日本人史上初のアジアチャンピオンビートボクサーBATACOが“どんぐりず”の森を客演に招いた楽曲をリリース！
株式会社スペースシャワーネットワーク
『good kid good city』ジャケット写真
BATACO
森
『good kid good city』ジャケット写真
日本人史上初のアジアチャンピオンビートボクサーBATACOのシングル『good kid good city』が3/19にリリースされました。
今作は"どんぐりず"の森を客演に招いた一曲。
BATACOにとって初のラッパーとのコラボとなり、歌×ビートボックス×ラップによって音楽の新たな地平を切り拓く、最高に盛り上がる至高のパーティー曲が出来上がった。
編曲は01sail(w.a.u)が担当。
ビートボックスシーンから音楽のメインストリームでの活躍が期待される
BATACOの楽曲をぜひお楽しみください！
BATACO
森
【good kid good city 配信リリース】
https://ssm.lnk.to/goodkidgoodcity
【BATACO SNS】
Instagram：https://www.instagram.com/bataco3.0/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@batacobeatbox6289
X：https://x.com/BatacoBeatbox