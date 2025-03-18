【出展検討企業向け】85,430 名が来場！「Factory Innovation Week」開催結果報告会のご案内 ＜ 3/25(火)・26(水) ＞
RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、今年１月22日～24日に東京ビッグサイトで開催した「Factory Innovation Week 2025」の開催結果報告会を実施いたします。
＜日時＞
日時：3月25日（火）・26日（水）10:00～17:00の中でお好きな時間30分
会場：東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階
RX Japan 株式会社（弊社オフィス）
＜こんな方におすすめ！＞
・1月の展示会結果を知りたい方
・他社の出展状況を知りたい方
・どの展示会に出展するか比較検討している方
＜内容＞
・出展社の成果
・来場者の業種・職種の詳細
・次回の出展企業
・出展検討の個別相談（見積もり・ブース位置選定） …など
【無料】開催結果報告会のお申し込みはこちら >>
https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/gbs/sales/exsemi/fiw.html(https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/gbs/sales/exsemi/fiw.html?fiw-meeting&_gl=1*15i9309*_gcl_au*MTg5OTU5ODI4Mi4xNzM5Nzc1NTQ0&utm_campaign=prFIW&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)
◆Factory Innovation Weekとは？
製造業向けDX、ロボット、省エネなどが多数出展！製造の「デジタル化」を実現する スマート工場 EXPO、「自動化」を実現する ロボデックス、「脱炭素化」を実現する 製造業カーボンニュートラル展、製造業の「人材不足対策」に焦点を当てた製造業 人手不足対策 EXPOの4展により構成。
製造業のトレンドを網羅した一大展「Factory Innovation Week」として盛大に開催します。
◆前回（2025年1月）の会場の様子をご紹介
◆開催概要
Factory Innovation Week
https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp.html(https://www.fiweek.jp/hub/ja-jp.html?utm_campaign=prFIW&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)
◆構成展示会
・スマート工場 EXPO -IoT/AI/FAによる 製造革新 展 -
・ロボデックス - ロボット 開発・活用展 -
・製造業カーボンニュートラル展 - グリーンファクトリー EXPO -
・製造業の人手不足対策EXPO - 人材の採用・教育・管理展 -
◆主催：RX Japan（株）
◆会期・会場：
2025年5月14日（水）～16日（金） ＠インテックス大阪 ※初開催
2025年9月17日（水）～ 19日（金） ＠幕張メッセ
2025年10月29日（水）～ 31日（金） ＠ポートメッセ なごや
2026年1月21日（水）～23日（金） ＠東京ビッグサイト
◆同時開催展：
オートモーティブワールド ※9月・10月・1月のみ開催
ネプコン ジャパン -エレクトロニクス 開発・実装展-
スマート物流 EXPO -物流DX/ロボット/カーボンニュートラル展- ※10月・1月のみ開催
問い合わせ先：Factory Innovation Week 事務局＜sma-fac.jp@rxglobal.com＞