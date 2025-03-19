韓国スキンケアブランド『numbuzin(ナンバーズイン)』 が『東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）』とのコラボ企画を実施！

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株式会社BENOW JAPAN

株式会社BENOW JAPAN (日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金 大栄)が展開するスキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は「東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）」とのコラボ企画を2025年4月1日(火)～6月1日(日)の期間で実施致します。


イベント概要



■プレゼント企画

期間中「東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）」のエステ＆リラクゼーション店舗のイベント限定「フルーツエステ」メニューをご利用の方全員に「ナンバーズイン 1番ヒノキ水81％シートマスク」を1枚プレゼントいたします。






■人気美容液お試し企画

男女パウダーコーナーに、「ナンバーズイン 1番ガルバニックパントテン酸*1スージングセラム」と「ナンバーズイン 9番NMN*2バイオリフト濃縮美容液」を用意。 実際にお試しいただくことができます。


また、ナンバーズイン商品はラクーア2Fにあるセレクトコスメショップ「shop in」でもお買い求めいただけます。


*1パントテン酸(整肌成分)


*2ニコチンアミドモノヌクレオチド(整肌成分)






施設概要

◎施設名：東京ドーム天然温泉Spa LaQua（スパ ラクーア）


◎営業時間：11:00～翌9:00


◎入館料：18歳以上　3,230円～／6～17歳　2,640円～


※入館料は来館日により異なります（2025年4月1日から18歳以上　3,500円～／6～17歳　3,200円～）　入館料は公式HPにて、ご確認ください


※深夜割増料（深夜1時～6時在館） 2,420円


(2025年4月1日から2,500円)


※ヒーリング バーデ（18歳未満利用不可） 1,100円


※入館規約をご確認の上、ご来館ください


◎休館日：5月12日（月）・13日（火）　


◎URL：https://www.laqua.jp/spa/








会社概要


会社名：株式会社BENOW JAPAN


代表者：金 大栄


所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー22階


連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp


URL：https://numbuzin.jp/