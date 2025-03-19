µþÅÔ½é¡ªÁÏ¶È38Ç¯¤Î¾ÆÆù¡Ø¤ä¤ëµ¤¡Ù¤¬¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¾ÆÆùÀìÌçÅ¹¤ò3·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿·Áõ³«Å¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ëµ¤¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô/ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÅç¹¬»Î¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î25Æü(²Ð)¤Ë
¡Ø¾ÆÆù¤ä¤ëµ¤ À¾ÂçÏ©¸Þ¾òÅ¹¡Ù¤òÆÃµÞ¥ìー¥óÅ¹ÊÞ¤Ë¿·Áõ³«Å¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¾ÆÆù¤È»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ç¥¶ー¥È¤ò³Ú¤· ¤á¤ë¡¢ µþÅÔ½é¤ÎPREMIUM ¤Ê¾ÆÆù¿© ¤ÙÊüÂê¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹¡¡Ì¾¡§¾ÆÆù¤ä¤ëµ¤PREMIUMÀ¾ÂçÏ©¸Þ¾òÅ¹
½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÀ¾±¡¹âÅÄÄ®8ÈÖÃÏ
TEL ¡§ 075-323-1155
±Ä¶È»þ´Ö¡§
¡ÚÊ¿¡¡Æü¡Û 17»þ~23»þ¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー/22»þ30Ê¬¡Ë
¡ÚÅÚÆü½Ë¡Û12»þ~23»þ¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー/22»þ30Ê¬¡Ë
- ÆÃµÞ¥ìー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¾ÆÆù¤ä¤ëµ¤¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤è¤ê¿·¤¿¤ÊÇÛÁ·¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤«¤é½ç¼¡Å¸³«¤·¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ÈµÒÀÊ¤ò¤Ä¤Ê¤°ÀìÍÑ¥ìー¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤ÊÇÛÁ·¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¾å²¼2ÃÊ¤Î¥ìー¥ó¤òÀßÃÖ¤·ÎÁÍý¤Î¼ïÎà¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ÊÇÛÁ·¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÇÛÁ·¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë°ìÁØÎÏ¤òÃí¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÆÆù¤ä¤ëµ¤¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¡×¤È¡Ö¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¾ÆÆù¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¾ÆÆù¤ä¤ëµ¤¡Ù¤Ï1987Ç¯¤ËµþÅÔ¤ÇÁÏ¶È¤·¡ÖÁ´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¿©¤Î´¶Æ°¤ò¡£¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë38Í¾Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÏ·ÊÞ¾ÆÆùÅ¹¤Ç¤¹¡£¿¦¿Í¤¬¼êÀÚ¤ê¤¹¤ëÆù¤Î¸ü¤µ¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÊÑ¤ï¤é¤Ì¼êË¡¤Ç»Å¹þ¤àÈëÅÁ¤ÎÀ¸¤À¤ì¤¬Ä¹Ç¯»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡£
ÅöÅ¹¤Ï¥Æー¥Ö¥ë¥ªー¥Àー¥Ð¥¤¥¥ó¥°·Á¼°¤Î¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¤ªÀÊ¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÃíÊ¸¤·ÆÃµÞ¥ìー¥ó¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ªÀÊ¤òÎ©¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿©¤ÙÊüÂê¥³ー¥¹¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥³ー¥¹2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ3,278±ß¡Ë¡¢¹ñ»ºµí¤äÌ¾ÊªÎÁÍý¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³ー¥¹3,980±ß¡ÊÀÇ¹þ4,378±ß¡Ë¡¢¹õÌÓÏÂµí¤äµí¥¿¥ó¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³ー¥¹4,980±ß¡ÊÀÇ¹þ5,478±ß¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¾å¼Á¤Ê¹õÌÓÏÂµí¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î¡ÖYARUKI¥Ðー¥¬ー¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¿©¤ÙÊüÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ã±ÉÊ¥á¥Ë¥åー¤âËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ËÜ³Ê¥¸¥§¥éー¥È¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡Ö¥¸¥§¥éー¥È¥Ðー¡õ¥¹¥¤ー¥Ä¥Ðー¡×¤âÅöÅ¹¼«Ëý¤Ç¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤Î¤ª¿©»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÇ°Æü¤ä³Æ¼ï¤ª½Ë¤¤¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ³Ê¾ÆÆù¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- µ¨Àá¤´¤È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¶Ë¾å¥¸¥§¥éー¥È¡õ¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÌ£³Ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëËÜ³Ê¥¸¥§¥éー¥È¡õ¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÆÆù¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢¸·ÁªÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¶Ë¾å¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ÇìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥§¥éー¥È¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤ÈË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤êÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ç¥¶ー¥È¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¥á¥Ë¥åー¤ò¹¹¿·¤·¤½¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ£³Ð¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½Ü¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤·°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¸¥§¥éー¥È¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂçÅç ¹¬»Î
ÁÏ¡¡¶È¡§1988Ç¯2·î
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÉú¸«¶èËÌÃ¼Ä®60ÈÖÃÏ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³°¿©»ö¶È¡¢¿©ÉÊ²Ã¹©²·»ö¶È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È
¥Ö¥é¥ó¥É¡§¾ÆÆù¤ä¤ëµ¤/¥«¥ë¥ÓÐ§¤È¥¹¥óÆ¦ÉåÀìÌçÅ¹´ÚÐ§/¾Æ¤Ä»¶ú¤«¤Ä Ä»Àµ/¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¤ä¤ëµ¤/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ð¥ë¶ä¼¡Ïº/Æù³äË£¥Ð¥ë µíµí
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.yaruki.co.jp/
¢£¾ÆÆù¤ä¤ëµ¤WEB¥Úー¥¸¡§https://www.yaruki.co.jp/
¢£¥«¥ë¥ÓÐ§¤È¥¹¥óÆ¦ÉåÀìÌçÅ¹´ÚÐ§WEB¥Úー¥¸¡§https://kandon.jp/
¢£¥«¥ë¥ÓÐ§¤È¥¹¥óÆ¦ÉåÀìÌçÅ¹´ÚÐ§¸ø¼°X¡§https://twitter.com/kandon_yaruki