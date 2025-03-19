²Ï¹ç½Î¥°¥ëー¥×¤ÈNTTÅìÆüËÜ¡¢¿·¤¿¤Ê¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë ～¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¶µºà¤È¤¹¤ëÃµµæ¥Ä¥¢ー¥·¥êー¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Âè°ìÃÆ¡Ö°åÎÅÊÔ¡×¤òÄó¶¡³«»Ï～

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*1¡¡ Future of Education and Skills 2030/2040 https://www.oecd.org/en/about/projects/future-of-education-and-skills-2030.html#strand1
*2¡¡ Programme for International Student Assessment (PISA) https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa.html
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