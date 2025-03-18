【出展検討企業向け】85,430 名が来場！「Factory Innovation Week」開催結果報告会のご案内 ＜ 3/25(火)・26(水) ＞

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RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、今年１月22日～24日に東京ビッグサイトで開催した「Factory Innovation Week 2025」の開催結果報告会を実施いたします。




＜日時＞


日時：3月25日（火）・26日（水）10:00～17:00の中でお好きな時間30分
会場：東京ミッドタウン八重洲　八重洲セントラルタワー11階　
RX Japan 株式会社（弊社オフィス）



＜こんな方におすすめ！＞


　・1月の展示会結果を知りたい方
　・他社の出展状況を知りたい方
　・どの展示会に出展するか比較検討している方



＜内容＞


　・出展社の成果　


　・来場者の業種・職種の詳細
　・次回の出展企業　


　・出展検討の個別相談（見積もり・ブース位置選定）　…など




【無料】開催結果報告会のお申し込みはこちら >>


https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/gbs/sales/exsemi/fiw.html(https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/gbs/sales/exsemi/fiw.html?fiw-meeting&_gl=1*15i9309*_gcl_au*MTg5OTU5ODI4Mi4xNzM5Nzc1NTQ0&utm_campaign=prFIW&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)



◆Factory Innovation Weekとは？

製造業向けDX、ロボット、省エネなどが多数出展！製造の「デジタル化」を実現する スマート工場 EXPO、「自動化」を実現する ロボデックス、「脱炭素化」を実現する 製造業カーボンニュートラル展、製造業の「人材不足対策」に焦点を当てた製造業 人手不足対策 EXPOの4展により構成。
製造業のトレンドを網羅した一大展「Factory Innovation Week」として盛大に開催します。


◆前回（2025年1月）の会場の様子をご紹介









◆開催概要

Factory Innovation Week


https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp.html(https://www.fiweek.jp/hub/ja-jp.html?utm_campaign=prFIW&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)



◆構成展示会


・スマート工場 EXPO -IoT/AI/FAによる 製造革新 展 -


・ロボデックス - ロボット 開発・活用展 -


・製造業カーボンニュートラル展 - グリーンファクトリー EXPO -


・製造業の人手不足対策EXPO - 人材の採用・教育・管理展 -



◆主催：RX Japan（株）



◆会期・会場：


2025年5月14日（水）～16日（金）　 ＠インテックス大阪　※初開催


2025年9月17日（水）～ 19日（金）　＠幕張メッセ


2025年10月29日（水）～ 31日（金） ＠ポートメッセ なごや


2026年1月21日（水）～23日（金）　 ＠東京ビッグサイト



◆同時開催展：


オートモーティブワールド　※9月・10月・1月のみ開催
ネプコン ジャパン -エレクトロニクス 開発・実装展-


スマート物流 EXPO -物流DX/ロボット/カーボンニュートラル展- ※10月・1月のみ開催



問い合わせ先：Factory Innovation Week 事務局＜sma-fac.jp@rxglobal.com＞