インド Kerala州における子会社設立に向けた合弁契約締結のお知らせ

グロースエクスパートナーズ株式会社

1.インド Kerala州における研究開発及びシステム開発子会社設立の目的

グロースエクスパートナーズグループ(グロースエクスパートナーズ株式会社 本社:東京都新宿区、グループ代表:渡邉伸一、以下、当社グループ)は、「ITを駆使して顧客企業の価値創造を支援する」をミッションに、大手企業の組織およびITの変革を推進する「エンタープライズDX事業」を展開しております。当社グループの成長力の源泉は、グローバルDX人財(*1)の育成と、DXテクノロジーアセット(*2)の蓄積にあります。

当社グループでは、事業成長に対応する優秀なコンサルタント・エンジニア社員を獲得するため、新卒・中途を問わず多様な人財を継続的に採用及び育成しております。併せて、顧客の海外事業拡大に応じた支援体制を強化するため、海外出身人財の採用を積極的に推進しております。

一方で、加速度的に少子高齢化が進む日本国内では、優秀なコンサルタント・エンジニアの採用競争が激化しております。このような背景を踏まえ、顧客へのサービス提供力を一層強化するために、海外における人材採用および技術革新のための拠点確保が急務となっております。

インドKerala州は、毎年多数のエンジニアを輩出しており、優秀なコンサルタント・エンジニアの確保が可能と見込んでおります。また、インドと日本間の人財交流を通じ、国内外におけるグローバルDX人財の育成が一層強化されることが期待されます。

新設する子会社では、株式会社GxPを中心とする当社グループとの協業を通じ、主に日本企業向けのシステム開発に取り組む予定であります。また、現地でのAI(*3)、XR(*4)、Cyber-Physical Systems(*5)などに関する研究開発活動を通じて、当社のDXテクノロジーアセットの蓄積も推進してまいります。

当社グループは、新設子会社を通じて、グローバルDX人財の育成とDXテクノロジーアセットの蓄積を加速させ、更なる成長を目指してまいります。

(*1)グローバルDX人財

グローバル視点と異文化交流力を有し、多様なバックグラウンド・価値観を持つ人々とともに、大手企業を組織/ITの両面から変革して新しい価値を創造する人財

(*2)DXテクノロジーアセット

DXを推進するための技術的な資産であり、ソフトウェア、スキル、ノウハウなどが含まれる

(*3)AI

Artificial Intelligence(人工知能)、人間の知的活動を模倣し、学習や推論、問題解決を行う技術

(*4)XR

Extended Reality、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)を含む、現実と仮想を融合させた技術

(*5)Cyber-Physical Systems

センサーやネットワークを通じて現実世界とデジタル空間を連携させ、最適な制御や意思決定を行うシステム

2.新会社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74910/table/10_1_18d1e68e8e39db6cba2383590809c8c7.jpg ]

3.代表者の経歴

自動車、医療、組み込みシステム、Web、クラウドアプリケーションの開発において、長年にわたるエンジニアリングチームのマネジメント経験を有し、半導体・医療・自動車・コンシューマーエレクトロニクス業界向けの革新的なソリューション開発を牽引してきた。また、インドにおいてソフトウェア会社を創業し、250名規模のエンジニアチームに成長させた実績含め、日本企業との協業や会社経営に関する豊富な知識と経験を有する。

Terumo Penpol Private Ltd.、東京エレクトロン株式会社などを経た直近の経歴は下記の通り。

- 2005年7月 Wins Infotek Pvt. Ltd. 取締役・CTO- 2010年7月 GES Infotek Private Limited 取締役社長・CEO- 2017年1月 GES Japan株式会社 取締役社長- 2018年10月 Kimball Electronics, Inc. Vice President of Operations India and Japan- 2024年8月 Averna Test India Pvt. Ltd. Vice President Operations現在に至る

4.今後の見通し

当該子会社の設立によって当期連結業績に与える影響は軽微であり、現段階におきまして、現在公表している業績予想の修正はございません。今後開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

◇グロースエクスパートナーズ株式会社

上場市場:東証グロース (証券番号:244A)

本社所在地: 〒163-0548 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル48階

設立:2008年7月4日

代表取締役社長: 渡邉 伸一

事業内容: エンタープライズDX事業

グロースエクスパートナーズは、株式会社GxPを中心にエンタープライズDX事業に取り組むグロースエクスパートナーズグループの持株会社です。グループ各社の専門性を組み合わせて、お客様の組織/IT変革に伴走するDXパートナーとして、DX組織運営・人材育成から企画・UI/UX・アジャイル開発・導入・運用までを一気通貫で支援しております。