募集します。テーマを自由に設定し、都市のまん中から世の中に、そして世界に向けて発信したいメッセージをアートで自由に表現してください。



デザインコンペ

テーマ :THE NEXT EXPERIENCE

募集期間 5月19日(月)~6月30日(月)

デザインはますます領域を拡げています。

テクノロジーの進化、価値観の変化、多様化するライフスタイル―

あらゆる要素が混在する日常に生きる私たちの、これからの体験とはどんなものでしょうか。

未来に向けた、”Next Experience” へのアイデアをジャンルレスに募集します。

本アワードの特徴

・デザインとアートの2部門で開催するコンペティション。

・受賞者・入選者への支援、東京ミッドタウン/パートナー企業・機関とのコラボレーションの機会を創出。

・アートコンペ二次審査を通過した6組には、最終審査の実作品制作に向けて100万円の制作補助金を支給。

・グランプリ受賞者へは、副賞として海外プログラムへの招聘・イベント視察の機会を提供。



「TOKYO MIDTOWN AWARD 2025」審査員情報

デザインコンペ、アートコンペともに、昨年に引き続き以下の方々に審査員を務めていただきます。

◆アートコンペ

(C)Takahiro Tsushima

左から、

金澤 韻(現代美術キュレーター)

永山祐子(建築家)

林 寿美(インディペンデント・キュレーター)

ヤノベケンジ(現代美術作家/京都芸術大学教授/ウルトラファクトリー・ディレクター)

脇田 玲(アーティスト/慶應義塾大学教授)



◆デザインコンペ

(C)KEI Tanaka

左から、

倉本 仁(プロダクトデザイナー)

篠原ともえ(デザイナー/アーティスト)

菅野 薫(クリエーティブディレクター/クリエーティブテクノロジスト)

中村拓志(建築家)

山田 遊(バイヤー)



「TOKYO MIDTOWN AWARD 2025」審査の流れ

◆アートコンペ

・募集/一次審査

応募作品案の中から、二次審査に進む12作品を一次審査で選出(書類選考)



・二次審査(公開審査)

模型を使ってのプレゼンテーション審査で、最終審査に進む6作品を選出、

通過者(組)へ制作補助金を支給(各100万円/組)



・最終審査(公開審査)

東京ミッドタウン プラザB1に設置された実作品を審査、各賞を決定



・展示

全6作品を東京ミッドタウン プラザB1に11月上旬まで展示



◆デザインコンペ

・募集

提案をイメージ図やコンセプト文で表現し、A3のプレゼンテーションシート1枚にまとめた作品案を募集



・一次審査

二次審査に進む10作品を選出、通過者(組)へ制作補助金を支給(各5万円/組)



・二次(最終)審査

模型を使ってのプレゼンテーション審査で、各賞を決定



・展示

全10作品(予定)を東京ミッドタウンのパブリックスペースに約1年間展示。発表後、実現化サポートを提供



TOKYO MIDTOWN AWARDの受賞者支援とコラボレーション

東京ミッドタウンは、受賞者・ファイナリストの成長を継続的に支援するとともに、コラボレーションの機会を創出していくことに努めています。これまで継続的に実施してきた、東京ミッドタウンでの新作発表やイベントでの起用などの協業機会創出とあわせて、2025年は、パートナー賞を新設し、様々な企業や団体とのコラボレーションにもチャレンジしていきます。



<これからの受賞者支援一例>

■DESIGN & ART WALL #TOKYO MIDTOWN AWARD

東京ミッドタウン内の仮囲いをキャンバスに、これまでのアワード受賞者が作品を展示します。

期間:2025年3月14日(金)~4月13日(日)

場所:東京ミッドタウン各所

▲DESIGN & ART WALL#TOKYO MIDTOWN AWARD

■パートナー賞新設

受賞者・ファイナリストの中からパートナー企業・機関が選出した方へ

副賞(※)が授与されます。

※選出数および賞の内容については授賞式にて発表(予定)



<これまでの受賞者支援一例>

■商品化および実現化サポート&イベントでのクリエイターとしての起用

デザインコンペ受賞者に向けて、受賞作品の商品化・実現化のサポートや販売、季節イベントにおけるデザインワークの依頼を行っています。

▲MIDTOWN OPEN THE PARK 2024 「こいのぼりGALLERY」

■海外プログラムへの招聘・イベント視察

両コンペのグランプリ受賞者に、副賞として作家としての知見をさらに深める機会を提供しています(※社会情勢によって内容の変更あり)。

アートコンペ:ハワイ大学(University of HawaiʻiのDepartment of Art and Art History)が実施するアートプログラムに招聘

デザインコンペ:国際家具見本市「Salone del Mobile Milano (ミラノサローネ)」開催中にイタリア・ミラノへご招待

▲受賞後ハワイ大学アートプログラムに 参加したさとうくみ子さん(2024年受賞)

■期間限定アートスタジオ「ソノ アイダ #TOKYO MIDTOWN AWARD」

若手アーティストに制作および発表の場を提供し、その成長支援とアートを介した街の新たな賑わいを創出するプロジェクト「ソノ アイダ #TOKYO MIDTOWN AWARD」を「日本橋室町162ビル」にて実施し、計13組の作家を招聘しました。

実施期間:2024年2月10日(土)~2025年1月26日(日)

▲ソノ アイダ# TOKYO MIDTOWN AWARD

■仮囲いアートプロジェクトでのコラボレーション

(仮称)日本橋本町一丁目3番計画新築工事用仮囲いアートプロジェクト「NIHONBASHI ART WALL PROJECT」や霞が関ビルディングの外壁工事のために設置された仮囲いをキャンバスにした「KASUMIGASEKI STREET MUSEUM」にて、計15組のアワード受賞者が作品を展示しています。

▲日本橋本町一丁目でのNIHONBASHI ART WALL PROJECT



■This is MECENAT 2024認定について

昨年実施した「TOKYO MIDTOWN AWARD 2024」は、芸術文化振興による豊かな社会創造活動として「This is MECENAT 2024」に認定されています。2014年から毎年認定を受けており、また、2016年には同協議会が主催するメセナアワードで優秀賞「東京なかつまち技芸賞」を受賞いたしました。

「This is MECENAT」は、公益社団法人企業メセナ協議会が主催する、全国各地で企業などが取り組むメセナ活動(芸術文化振興による豊かな社会創造活動)の社会的意義を示すことを目的とした認定制度です。この認定を受けた活動はそのシンボルとして「メセナマーク」が発行され、これまでに純粋な芸術文化支援をはじめ、環境、福祉、地域活性化といった社会課題の解決に向けた取り組みなど、2014年のスタート以降、のべ1,500件以上の活動が登録されています。

東京ミッドタウンについて

東京ミッドタウンは、広大なグリーンと6つの建物からなる複合都市です。

街にはさまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、緑地、美術館などの施設が集まっています。



四季を感じるイベントで季節に寄り添い、いたるところに息づくデザイン・アートや

「TOKYO MIDTOWN AWARD」が発掘した若き才能にふれて新たな発見を。

そして街に根づくおもてなしで心が解きほぐされていく。



それらを融合させることで訪れた人に、上質で心地よい場所と時間を提供することを目指しています。

三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「&マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。また、2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY(重点的に取り組む課題)」として、「1.産業競争力への貢献」、「2.環境との共生」、「3.健やか・活力」、「4.安全・安心」、「5.ダイバーシティ&インクルージョン」、「6.コンプライアンス・ガバナンス」の6つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。



