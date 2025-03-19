日本人史上初のアジアチャンピオンビートボクサーBATACOが“どんぐりず”の森を客演に招いた楽曲をリリース！

株式会社スペースシャワーネットワーク『good kid good city』ジャケット写真

日本人史上初のアジアチャンピオンビートボクサーBATACOのシングル『good kid good city』が3/19にリリースされました。

今作は"どんぐりず"の森を客演に招いた一曲。

BATACOにとって初のラッパーとのコラボとなり、歌×ビートボックス×ラップによって音楽の新たな地平を切り拓く、最高に盛り上がる至高のパーティー曲が出来上がった。

編曲は01sail(w.a.u)が担当。

ビートボックスシーンから音楽のメインストリームでの活躍が期待される

BATACOの楽曲をぜひお楽しみください！

BATACO

【good kid good city 配信リリース】

https://ssm.lnk.to/goodkidgoodcity

【BATACO SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/bataco3.0/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@batacobeatbox6289

X：https://x.com/BatacoBeatbox