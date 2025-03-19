株式会社NJcreation「LINEマンガ」全世界累計view数64億回（※）の「女神降臨」の映画制作を発表！二部作連続で公開！
株式会社NJcreation (本社：東京都港区、代表取締役社長：山田早輝子) は、大ヒットWEBマンガ「女神降臨」（yaongyi著）の実写映画を制作。
韓国発の大ヒットWEBマンガ「女神降臨」（yaongyi著）が、日本で実写映画化された。制作を手掛けたのは株式会社NJcreation（本社：東京都港区、代表取締役社長：山田早輝子）で、本作は世界累計閲覧数が64億回を超える（※）話題作の映像化となる。日本ならではの演出を加えつつ、原作の魅力を最大限に活かした作品作りが進められた。
本作のストーリーは、外見にコンプレックスを抱える主人公・谷川麗奈が、メイクを通じて自信をつけ、恋愛や成長を経験していく青春ドラマ。主人公・谷川麗奈役には、モデルとしても活躍するKōki,が抜擢され、ラブコメディ初挑戦となる。さらに、クールで知的な神田俊役に渡邊圭祐、情熱的で夢を追う五十嵐悠役には綱啓永がキャスティングされた。
監督は映画『チーム・バチスタFINAL ケルベロスの肖像』などで知られる星野和成氏、脚本は「第30回フジテレビヤングシナリオ大賞」を最年少で受賞したNJcreation所属の鈴木すみれ氏が担当。映像美と脚本の完成度にも期待が高まっている。
本作は二部構成となっており、前編『女神降臨 Before高校デビュー編』が2025年3月20日（木・祝）、後編『女神降臨 After プロポーズ編』が2025年5月1日（木）に連続公開される予定だ。
NJcreationは、今後も映像を通じた社会課題へのアプローチを積極的に進めていく方針を掲げている。
（※）2024年3月時点
■映画『女神降臨』予告
URL: https://youtu.be/Qtn7iyKaTRI?si=jtbiCu2G6GnHzfGI(https://youtu.be/Qtn7iyKaTRI?si=Fy1_fpO_XjlDV6Xp)
『女神降臨 Before 高校デビュー編』2025年3月20日（木・祝）
『女神降臨 After プロポーズ編』2025年5月1日（木）二部作連続公開
原作：「女神降臨」yaongyi（「LINEマンガ」連載）
監督：星野和成 脚本：鈴木すみれ 出演：Kōki,、渡邊圭祐、綱 啓永 ほか
配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
(C)映画「女神降臨」製作委員会