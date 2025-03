MAツールKlaviyoイベント【Connect in Tokyo about Klaviyo】vol.2開催

株式会社R6B

株式会社R6B(本社:東京都世田谷区)は、MA/CRMツール Klaviyo の公式イベント 「Connect in Tokyo about Klaviyo vol.2」 を2025年4月10日(木)に開催いたします。

2024年に実施した初回イベントは満員御礼となり、参加者から高い評価をいただきました。第2回目となる今回は、 Klaviyoを活用中のマーチャントはもちろん、MAツールを活用したマーケティングに興味がある方や導入を検討中の方に向けた内容を、ボリュームを増してお届けします。

本イベントでは「現場の生の声」を大切なテーマに、Klaviyoの基本機能から応用テクニックまで幅広く解説 。メールマーケティングの効果を最大化するための、実践的な知識とスキルを提供します。

詳細情報や参加申し込みについては、下記公式ウェブサイトをご確認ください。

開催の背景

本イベントは、Klaviyo Platinum Advisorである株式会社R6BとKlaviyo( 本社:アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 ボストン)により共同で企画されました。ECサイト運営において、マーケティングオートメーション(MA)ツールは今や欠かせない存在となっています。その中でも特に、世界中で高い評価を受けている「Klaviyo(クラビヨ)」は、効率的な顧客管理や売上向上において多くの企業から注目されています。最新のMAツール活用方法や実際に利用している企業をお招きし、実例を学べる貴重な機会となるこのイベントに、ぜひご注目ください。

イベントの詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/51794/table/17_1_afa92585005bbb93b884add81d23bf28.jpg ]

プログラム・内容- Klaviyo本国チームによるご挨拶- Klaviyo×Shopifyの機能紹介- マーケティング事例- ゲストによるトークショー- 懇親会 等。詳細を見る :https://r6b.jp/events/klaviyo/

ご登壇者(敬称略)兒嶋 仁視/株式会社βace

Minimal - Bean to Bar Chocolate -

ECチームリーダー



サンスター株式会社の自社EC責任者を経て、2021年よりMinimal - Bean to Bar

Chocolate - を展開する株式会社βaceに入社。デジタル関連施策をECチームリーダーとして取りまとめる。

持丸 加奈子/株式会社土屋鞄製造所

グロースマーケティング部 CRO担当

実業団での選手生活を経て、旅行・アパレル業界におけるEC運用・マーケティングの経験を積む。

土屋鞄製造所には大人鞄のEC担当として入社し、EC運用・開発・マーケティング・CRM・販促など幅広い業務に従事。現在は、これまでの横断的なスキルを活かし、CRO(コンバージョン率最適化)とCRM(顧客関係管理)を中心に業務を担当。

榊原 隆之/株式会社アルビオン

国内推販グループ長

アナ スイ コスメティクス、ポール & ジョー ボーテの国内販売の責任者。

全国の百貨店、有名化粧品専門店を担当しつつ

「ブランドショップ」「ブランドサイト」の立ち上げと運営も担当。

岸 武洋/株式会社TSIホールディングス

デジタルビジネスDiv. ユニファイドプラットフォーム部長 兼 デジタルマーケティング部長

アパレルブランドにて、店舗スタッフ、CRM、EC事業等、幅広く経験。2015年に株式会社TSI ECストラテジーに入社し、グループ横断のデジタルマーケティングに従事。2021年より組織統合に伴い株式会社TSIプラットフォーム本部にてグループ横断のデジタル戦略推進、デジタルマーケティング領域を担当している。

山崎勇志/株式会社イオンスポーツ

ウェブチームリーダー

リユース業界での店舗運営を経てEC業界へ転身。子供服や食品メーカーでのEC経験を活かし、現在はゴルフ用品メーカーである株式会社イオンスポーツにて、「ZEROFIT」のEC運営に従事。

北村茉里映/株式会社ヘラルボニー

マーケティング&オンラインセールスグループ

新卒で入社したゲームアプリ制作会社のマーケティング部門にて、新規コンテンツ立ち上げ、メルマガ・SNS運用、モバイル広告やTVCM出稿などを担当し、マネージャー職を経て2022年4月に株式会社ヘラルボニーに入社。創作折り紙が得意な自閉症の弟を持ち、「アートを通じて"普通じゃない"ことを肯定する」ヘラルボニーの理念を体現すべく、メールマガジンの運営など、オンラインストア運営全般を担当している。音楽を愛し、自ら音楽活動も行う。

参加方法

参加申込方法:下記【お申し込みはこちら】ボタンよりお申し込みください

参加定員:130名

参加締切日:2025年4月9日(水)23:59

お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch-2Xv8zHxXRoSwft5rd-xjOafLL-FXugTo0ZEvEzLiBSUBw/viewform定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。Klaviyoについて

Klaviyo(本社:米国・ボストン、従業員 約 1,700 名)はマーケティングオートメーションの大手企業

で、2023年9月20 日にNYSE上場(現在の時価総額 約1.3兆円)。2022年8月には、Shopifyが戦略的に約140億円を出資。全世界で16万以上の企業に対して、メールやSMSマーケティングの戦略を支援している。アジア地域では主にオーストラリアよりサービスを提供している。



主な顧客:Tapestry(Coach and Kate Spade)、Brooklinen、Hydro Flask、Allbirds、S'well、Function of Beauty、Soup Spoon、Zalora、Lazada、(アジア最大のマーケットプレイス)等。

■当社について

株式会社R6Bは、豊富な実績を持つデザイナー、エンジニア、ディレクター、プランナーからなる層の厚いエキスパートチームを編成し、国内外のマーチャントが抱えるコマースの課題を解決しています。

2020年にはShopify Expertsの認定、2021年には多くの高品質オンラインストアを構築したことが評価され「Best Agency Partner of The Year 2021」、2023年には「Shopify Plus Partner of the Year」を受賞し、昨年は2年連続となる「Shopify Plus Partner of the Year 2024」を受賞。

これまでに470社を超えるShopifyマーチャントクライアントに加え、180社以上のMA(マーケティングオートメーション)・SNS支援を行っております。

スポンサー企業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社R6B 広報チーム:鈴木

Xアカウント:@shio07142(https://x.com/shio07142)

https://r6b.jp

