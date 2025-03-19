日本人史上初のアジアチャンピオンビートボクサーBATACOが“どんぐりず”の森を客演に招いた楽曲をリリース！

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株式会社スペースシャワーネットワーク

『good kid good city』ジャケット写真

日本人史上初のアジアチャンピオンビートボクサーBATACOのシングル『good kid good city』が3/19にリリースされました。



今作は"どんぐりず"の森を客演に招いた一曲。


BATACOにとって初のラッパーとのコラボとなり、歌×ビートボックス×ラップによって音楽の新たな地平を切り拓く、最高に盛り上がる至高のパーティー曲が出来上がった。


編曲は01sail(w.a.u)が担当。



ビートボックスシーンから音楽のメインストリームでの活躍が期待される


BATACOの楽曲をぜひお楽しみください！



BATACO



【good kid good city 配信リリース】


https://ssm.lnk.to/goodkidgoodcity



【BATACO SNS】


Instagram：https://www.instagram.com/bataco3.0/


YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@batacobeatbox6289


X：https://x.com/BatacoBeatbox