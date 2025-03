Duolingo CEO ＆ CMOが同時来日！テクノロジーとグローバル戦略の最前線を語るトークセッションを開催

Duolingo, Inc.

世界でもっともダウンロードされている無料語学学習アプリ「Duolingo」を提供するDuolingo,Inc.(本社所在地:Pittsburgh, USA, 以下 Duolingo)は、CEO ルイス・フォン・アーンとCMO マニュー・オーサードの来日に合わせ、トークセッションを開催いたします。

本イベントでは、生成AIを含む最新テクノロジーを活用したプロダクト開発やグローバル戦略について、世界をリードする経営者の視点から深く掘り下げます。教育業界を革新し続けるDuolingoが、どのように最先端技術を取り入れ、成長を続けているのかを直接学べる貴重な機会です。スタートアップ経営者やマーケティング責任者、グローバル展開を目指す企業にとって必聴のセッションとなります。

本日より一般申込を開始いたします。お申し込みはこちらのイベントページ(https://lu.ma/j0lxi8h4)から可能です。

実施概要

日時:2025年4月15日(火) 16:00~18:00(予定)/ 開場 15:30

場所:SHIBUYA QWS

東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア(東棟)15階

参加申込URL:https://lu.ma/j0lxi8h4

※本セッションは抽選制となります。当選者には4/3を目処にご連絡いたします。

登壇者

セッション1:生成AIを含む最新テクノロジーをいかに事業に組み込むか

スマートフォンの普及に合わせた戦略的なシフト、Text-to-Speech技術の早期導入、そして生成AIを活用した新たな学習体験の提供──Duolingoは、常に最新テクノロジーを活用し、教育のあり方を塗り替えてきました。本セッションでは、Duolingo CEO ルイス・フォン・アーンが、生成AIをはじめとする最先端テクノロジーをどのように事業へ組み込み、プロダクトを進化させてきたのか、その戦略と実践を語ります。

ルイス・フォン・アーン

Duolingo,Inc. 創業者兼CEO

2011年8月にセヴェリン・ハッカーとともにDuolingoを創業。人間判定システム「CAPTCHA」「reCAPTCHA」の開発者で、2007年から2009年にGoodleに買収されるまで最高経営責任者を務める。マッカーサー・フェローシップ(別名「天才賞」)など多くの賞を受賞。出身地グアテマラのための非営利団体「ルイス・フォン・アン財団」も持つ。

竹下隆一郎氏

株式会社TBSテレビ 特任執行役員

2002年朝日新聞社入社。経済部記者、米国スタンフォード大学 客員研究員を経て、2016年ハフィントンポスト(現・ハフポスト)日本版編集長に就任。2021年には創業メンバーとしてPIVOT株式会社に参画し、2024年より株式会社TBSテレビの特任執行役員に就任。TBSとブルームバーグ・メディアの共同ブランドによるニュースサービス「TBS CROSS DIG with Bloomberg」CCOも務める。

セッション 2:グローバルカンパニーのつくり方

SonyやSpotifyなど名だたるグローバルカンパニーでマーケティングを牽引してきたマニュー・オーサード。現在はDuolingoのCMOとして、世界中のユーザーにブランドの価値を届けるグローバルマーケティングを統括し、成長を支えています。

聞き手には、株式会社ダイニーの山田真央氏が登壇。海外VCからの資金調達や英語での取締役会の実施など、グローバルカンパニーを築く過程にある同社が、直面するリアルな課題や疑問について、マニュー・オーサードとの対話を通じて掘り下げていきます。

マニュー・オーサード

Duolingo,Inc. CMO

SONY PlayStationでグローバルエンターテイメントブランドのために、EMEA(ヨーロッパ、中東、アフリカ)全域にわたるデジタルマーケティング機能の開発に従事したのち、Spotyにてグローバルマーケティング戦略をリード。2020年9月にDuolingoに参画し、現在はCMOとしてDuolingoブランド構築とグロースを担当。Campaign US CMO 50 2023、Business Insider Chief Marketing Officers to Watch in 2023などに選出



山田真央氏

株式会社ダイニー CEO

東京大学に入学後、メルカリ、 DeNA のインターンを経験。2社で感じたスタートアップの可能性と、学生時代の飲食店でのアルバイト経験から、飲食業界のインフラ改革の必要性を痛感し、在学中の2018年にダイニーを創業。

Duolingoについて

Duolingoは、世界中の誰もが楽しくアクセスできるように設計された無料のオンライン学習プラットフォーム。科学的に証明されたひとくちサイズのレッスンで、英語だけでなく、中国語、スペイン語、フランス語など、42言語、合計100種類以上のコースを提供しています。日本版では英語、中国語、韓国語、フランス語の4か国語を提供しており、今後学習可能な言語数を増やしていく予定です。

世界で最も人気のある語学アプリです。学習者同士で競い合う、ポイントを獲得してレベルアップなど、ゲーム感覚で学習できるように設計されています。また、リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング練習すべてを含む1セットを約5分程度で受講できるため、外出先や忙しい人でも気軽に継続できる設計になっています。

さらに、Duolingo English Testを開発し、世界で5,500以上の教育機関で受け入れられている言語資格の認定オプションを、学習者が手ごろで便利に受験できる方法で提供しています。

Duolingo Official Website:https://ja.duolingo.com/info