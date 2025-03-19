【千葉県柏市】旧吉田家住宅歴史公園で「吉田家Sakura Week」を開催

柏市役所

国指定重要文化財「旧吉田家住宅歴史公園」にて、桜が咲く季節に合わせ、ワークショップや体験教室など、たくさんのイベントを開催します。歴史・文化と共に春も感じられるこのイベントに、ぜひご参加ください。

イベント概要

旧吉田家住宅 春の写真展

日時：令和7年3月12日（水）～4月30日（水）9時30分～16時30分（最終日は12時まで）

会場：新蔵ギャラリー

竹灯籠づくり

日時：令和7年3月20日（木・祝日）、3月29日（土）

10時～10時45分／10時45分～11時30分／11時30分～12時15分／12時15分～13時

費用：1,000円（ライトは別売り）

定員：各回5名（先着）

対象：小学生以上（小学生の場合は保護者同伴）

申込方法：旧吉田家住宅歴史公園へ電話（04ｰ7135-7007）

和菓子付きプチコーヒー抽出体験室

日時：令和7年3月23日（日）、4月5日（土）

10時／10時40分／11時20分／12時／13時／13時40分／14時20分／15時（各30分）

講師：松本 克敏

費用：1,600円

定員：各回5名（先着）

持ち物：ペン、カメラ（スマホ可）、マグカップ（推奨）

申込方法：旧吉田家住宅歴史公園へ電話（04ｰ7135-7007）

和文化ワークショップ「邪気を払う和紙のひょうたんづくり」※【満員御礼】

日時：令和7年3月22日（土）10時～12時／13時～15時

講師：江崎 紀子

費用：2,000円

定員：各回5名（先着）

桜ライトアップ＆竹あかり

日時：令和7年3月29日（土）、30日（日）18時～20時

費用：入場料無料

お花見おはなし会

日時：令和7年3月30日（日）11時～11時45分

会場：長屋門文庫

出演者：おおきなたまご

費用：無料

定員：10組（先着）

対象：小学生以下のお子さまとその保護者の方

申込方法：旧吉田家住宅歴史公園へ電話（04ｰ7135-7007）

春の寄せ植え教室

日時：令和7年4月6日（日）10時～12時

講師：山口 まり

費用：3,500円

定員：10名（先着）

申込方法：旧吉田家住宅歴史公園へ電話（04ｰ7135-7007）

旧吉田家住宅歴史公園について

旧吉田家住宅歴史公園は、江戸末期から明治初期にかけ継続的に建設された主屋、書院をはじめ附属屋に至る一連の建物群が、庭園や庭井戸などの工作物、屋敷林や庭園を含め、良い状態で残された貴重な建造物です。 平成22年には、敷地内の8棟（主屋、書院、新座敷、向蔵、新蔵、道具蔵、長屋門、西門）が国指定重要文化財に指定されています。

問い合わせ先

- 旧吉田家住宅歴史公園電話：04ｰ7135ｰ7007- 柏市みどりの基金電話：04ｰ7160ｰ3120