＜News＞2025年3月20日『EGGコンソール ガルケーブ MSX』Nintendo Switch(TM) 向けにリリース。

株式会社D4エンタープライズ

レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社D4エンタープライズ(本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人)は、2025年3月20日に同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch(TM)展開である「EGGコンソール」の第47弾タイトル「EGGコンソール ガルケーブ MSX」のリリースを開始します。

ゲーム画面1ゲーム画面2

ゲーム画面3ゲーム画面4

ヒーロー画像

ユニークなパワーアップシステムを搭載した横スクロールシューティングゲーム。

アイテムに書かれた数字を瞬時に見極めて、上手にパワーアップ!

【基本情報】

タイトル : EGGコンソール ガルケーブ MSX

ジャンル : シューティングゲーム

メーカー : コンパイル

オリジナル版発売年:1986年

配信サイトURL : https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000094879.html

紹介動画URL : https://youtu.be/dgLFanI_NGs

発 売 日 : 2025年3月20日

価 格 : 880円(税込)(日本)

配信地域 :日本、北米、欧州、豪州

権利表記 :

(C) D4Enterprise Co.,Ltd.

(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.



【『ガルケーブ』について】

本作は1986年にリリースされたシューティングゲームです。ゲーム画面はサイドビューで表現されており、武器はショットのみというシンプルな内容となっています。



本作を語るうえで欠かせないのはユニークなパワーアップ。画面下にゲージがあるのですが、敵が落とす数字のアイテムを獲得すると、その数の分だけゲージ上のランプが右に移動します。そして、止まった場所によってショットが変化するという仕組み。右に行けば行くほど強い武器になるわけではない点がクセモノで、ゲージの内容と瞬時に数字を見極める目が必要となります。パワーアップに失敗すると弱体化してしまうケースも……。



またゲームの難度も高めとなっており、少し癖のあるゲームですが、攻略しがいがあることは折り紙付き。32ステージを舞台に、思う存分、腕をふるってください!

【『EGGコンソール ガルケーブ MSX』について】

・「シーンセレクト」モード

アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各シーンをすぐに楽しめます。

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧可能。

いちはやく最新情報をお届け。EGGコンソール特設WEBサイトはこちら。

https://www.amusement-center.com/project/egg/console/

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム1,100本以上配信中!『プロジェクトEGG』URL :

https://www.amusement-center.com/project/egg/

あのゲームのサントラがココだけに!? 約9,000曲配信中!『EGG MUSIC』URL :

https://www.amusement-center.com/project/emusic/

動画でゲーム紹介! YouTube内チャンネル『EGGチャンネル』URL :

https://www.youtube.com/ProjectEGG

最新情報を即ゲット! 公式X(旧Twitter)『EGGなう!』URL :

https://twitter.com/project_egg

『プロジェクトEGG』公式Facebook URL :

https://www.facebook.com/ProjectEGG