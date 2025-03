【パズル＆ドラゴンズ】『ハイキュー!!』との初コラボ開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

『ハイキュー!!』コラボ実施!

https://pad.gungho.jp/member/collabo/haikyu/2503/(https://pad.gungho.jp/member/collabo/haikyu/2503/)

パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』にて、2025年3月21日(金)より『ハイキュー!!』コラボを実施いたします。

本コラボより、烏野高校の「日向 翔陽」や「影山 飛雄」、青葉城西高校の「及川 徹」「岩泉 一」、

音駒高校の「黒尾 鉄朗」「孤爪 研磨」、稲荷崎高校の「宮 侑」「宮 治」などの人気キャラクターたちがコラボガチャやダンジョンに登場します。

「日向 翔陽&影山 飛雄」

「及川 徹&岩泉 一」

「孤爪 研磨&黒尾 鉄朗」

「宮 侑&宮 治」

対象のコラボキャラクターを初めて入手した際にはきせかえドロップやBGMセット、バッジなどが解放されます。こちらもどうぞお見逃しなく。

「ハイキュー!!ドロップ」「牛島 若利」

コラボダンジョンは、初級編や上級編の2つのコラボダンジョンに加えて、「牛島 若利 降臨!」などの降臨ダンジョンや「ハイキュー!!コロシアム!」、『「烏野」称号チャレンジ!』などが、多数登場します。

コラボダンジョンは期間中実施するイベントクエスト「ハイキュー!!クエスト」の対象となっており、クリアするとクエスト報酬として魔法石やガチャなどをゲットすることができます。

その他にも、モンスター交換所、MPショップ、ガチアバター、ログインスタンプも登場します。アニメグッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施しますので、ぜひゲーム内よりご応募ください。

盛りだくさんでお送りする『ハイキュー!!』との初コラボにどうぞご期待ください。

ガチアバタープレゼントキャンペーン実施![表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1897_1_076d0cba2929be68db2ea62a75e940d3.jpg ]

▼コピーライト

(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

『パズル&ドラゴンズ』基本情報

タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS12.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

※32bit版の端末は非対応です。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

