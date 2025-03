世界で活躍するトップスケーター・白井空良選手が伊勢丹新宿店に来店！！伊勢丹屋上ではスケートボード体験教室も。ストリートファッション＆カルチャーを親子で楽しむ２週間

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

伊勢丹新宿店では、2025年3月26日(水)から4月8日(火)まで、ファミリーで楽しめるストリートカルチャーをテーマにした「Urban Sports Playground」を開催いたします。

本館6階では、伊勢丹バイヤーがセレクトしたブランドや、渋谷のセレクトショップ「MORTAR TOKYO」が期間限定で出店し、親子で楽しめるストリートファッションをご紹介。

また屋上ではストリートカルチャーを体感頂ける初心者向けのスケボー体験会を開催、気軽に参加出来る「指スケ」イベントも開催します。

今回は春休みスペシャルイベントとして、プロスケーターの白井空良選手が3月29日に伊勢丹新宿店に来店しトークショーを開催いたします(事前予約制)

【開催概要】

Urban Sports Playground

□会期:2025年3月26日(水)~4月8日(火)

□会場:伊勢丹新宿店 本館6階 ザ・ステージ#6 、本館屋上アイ・ガーデン

詳細を見る :https://www.mistore.jp/shopping/feature/baby_kids_f2/urbansports_bk.html

世界で活躍するトップスケーター・白井空良選手が伊勢丹新宿店に来店!

3月29日(土)にトークショーを開催!!(事前申込)

白井空良選手

世界で活躍するトップスケーター・白井空良選手が伊勢丹新宿店に来店。3月29日(土)午後2時30分よりスペシャルトークショーを開催いたします。

【白井選手スペシャルトークショー開催概要】

□日時:2025年3月29日(土)午後2時30分より(トークショー約30分)

□定員:25名

□参加条件:MI Wメンバーのご家族さまで、小学1年生~中学校3年生(2025年4月時点の学年)

□参加費:無料

□場所:伊勢丹新宿店 本館6階

応募概要:トークショーへのご参加は事前申込になります。詳細は下記をご参照ください。

白井選手トークショー申込はこちら :https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/baby_kids/restyle/shopnews_list/shopnews_07113.html

白井空良選手プロフィール

5歳の時に親の影響でスケートボードをはじめ、国内大会入賞、優勝を重ね、2019年に国際大会優勝を皮切りに、メキメキその実力を発揮、国内強化指定選手に選ばれると、世界最高峰のアクションスポーツの祭典X Gamesで3位表彰台、オリンピック予選の世界大会で優勝など、東京五輪、パリ五輪の日本代表選手として、パリ五輪で4位、その後に行われた世界大会で3連覇など、世界トップライダーの仲間入りを果たす。ムラサキスポーツ所属

【2024年リザルド】

・パリ五輪 スケートボードストリート 4位

・X Games Chiba 優勝

・SLS Sydney 優勝

・SLS TOKYO 優勝

伊勢丹の屋上でスケートボード体験!!

画像はイメージです

【スケートボード体験会】MORTAR Presents Skateboard Trial session

3月29日(土)・4月5日(土)の2日間限定で、初心者向けのスケートボード体験会を開催いたします。スケートボードに興味がある方、是非この機会にチャレンジしてみてください。

【開催概要】

□会期:2025年 3月29日(土)・4月5日(土)

※各日1.午前10時30分~午前11時30分、2.午後1時~午後2時、3.午後3時~午後4時

□会場:伊勢丹新宿店本館屋上

□所要時間:各回約60分(準備・説明の時間を含む)

□定員:各回20名さま

□対象年齢:3歳以上

□参加費:1,100円(スケートボード・ヘルメット・サポーターのレンタル代が含まれます)

※保護者さま同伴でご参加ください。

※雨天中止とさせていただきます。予めご了承ください。

※イベント前日16時にインスタグラムisetan_shinjuku_baby_and_kidsのアカウントで告知させていただきます。

ブームふたたび!「指スケ」で遊ぼう!!プロフィンガーボードスケーター・TAKASHI氏

人差し指と中指、2本の指だけで参加できるフィンガーボードスケート“指スケ”。プロフィンガーボードスケーターのTAKASHIさんによるイベントを開催。決勝での入賞者には賞品として、国内指スケブランドが大会のために作成した限定アイテムをプレゼント。

本イベント「Urban Sports Playground」期間中、TAKASHIさんが監修するECCENCE FINGERBOARD の販売もございます。

【開催概要】

□開催日時:2025年3月30日(日) 午後2時から

□所要時間:予選・決勝含め約1時間30分

□定員:20名さま

□対象年齢:6歳以上(年齢制限はございませんが12歳以下のお子さまがご参加の場合は、必ず保護者さま同伴でご参加ください)

□事前エントリー受付期間:実施中~2025年3月28日(金) 正午

□参加費:無料

申込はこちら :https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/baby_kids/restyle/shopnews_list/shopnews_07111.html

ストリートカルチャー×ファッションを親子で楽しむ

本館6階では親子で楽しめるストリートファッションブランドが集合。

<MORTAR TOKYO>からは、アーティストの「Yutaka Kobayashi」とコラボレーションしたTシャツや見た目がシンプルでどんなファッションにも合わせやすそうなVANS Skate Slip-onをご紹介します。

<MORTAR TOKYO/モータル トーキョー>MORTAR TOKYO × yutaka kobayashi コラボTシャツ 各6,380円<MORTAR TOKYO/モータル トーキョー>VANS Skate Slip-on 9,350円

※画像と実際の商品の色が異なる場合がございます。予めご了承ください。

懐かしのあのキャラが?!ヌイ活・GREMLINS× NICI× MORTAR

GREMLINS and all related characters and elements (c) &(TM)Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)NICI×GREMLINS×MORTAR TOKYO カラー : Black/White Blue/Grey 6,600円

1984年の公開以来、幅広い層において人気を誇る名作映画 『GREMLINS (グレムリン)』と、1986年にドイツで誕生したぬいぐるみブランド「NICI(ニキ)」、「MORTAR TOKYO(モータルトウキョウ)」がコラボレーションした、ついつい撫でてしまうほど気持ちいい各色1000体ずつ限定のギズモぬいぐるみが、伊勢丹先行で販売いたします。

本コラボレーションのデザインは、MORTARのモルタルをイメージしたブラック×ホワイトカラー、その他ブルー×グレーの2つのカラーをご用意。片足には1000番までのシリアルナンバーの刺繍が入ります。世界に1つだけの、あなたのギズモ。いかがでしょうか。

ストリートブランドのディレクションなども手掛ける中津川氏とフランキーグロウのコラボ

ストリートブランドのディレクションなども手掛けている東京・池ノ上のセレクトショップ「MIN-NANO」のオーナー中津川吾郎氏と、『simple pop』をコンセプトにキッズウエアを展開するブランドfrankygrow(フランキーグロウ)がコラボレーション。伊勢丹新宿店先行でウエアコレクションをご紹介します。

今回のコラボレーションのために制作したオリジナルグラフィックをプリントしたファブリックを使用し、セットアップのブルゾン・パンツや、コラボレーションを記念したピスネーム、オリジナルのワッペンなどを使用したアイテムをご用意いたします。

※画像はイメージです。

※ウエアのサイズは130/145/160の3サイズにて展開予定。

※サイズによって価格が異なります。

【開催概要】

MIN-NANO×frankygrow CAPSULE COLLECTION

□会期:2025年3月26日(水)~4月8日(火)

□会場:伊勢丹新宿店 本館6階 ザ・ステージ#6

プロフィール

□中津川吾郎氏

セレクトショップ「MIN-NANO」ディレクター。2009年にショップ「MIN-NANO」を世田谷区池ノ上にオープン。海外ブランドのセレクトやさまざまな企業・ブランドとのコラボレーションアイテムの制作、国内外ブランドのディレクションなど、ショップ以外にも活動は多岐に渡る。

□ frankygrow(フランキーグロウ)

『simple pop』をコンセプトにキッズウェアを中心に、レディース、ドッグウェアも展開するブランド。 渋谷区笹塚にてアトリエ兼ショップを運営している。

詳細を見る :https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/baby_kids/restyle/shopnews_list/shopnews_07112.html

伊勢丹新宿店

伊勢丹新宿店本館外観

営業時間:午前10時~午後8時

※本館7階 レストラン街「イートパラダイス」営業時間:午前11時~午後10時

TEL:03-3352-1111 大代表

住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

伊勢丹新宿店へのアクセスはこちら :https://www.mistore.jp/store/shinjuku/access.html

※価格はすべて、税込みです。

※諸般の事情により、営業日・営業時間、予定しておりましたイベントなどが変更・中止になる場合がございます。必ず事前にホームページを確認してからご来店ください。