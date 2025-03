Zoom、Zoom AI Companion の新しい AI エージェント機能とエージェントを発表

ZVC JAPAN 株式会社- Zoom AI Companion は、推論や記憶を使ってアクションを起こし、タスクの実行、会話型セルフサービス、カスタム エージェント作成などの調整を行うことで、Zoom プラットフォーム全体にわたってエージェント機能を拡張します。- ユーザーが効率よく仕事をこなし、最大限のパフォーマンスを発揮し、さらに人とのつながりを強化できるよう支援する 45 以上の新機能を発表しました。これには、Zoom Meetings、Zoom Phone、Zoom Team Chat、Zoom Docs、Zoom Contact Center の AI 機能強化が含まれます。- 新しい顧客体験(CX)イノベーションには、Zoom バーチャル エージェントのチャットの機能強化、音声用バーチャル エージェントの導入、AI インテント ルーティング機能、Advanced Quality Management が含まれます。

※本メディアアラートは、2025 年 3 月 17 日に米国で発表されたプレスリリース(https://news.zoom.com/enterprise-connect-2025/)の抄訳版です。

2025 年 3 月 17 日、フロリダ州オーランド - Zoom Communications, Inc.(https://www.zoom.com/ja)(NASDAQ:ZM)は本日、プラットフォーム全体におけるエージェント型 AI Compaion の機能、Zoom AI Companion の新機能、そして AI 関連のアップデートを発表しました。このアップデートには、Zoom Meetings、Zoom Team Chat、Zoom Docs、Zoom Phone、Zoom Whiteboard、Zoom Contact Center、業界別のソリューションなどが含まれます。

Zoom の最高製品責任者である Smita Hashim は、次のように述べています。

「AI Companion はパーソナル アシスタントから真のエージェントへと進化しており、これは AI が職場での生産性やコラボレーションを大きく向上させることを示しています。私たちは、AI エージェントとエージェント機能を通じてお客様の課題を解決し、Zoom プラットフォーム内でのつながりやコラボレーション、生産性向上を支援することで、価値を提供しています。」

米セント・レオ大学の最高情報責任者(Chief Information Officer)である Steven Carroll 氏は、次のように述べています。

「私たちは、 Zoom AI Companion を提供開始以降利用しており、教育や管理業務にもたらす変化を間近で見てきました。この技術は単なる効率化にとどまらず、職員がマニュアル作業に費やす時間を減少し、有意義なコラボレーションに充てる時間を増やすことで、生徒の学習支援という最も重要な仕事に注力することができます。」

AI Companion は AI 機能とエージェントを活用してアクションを実行

Zoom は、AI エージェント機能、エージェント、モデルを通じて、AI Companion をプラットフォーム全体で強化し、高品質の結果を提供するとともに、ユーザーの生産性向上とつながりの強化を支援します。

- AI Companion は、ユーザーに代わって実行し、複数のステップにわたるアクションを管理することで、生産性を向上します。推論と記憶を駆使して、適切なエージェントや機能を活用した意思決定を行い、複雑な問題を解決し、継続的に学習します。さらに、タスクの実行と調整を通じて、業務の遂行を支援します。- 追加された新しいエージェント機能には、ミーティングのスケジュールを調整し、全員の都合の良い時間を見つけるカレンダー管理、迅速なクリップ作成を可能にするクリップ生成、高度な文書作成を支援する文章作成サポートなどがあります。- AI Companion は、Zoom ビジネス サービスを支える専門的なエージェントにも拡張されます。顧客セルフサービスの場合、Zoom バーチャル エージェントは記憶と推論の機能を活用して、共感的で文脈に即した会話とタスクの実行を提供し、複雑な問題を最初から最後まで解決します。AI Studio を使うことで、ユーザーはカスタマイズ可能なバーチャル エージェントを簡単に作成し、実装することができます。この機能は、今春後半にベータ版として提供開始予定です。また、Zoom Revenue Accelerator のユーザーは今後数ヶ月以内に、営業専用のエージェントを利用できるようになります。これにより、自動インサイト、パーソナライズされた顧客アプローチ、強化された見込み客開拓を通じて収益の向上を図ることができます。- 近日中に、Zoom のオープンプラットフォームを通じて、ユーザーは ServiceNow AI エージェントなどのサードパーティ製エージェントと連携できるようになり、営業の提案依頼書や IT および 人事のサービス リクエストの効率化など、独自のニーズに合わせた特定のスキルセットを備えたカスタム エージェントを作成することも可能になります。AI Companion は、サードパーティやカスタム エージェントと連携してアクションを実行し、タスクを完了させるタイミングを把握します。

Custom AI Companion アドオンにより、組織は独自のニーズに合わせて AI Studio で AI Companion を カスタマイズすることができ、効率性を高めることができます。

- 組織は、自社や業界特有の語彙を使ったカスタム ミーティング テンプレートやカスタム辞書を作成できます。さらに、互換性のあるサードパーティ製アプリケーションを含む独自のデータソースから情報を取り入れ、AI Studio を活用して AI Companion のナレッジや機能を拡張することができます。これにより、意思決定やアクションを促進し、タスクを完了させることが可能になります。- ユーザーは、デジタル パーソナル AI コーチとカスタム ミーティング要約テンプレートにアクセスできるようになり、1 対 1 のミーティング、顧客対応、ブレインス トーミング ミーティングといった、特定の業種やユースケースに合わせたミーティング要約の構成が可能になります。- Zoom Clips 向けカスタム アバターにもアクセスできるようになります。パーソナライズされた AI 生成アバターと、ユーザーが提供するスクリプトを使用してクリップを作成することで、ビデオクリップ作成の規模を拡大し、何度も撮り直す手間を省きます。カスタム アバターは Custom AI Companion アドオンに含まれますが、別途購入することもできます。

Custom AI Companion アドオンは 1 ユーザーあたり月額 12 ドルで、4 月に提供開始予定です。パーソナル コーチは、6 月の提供開始を予定しています。

AI に対する Zoom のフェデレーテッド アプローチの一環として、Custom AI Companion アドオンは、Zoom のサードパーティ LLM とともに Small Language Models (SLM) を組み込み、現代のビジネスに業界をリードするパフォーマンスとコスト効率を提供します。Zoomの新しい SLM は、広範な多言語データで訓練され、複雑なアクションを実行するために特定のタスクに最適化されており、マルチ エージェント コラボレーションを促進するのに適しています。

AI Companion で効率的に仕事をこなす

新たなエージェント機能により、AI Companion は生産性向上とタスクの実行、ミーティングの管理などを支援します。AI Companion のエージェント機能はプラットフォーム全体で活用され、マニュアル作業を軽減するため、ユーザーは重要な業務に集中できるようになります。

- AI Companion を活用した Zoom Tasks は、Zoom Workplace 全体でタスクの表示、完了、管理を支援します。ミーティングの要約、チャット、およびメール内からアクション アイテムを自動検出し、フォローアップ ミーティングのスケジュール設定や、ミーティングの内容を基にしたドキュメント作成といったタスクを完了することが可能です。Zoom Tasks は Zoom Workplace 内の新しいタブで利用でき、Zoom Docs 内に埋め込むこともできるため、個人、チーム、およびプロジェクトのタスクを、作成から完了まで追跡できる中央リポジトリを構築できます。Zoom Tasks は 3 月末にリリース予定です。- 5 月にリリース予定の AI Companion によるミーティング アジェンダは、テンプレートや最近のアジェンダを活用して推奨コンテンツを提供し、ユーザーが効率よく管理できるよう支援します。ホストはミーティングを滞りなく進行するために、セクションにアジェンダ タイマーを追加したり、ミーティング中に AI が生成したライブノートを受け取ることができます。加えて、ミーティング終了後に要約とアクション アイテムを簡単に共有することも可能です。- 5 月にリリース予定の Zoom Meetings と Zoom Phone 向けのライブノートは、ミーティングや電話中にリアルタイム要約を提供します。ユーザーは、素早く状況を理解し、議題に沿った進行を維持しつつ、アジェンダに関連するリアルタイムのトピックに集中し、最新情報をその場で把握できるようになります。- Zoom Phone 向けの AI Companion は現在、ボイスメールの要約を生成し、Zoom for Microsoft Teams アプリをサポートするようになりました。Microsoft Teams 内の Zoom Phone の通話では、AI Companion による通話要約の生成および、ボイスメールからのタスクの抽出と優先順位付けが可能です。- Zoom Workplace のモバイルアプリに搭載される新しいボイス レコーダーは、3 月下旬に提供開始予定です。AI Companion が会話の文字起こし、要約、アクション アイテムの把握を行い、対面会話の高品質な録音を作成するので、ユーザーはメモを取らずに会話に集中できます。- ワークスペース予約向け AI Companion は、同僚のオフィス出勤予定を表示し、ミーティングの予定や同僚の出社予定日を基に、どの日にオフィスに行くべきかを推奨し、AI Companion が能動的にデスクや Zoom Rooms を予約します。このアップデートは 5 月にリリース予定です。

AI Companion が最高のパフォーマンスと結果を実現

Zoom Docs は、AI Companion による文章作成サポートや社内外の情報検索機能を提供し、生産性の最大化とワークフローの合理化を支援することで、高品質なコンテンツ作成をより効率的に実現します。

- Zoom Docs は AI Companion 機能を強化し、高度な参照機能とクエリ機能を提供します。この機能により、ユーザーは文脈に基づいて執筆プランを作成し、社内外の情報を検索して参考情報を収集し、ユーザーの指示に基づいて高品質なビジネス文書にまとめることができます。高度な参照機能とクエリ機能は、6 月に提供開始予定です。- ユーザーは AI Companion によって、ミーティング要約を基にしたデータテーブルを自動的に作成でき、コンテンツをより簡単に把握し、表形式で整理できます。また AI Companion は、自動的に各列にタイトルを付けるため重要な箇所を素早く確認でき、各データ項目の分類や要約などの情報を自動化できます。この機能は 7 月に提供開始予定です。

Zoom はまた、Zoom Docs などのミーティングや業務関連の資料を保管する中央リポジトリである Zoom Drive を発表しました。5 月に提供開始予定の Zoom Drive は、Zoom Workplace 全体で資料の検索とアクセスを容易にします。

Zoom AI Companion は、Zoom ユーザーアカウントで有料サービスをご利用のお客様には、引き続き追加料金なしでご利用いただけます。専門的な AI Companion 機能、カスタム エージェント設定、およびサードパーティ製エージェントは、追加料金がかかるか、または別料金が適用される場合があります。

Zoom の AI エージェントに対するアプローチと Zoom Workplace の機能強化の詳細は、Zoom ニュースルーム(https://news.zoom.com/zoom-agentic-ai/)(英語)をご覧ください。

Zoom ビジネスサービスとの関係強化

マーケティング、カスタマーケア、セールス向けの Zoom ビジネスサービス スイートには、Zoom Workplace と密接に統合された AI ファーストのソリューションが含まれており、顧客対応業務の従業員が顧客との関係を強化し、顧客体験を向上できるよう設計されています。

Zoom Customer Experience (CX)

Zoom は、Zoom Contact Center にエージェント機能を導入し、専門的な AI エージェントを活用して、人と人とのつながりを維持しながら、顧客体験(CX)の革新、カスタマー サービス担当者の支援、そしてセルフサービスでのやり取りの強化を図ります。

- AI エージェント機能を持つ新しい生成 AI の進歩は、セルフサービスをさらに進化させます。Zoom バーチャル エージェントは、より自然な言語機能を提供し、複雑な問い合わせに対応し、ユーザーに代わってタスクを実行します。これらの機能を拡張するため、Zoom バーチャル エージェントは音声とチャットのチャネルで利用可能となり、シームレスでいつでもアクセスできる体験を提供します。対象の顧客向けに、今春後半にベータ版を提供開始予定です。- AI インテント ルーティングは、リアルタイムのインテント検出に基づき、顧客を最適な担当者に適切に割り当てます。AI インテント ルーティングは、3 月末に提供開始予定です。- Advanced Quality Management によって、コンタクト センターのチームは、AI を活用して顧客とのやりとりを最大 100% 自動的に採点する Auto Quality Management、およびスーパー バイザーが書き起こしを直接照会し、貴重なインサイトを発見するための会話型インター フェースを提供する Ask Quality Management を利用できるようになります。Advanced Quality Management は、5 月に提供開始予定です。

Zoom Revenue Accelerator や Zoom Events のアップデートを含む、Zoom ビジネス サービスの拡張機能の詳細については、Zoom ニュースルーム(https://news.zoom.com/zoom-ai-companion-expands-across-business-services/)(英語)をご覧ください。

Zoom は業界に特化した強力なソリューションを提供

- 4 月に提供開始予定の Zoom Workplace for Frontline は、AI Companion をベースとした専用モバイル ソリューションで、現場の従業員が日々の業務でより緊密かつ効率的に活動するために必要な、勤務中のコミュニケーションおよび業務管理ツールを提供します。- 3 月末に提供開始予定の Zoom Workplace for Clinicians は、臨床ワークフローを合理化するために設計されています。診察室やバーチャル Zoom 遠隔医療診察で、診療記録を自動的に生成できるようになり、医師、看護師、医療従事者は、文書作成や管理業務に貴重な時間を費やすことなく、患者ケアや患者との関わりに多くの時間を割くことができます。- 5 月に提供開始予定の Zoom Workplace for Education は、AI Companion が生成した講義要約と補助資料を提供し、教師は課題の作成に、学生は学習資料の作成に利用できます。今年後半にはライブノート機能が追加され、学生はライブ文字起こしにコメント、リアクション、ハイライトを加えることができ、授業中および授業後に、講義内容に対して積極的に取り組み、学習を深めることができるようになります。- Zoom のハードウェア認証プログラムは、4 月から業界別のソリューションをサポートするために拡張します。○ 教育機関向けに、選定したドキュメント カメラを認定ハードウェアのポートフォリオに追加します。このドキュメント カメラは、テーブル上の文書や物を撮影し、Zoom のバーチャル ミーティングや授業で共有するために使用されます。○ 医療機関向けには、患者の部屋で使用するために選定したカメラを認証し、患者の状態を遠隔で確認できるようにします。

一部の機能や製品は、地域や業種によってはご利用いただけない場合があります。

