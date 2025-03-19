ドイツ・ベルリン発のブランド〈BLESS(ブレス)〉スーパー エー マーケット各店にてPOP UP STOREを開催
Desiree Heiss (デジレー・ヘイズ)とInes Kaag (イネス・カーグ)の2名でクリエーションを行うドイツ発のブランド〈ブレス（BLESS）〉。1995年の結成以来、コンセプトを深く掘り下げ、ものづくりと向き合う姿勢は、ファッションを拠点にしながらも、家具・家電品・映画・装飾品など枠を捉えない活動がアートやインテリアの世界にもその存在を知られています。
今回のイベントでは〈BLESS MUSEUM〉と題し、新作の2025 SPRING/SUMMERコレクションとブランドの貴重なアーカイブの中からスーパー エー マーケットがセレクトしたウェアとグッズ、ホームジュエリーが集結。また、個性あふれるホームコレクションのオーダーを承ります。
ブランドのシグネチャーである〈CABLE JEWELRY〉は、スーパー エー マーケットでも人気のウッドタイプの2カラー、シーズンごとに発表されるブランケットと、そのブランケットをまとった〈CHAIR WEAR〉のオーダーが可能。
印象的なビジュアルがプリントされたアートピースは、インテリアとしてはもちろん、ファッションの延長としても感覚的に取り入れられるプロダクトです。〈BLESS〉ならではの視点から生み出された、特別なコレクションが揃う貴重な機会。通常のラインアップでは手に入らないアイテムを、ぜひご覧ください。
【order】CHAIR WEAR \346,500 【order】CABLE JEWELRY \42,900(black, black)
BELT \53,900
NECKLACE \94,600
T-SHIRT \75,900
【order】CABLE JEWELRY \36,300(white, natural)
CABLE JEWELRY \59,400
BAG \28,600
PANTS \127,600
【order】CABLE JEWELRY \36,300(white, natural)
【order】CABLE JEWELRY \42,900(black, black)
【order】CHAIR WEAR \346,500
【order】CHAIRWEAR \346,500
【order】BLANKET \108,900
【order】BLANKET \108,900
【order】BLANKET \108,900
【order】BLANKET \108,900
SUPER a MARKET SHINJUKU
03.22 Sat. - 03.30 Sun.
新宿区新宿4-1-6 NEWoMan 1F
TEL：03-3351-3860
SUPER A MARKET AOYAMA
04.04 Fri. - 04.13 Sun.
港区南青山3-18-9
TEL : 03-3423-8428
SUPER A MARKET KYOTO
04.18 Fri. - 04.27 Sun.
京都府京都市下京区四条通寺町東入御旅町二丁目３５
京都高島屋S.C T8 2F
TEL : 075-746-5149