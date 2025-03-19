『列強戦線』第4巻発売記念フェア 全国のアニメイトで開催 描き下ろし複製ミニ色紙が特典に
株式会社コアミックス
○開催期間○フェア内容
期間中、対象商品を1冊ご購入ごとに1枚描き下ろし複製ミニ色紙(全3種)をプレゼント！
○特典内容
描き下ろし複製ミニ色紙(全3種)
・日本代表：西苑蓮一
・アメリカ代表：エイデン・D・アダムス
・中国代表：灰蜥蜴
○対象商品
■2025年3月19日(水)発売
・列強戦線 4
■好評発売中
・列強戦線 1～3
○注意事項
※特典はお選びいただけません。
※特典はなくなり次第終了となります。
※施策に関わる景品・特典・サイン本他・応募用紙・引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。
※アニメイト通販をご利用のお客様につきましては、ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112766&srsltid=AfmBOoqObI3iJJ17VNAPP31ajpYDgRR5XVNxNKjOALp4aCtNkdSL6GSJ)下部のアニメイト通販の対応方法をご確認ください。
超覇権国家対決、決着！第4巻3月19日発売
『列強戦線』第４巻
第4巻を購入する :
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3042280/
株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、全国のアニメイトにて『列強戦線』第4巻発売記念フェアを開催いたします。期間中、対象商品を1冊ご購入ごとに1枚「描き下ろし複製ミニ色紙（全3種）」をプレゼントいたします。
○開催期間
2025年3月19日(水)～2025年4月17日(木)
○開催場所
全国アニメイト(https://www.animate.co.jp/shop/?_gl=1*ovpj31*_ga*MTY5ODIxNjQ3OS4xNzQxMDY0NzU2*_ga_8KCBDD7W9B*MTc0MjMwODM3Ni4yLjEuMTc0MjMwODg0Ni42MC4wLjA.)
(通販を含む)
期間中、対象商品を1冊ご購入ごとに1枚描き下ろし複製ミニ色紙(全3種)をプレゼント！
○特典内容
描き下ろし複製ミニ色紙(全3種)
・日本代表：西苑蓮一
・アメリカ代表：エイデン・D・アダムス
・中国代表：灰蜥蜴
○対象商品
■2025年3月19日(水)発売
・列強戦線 4
■好評発売中
・列強戦線 1～3
○注意事項
※特典はお選びいただけません。
※特典はなくなり次第終了となります。
※施策に関わる景品・特典・サイン本他・応募用紙・引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。
※アニメイト通販をご利用のお客様につきましては、ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112766&srsltid=AfmBOoqObI3iJJ17VNAPP31ajpYDgRR5XVNxNKjOALp4aCtNkdSL6GSJ)下部のアニメイト通販の対応方法をご確認ください。
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中国vsアメリカの超覇権国家対決、遂に決着。あまりにも大きな責を負った少年たちの勝負の行方は！？さらに、第3試合 エジプト VS オーストラリアが開幕。“始まりの代理英雄”と呼ばれるオーストラリア代表・ルカの異能とは！？
『列強戦線』第４巻
試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/rekkyo-sensen/?viewer=open
編集・発行・発売：コアミックス
第4巻を購入する :
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3042280/