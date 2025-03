²Ï¹ç½Î¥°¥ëー¥×¤ÈNTTÅìÆüËÜ¡¢¿·¤¿¤Ê¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë ～¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¶µºà¤È¤¹¤ëÃµµæ¥Ä¥¢ー¥·¥êー¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Âè°ìÃÆ¡Ö°åÎÅÊÔ¡×¤òÄó¶¡³«»Ï～

学校法人 河合塾

河合塾グループ株式会社KJホールディングス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:河合英樹、以下「河合塾グループ」)と東日本電信電話株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:澁谷 直樹、以下「NTT東日本」)は、次世代のグローバルリーダーを輩出する新たな教育モデルを確立することを目的とした連携協定を2025年3月19日(水)に締結し、リアルな体験とデジタル技術を融合させたハイブリット型探究学習プログラムを共同開発いたします。本取組の一環として、地域をフィールドに探究的な学びを提供する探究ツアーシリーズを立ち上げ、第一弾となる地域医療の現場から社会課題について考える「医療編」を提供いたします。

「医療編」では、北海道・札幌を中心にNTT東日本が持つ総合病院や地域の診療所・医学研究施設の視察、及び医療機器に触れる体験などを通じて、医療従事者を志す中高生に地域医療の現状と課題、そして最先端の医療技術を学ぶことができます。

1.背景と目的

近年、急速なグローバル化と技術革新が進むなか、世界では単なる知識の習得だけでなく、自ら課題を見つけ、他者と協働して解決へ導く力が強く求められています。このような資質・能力は、OECDが推進する「Education 2030」*1やPISAで注目されるグローバル・コンピテンス*2にも位置づけられており、日本国内でも学習指導要領の改訂により導入された「総合的な探究の時間」を通じて、その重要性がいっそう高まっています。



しかし、個々の教育機関だけでは、子どもたち一人ひとりが持つ多様な関心に応えられる十分な機会や知見を提供することが難しい状況です。また、近年めざましい進歩を遂げている生成AIなどのデジタル技術に関しても、教育現場での適切な活用には多くの課題が山積しています。

こうした背景を踏まえ、教育に関する多様な知見を持ち探究的な学習モデルの創出に取り組む河合塾グループと、地域における課題解決やICTに関する知見を持つNTT東日本は、教育分野における連携協定を締結することによって、学校の枠組みを超えた次世代のグローバルリーダーを輩出する新たな教育モデルの確立をめざします。その取組の一環としてリアルな体験とデジタル技術を融合させたハイブリット型探究学習プログラムを共同開発し、地域をフィールドに探究的な学びを提供する探究ツアーシリーズを関係機関と連携し全国の中高生に展開してまいります。



*1 Future of Education and Skills 2030/2040 https://www.oecd.org/en/about/projects/future-of-education-and-skills-2030.html#strand1

*2 Programme for International Student Assessment (PISA) https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa.html

2.探究ツアーシリーズ概要

今回提供する探究ツアーは地域社会が抱える課題と中等教育の現場で取り組まれている探究学習を融合し、中高生に実践的な学びの場を提供する学習シリーズです。新学習指導要領の理念に基づき、課題解決に向けたプロセスを体験する場を、事前学習・現地学習・事後学習の3段階で構成しています。



事前・事後学習でのデジタル技術を活用した学習機会の創出に加え、プログラムの中核である現地学習では、地域の人々との交流を通じて地域の魅力や課題を体感し、深く考察することで中高生が主体的に考え行動する力を養います。また、プログラムの中で社会に実装されている最先端のデジタル技術に触れる機会を提供することで、中高生のデジタルリテラシーの向上にも寄与します。

1. <探究ツアー「医療編」について>

1.社会課題の中でも医療業界における課題は多岐にわたり、特に地域医療の持続性は重要なテーマです。地域医療は住民の健康を支える基盤である一方、医療資源の地域的偏在が急速に進行しており、十分な医療提供体制の確保が困難な地域も増加しています。地域医療を理解することは、地域社会の構造や医療インフラの重要性について深く考えるきっかけになると考えています。

2.今回の「医療編」では地域医療をテーマに据え、都市部及び医療資源が枯渇している周辺地域に位置する医療機関の視察や医療従事者との対話・医療現場におけるテクノロジーの見学などを通じて、中高生が社会課題に向き合い解決策について考える機会を提供いたします。

また、持続的な本プログラムの実施には、日頃より地域医療の維持に尽力している北海道庁や道内の医療人材教育機関である札幌医科大学との協力が必要不可欠と考え、今回は行政や医療教育機関等と連携したプログラムとして提供いたします。本プログラムを通じて、未来の地域医療を担う子どもたちを育み、テクノロジーを活用した持続可能な地域医療の発展に寄与することをめざします。

2. 本プログラムの詳細

I. 催行時期

2025年3月24日(月)~2025年3月27日(木)(3泊4日)

オンライン事前学習:2025年3月15日(土)業界の現状を学び論点を設定

オンライン事後学習:2025年4月5日(土)学びの共有・発表

II. 医療編プログラムの内容

・総合病院の見学

・医療従事者への密着・座談会

・医療機器に触れる体験

・医療系大学による模擬講義・研究施設案内

・医学部生との座談会

・訪問診療同行体験

・行政職員による地域医療における課題レクチャー会

・個人及びグループワークによる学びの整理

・関係者への学びの共有

III. 方面

北海道札幌市周辺、主に、NTT東日本が運営するNTT札幌病院や札幌医科大学、札幌プリンスホテルを拠点に活動。

IV. 参加人員

11名*3

V.協力団体(順不同)

・北海道庁

・北海道公立大学法人札幌医科大学

・国民健康保険町立南幌病院

・国民健康保険由仁町立診療所

・医療法人北海道家庭医療学センター 栄町ファミリークリニック

・医療法人北海道家庭医療学センター 向陽台ファミリークリニック

・社会医療法人関愛会 江別訪問診療所

*3さくらツーリスト株式会社の募集型企画旅行として実施

3.各社の役割

河合塾グループ

・学習塾や学校運営で蓄積した教育分野におけるノウハウの提供

・国内外の教育機関や全国の中高生及び保護者との連携

NTT東日本

・ICTを活用した地域の課題解決に関するノウハウの提供

・地域の事業者等との連携に関する助言

・新たな教育モデルの検証に必要なデジタル技術の提供

4.今後の展開

河合塾グループとNTT東日本は、今後も双方が持つ知見を活用し、リアルとデジタルを融合させたハイブリッド型探究学習プログラムの共同開発に継続的に取り組み、次世代のグローバルリーダーを輩出する新たな教育モデルの確立をめざします。



具体的には、河合塾グループが持つ教育分野におけるノウハウとNTT東日本が持つデジタルに関する知見を融合し、教育現場における教科学習と探究学習の両立を支援していきます。



また、探究ツアーをはじめたとした教育プログラムに参加する子どもたちの非認知能力を測定・分析する取組を行う予定であり、学びの効果を可視化するとともに、デジタルを活用し一人ひとりの成長を個別に支援できる仕組みを整備していきます。