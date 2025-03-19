野村AM、「新入社員必見！クイズとマンガでわかる企業型DC＆iDeCo入門」を出版

写真拡大 (全2枚)

野村アセットマネジメント株式会社

野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長:小池広靖、以下「当社」）は、書籍「新入社員必見！クイズとマンガでわかる企業型DC＆iDeCo入門」（以下、「本書籍」）を出版しました。企業型確定拠出年金（企業型DC）や個人型確定拠出年金（iDeCo）のしくみから、運用商品選択の際のポイント等について楽しく紹介する書籍です。



本書籍は「企業型DCやiDeCoについて聞いたことがあるけれど、メリットや活用の仕方がわからない。」という方に向けて、当社の確定拠出年金ソリューション部が入門書としてまとめました。2022年10月より当社の資産形成アンバサダーを務めるQuizKnock（クイズノック）の伊沢拓司氏からは、「『聞いたことがある』が『知ってる』に変わる。『なんとなく不安』が『確かな安心』に変わる。」との推薦コメントをいただきました。




書名: 新入社員必見！


クイズとマンガでわかる企業型DC＆iDeCo入門


著者:　野村アセットマネジメント


発行者:　朝日新聞出版（本書籍サイトはこちら(https://publications.asahi.com/product/25295.html)）


定価:　1,650円（税込）


発売日:　2025年3月19日


ページ数:　128ページ


本書の構成:


1章 企業型DCについて知ろう


2章 iDeCoについて知ろう


3章 企業型DCやiDeCoの運用商品を知ろう


4章 運用商品を選んでみよう


特別付録　DCの制度改正






当社は今後も、DC制度の発展につながる投資教育や商品・ソリューションの提案等を通じて、世界のお客様から選ばれる、日本を代表する運用会社になることを目指して、より高い付加価値の提供に取り組んでいきます。



以上




当社について


商号：野村アセットマネジメント株式会社


金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第373号


加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／一般社団法人第二種金融商品取引業協会


ウェブサイト：https://www.nomura-am.co.jp/　


X（旧Twitter）：https://x.com/nomura_am_jp