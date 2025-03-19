＜A.P.C.＞あなたの相棒のための、ミニマルなデザインの犬用アクセサリーラインA.P.C. TOUTOU 3月21日より発売
モダン・フレンチスタイルを提案する“A.P.C.”(アー・ペー・セー)は、2025年3月21日(金)よりミニマルなデザインの犬用アクセサリーラインA.P.C. TOUTOUを発売します。
A.P.C.は、ブランド初となるドッグコレクション「A.P.C.TOUTOU」を発表します。
TOUTOUはフランス語で親しみを込めて子犬を呼ぶときに使う言葉。
デニムやスムースレザーなど、A.P.C.の定番素材やロゴモチーフを取り入れ、愛犬と共にA.P.C.のスタイリッシュな世界観を感じることが出来ます。
A.P.C. TOUTOU展開店舗：公式オンラインストア、代官山FEMME、青山、日比谷、二子玉川、湘南、金沢、なんば、神戸、福岡
Toutou バンダナ_インディゴ_7,150円
Toutou ロゴリード_カーキ_24,200円
Toutou ロゴカラー_黒_13,200円
Toutou レザーリード_ヘーゼルナッツ_33,000円
Toutou レザーカラー_黒_24,200円
このコレクションのローンチを記念して、A.P.C.では特別なイベントを開催します。
A.P.C. TOUTOU STORE EVENT
日時：3月23日(日) 11：00～17：00
開催場所：A.P.C. FEMME
東京都渋谷区猿楽町11-9
03-5489-6851
愛犬と一緒にA.P.C.代官山FEMME店へご来店頂き、A.P.C. TOUTOUバンダナ購入者には愛犬のお名前を無料で刺繍させて頂きます。(後日お渡し)
またフォトスポットで撮影したデータを、その場でお渡しいたします。(撮影はどなたでも可能)
※詳細は店舗までお問い合わせください。
お問い合わせ先
A.P.C. CUSTOMER SERVICE
東京都港区赤坂8-5-30 青山一丁目ビル
TEL: 0120-500-990
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