野村AM、「新入社員必見！クイズとマンガでわかる企業型DC＆iDeCo入門」を出版

野村アセットマネジメント株式会社

野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長:小池広靖、以下「当社」）は、書籍「新入社員必見！クイズとマンガでわかる企業型DC＆iDeCo入門」（以下、「本書籍」）を出版しました。企業型確定拠出年金（企業型DC）や個人型確定拠出年金（iDeCo）のしくみから、運用商品選択の際のポイント等について楽しく紹介する書籍です。

本書籍は「企業型DCやiDeCoについて聞いたことがあるけれど、メリットや活用の仕方がわからない。」という方に向けて、当社の確定拠出年金ソリューション部が入門書としてまとめました。2022年10月より当社の資産形成アンバサダーを務めるQuizKnock（クイズノック）の伊沢拓司氏からは、「『聞いたことがある』が『知ってる』に変わる。『なんとなく不安』が『確かな安心』に変わる。」との推薦コメントをいただきました。

書名: 新入社員必見！

クイズとマンガでわかる企業型DC＆iDeCo入門

著者: 野村アセットマネジメント

発行者: 朝日新聞出版（本書籍サイトはこちら(https://publications.asahi.com/product/25295.html)）

定価: 1,650円（税込）

発売日: 2025年3月19日

ページ数: 128ページ

本書の構成:

1章 企業型DCについて知ろう

2章 iDeCoについて知ろう

3章 企業型DCやiDeCoの運用商品を知ろう

4章 運用商品を選んでみよう

特別付録 DCの制度改正

当社は今後も、DC制度の発展につながる投資教育や商品・ソリューションの提案等を通じて、世界のお客様から選ばれる、日本を代表する運用会社になることを目指して、より高い付加価値の提供に取り組んでいきます。

以上

当社について

商号：野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号

加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ウェブサイト：https://www.nomura-am.co.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/nomura_am_jp