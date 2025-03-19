韓国スキンケアブランド『numbuzin(ナンバーズイン)』 が『東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）』とのコラボ企画を実施！
株式会社BENOW JAPAN
株式会社BENOW JAPAN (日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金 大栄)が展開するスキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は「東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）」とのコラボ企画を2025年4月1日(火)～6月1日(日)の期間で実施致します。
■プレゼント企画
■人気美容液お試し企画
施設概要
株式会社BENOW JAPAN (日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金 大栄)が展開するスキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は「東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）」とのコラボ企画を2025年4月1日(火)～6月1日(日)の期間で実施致します。
イベント概要
■プレゼント企画
期間中「東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）」のエステ＆リラクゼーション店舗のイベント限定「フルーツエステ」メニューをご利用の方全員に「ナンバーズイン 1番ヒノキ水81％シートマスク」を1枚プレゼントいたします。
■人気美容液お試し企画
男女パウダーコーナーに、「ナンバーズイン 1番ガルバニックパントテン酸*1スージングセラム」と「ナンバーズイン 9番NMN*2バイオリフト濃縮美容液」を用意。 実際にお試しいただくことができます。
また、ナンバーズイン商品はラクーア2Fにあるセレクトコスメショップ「shop in」でもお買い求めいただけます。
*1パントテン酸(整肌成分)
*2ニコチンアミドモノヌクレオチド(整肌成分)
施設概要
◎施設名：東京ドーム天然温泉Spa LaQua（スパ ラクーア）
◎営業時間：11:00～翌9:00
◎入館料：18歳以上 3,230円～／6～17歳 2,640円～
※入館料は来館日により異なります（2025年4月1日から18歳以上 3,500円～／6～17歳 3,200円～） 入館料は公式HPにて、ご確認ください
※深夜割増料（深夜1時～6時在館） 2,420円
(2025年4月1日から2,500円)
※ヒーリング バーデ（18歳未満利用不可） 1,100円
※入館規約をご確認の上、ご来館ください
◎休館日：5月12日（月）・13日（火）
◎URL：https://www.laqua.jp/spa/
会社概要
会社名：株式会社BENOW JAPAN
代表者：金 大栄
所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー22階
連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp
URL：https://numbuzin.jp/