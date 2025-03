ブランドキャンペーン「THE WORLD DESERVES WITNESSES」

ライカカメラジャパン株式会社Radio Amateur, 1925 (C) Oskar Barnack - The News of the World Deserves Witnesses

ライカカメラ社(Leica Camera AG、本社:ドイツ・ウェッツラー、以下ライカ)は、精力的な活動を通じて現代の世界を目撃してきたフォトグラファーを「ウィットネス」として敬意を表するグローバルブランドキャンペーン「THE WORLD DESERVES WITNESSES」を展開しています。

ライカ初の量産35mmカメラである「ライカI」の誕生100周年にあたる本年は、その記念すべき節目を飾る4種類のビジュアルが新たに展開されます。そのうちのひとつには、ライカの生みの親ともいえるオスカー・バルナックに敬意を込めて彼が撮影した写真が採用されており、アニバーサリーイヤーにふさわしいキャンペーンとなっています。

(C) Oskar Barnack

今回採用されたオスカー・バルナックの写真は「Radio Amateur」というタイトルで、1925年に初のライカのうちの1台で撮影されたものです。この写真からは、彼が抜群のユーモアのセンスの持ち主であったことや構図づくりを楽しんでいたこと、そして幅広い物事に関心を寄せていたことなどが見て取れます。

バルナックらしさが感じられるこの1枚からは、写真と同様に当時大きな話題を集めていたラジオの開発も楽しんでいたことが伝わってきます。

その他に採用された写真と同様に、この写真もまた、撮影者が時代の急激な変化と革新の「ウィットネス」であったことを物語るようです。

広告ビジュアルでは、写真の下には「The News of the World Deserves Witnesses」というコピーが添えられます。

Sidewalk, New York City 1993 (C) Jeff Mermelstein - The Curiosity of the World Deserves Witnesses

今回のキャンペーンビジュアルには、オスカー・バルナックのほか、ジェフ・マーメルスタイン、マット・スチュアート、ジョエル・マイロウィッツの3名の作品が採用されています。

Oxford Circus, London (C) Matt Stuart - The Unexpected of the World Deserves Witnesses

キャンペーンはプリントおよびオンラインメディア、さらに世界各地の120店舗以上のライカストアにて展開される予定です。

Paris 1967 (C) Joel Meyerowitz - The Dramas of the World Deserve Witnesses

「THE WORLD DESERVES WITNESSES」について

ライカが展開するブランドキャンペーン「THE WORLD DESERVES WITNESSES」は、誰もが簡単に写真を撮影できるようになった現代において、世の中の事象をビジュアルで表現する貴重な「ウィットネス」としてのフォトグラファーの重要性にスポットを当て、その大いなる価値を発信することを目的としています。広告のビジュアルには、歴史の決定的瞬間を独自の視点で捉えてきた著名なライカフォトグラファーの作品を採用しています。それらの作品は単なる写真にはとどまらず、世界中で起こる出来事を記録する過程での1枚であれ、日常の一瞬を捉えた1枚であれ、あるいはユーモアすら漂うワンシーンを切り撮った1枚であれ「ウィットネス」であるフォトグラファーからの有意義な報告なのです。報告としての完全性と正確性を確保するため、キャンペーンで使用する写真はすべて既存の作品から選出しています。そして、写真が伝えるコンセプトを維持するためにどの写真についても加工や編集は行っていません。キャンペーンは2021年にTBWA PARISによってローンチされて以来、新しい写真を採用した広告を随時、追加・展開しています。

ライカカメラ社について

ライカカメラ社はカメラ、レンズ、スポーツオプティクスを製造・販売するグローバルなプレミアムメーカーで、150年以上の歴史を誇ります。近年は成長戦略の一貫として事業領域を拡大しており、モバイルイメージング(スマートフォン)の分野にも進出しています。また、高品質な眼鏡用レンズと腕時計の製造も手がけるほか、自社製プロジェクターによりホームシネマ市場に参入しています。本社はドイツ・ウェッツラーにあり、ポルトガルのヴィラ・ノヴァ・デ・ファマリカンには第2工場を置いています。世界各地に独自の販売会社と120を超えるライカストアを構え、グローバルな販売ネットワークを構築しています。現在の従業員数は約2,400名で、2023-24会計年度の売上高は5億5,400万ユーロでした。ライカは、革新技術と組み合わさった「最高水準の品質」「ドイツならではのクラフツマンシップ」「インダストリアルデザイン」の代名詞となっています。そのブランド力を活かした活動の一環として、世界各地に約30箇所のライカギャラリーを設置、ライカアカデミーの開催、「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード(Leica Hall of Fame Award)」や「ライカ・オスカー・バルナックアワード(LOBA)」といった国際的アワードの主催をはじめ写真文化の振興に取り組んでいます。

Leica Camera Japan

https://leica-camera.com