¡ÖACN ¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸ ¥Õ¥¡¥é¥ª¤¿¤Á¤Î²«¶â¡×¡Ö³Ø½¬¤Þ¤ó¤¬ À¤³¦¤ÎÎò»Ë¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¡ª

ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会

「ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会」とNEON JAPAN 株式会社は、9月7日(日)まで、東京・豊洲市場前「ラムセス・ミュージアムat CREVIA BASE Tokyo」 において、エジプト史上“最も偉大な王”と称されるラムセス大王(ラムセス2世)とその時代にまつわるエジプトの至宝約180点を展示する特別展を開催中です。

2025年3月下旬より集英社刊行の歴史を楽しみながら学べる漫画「学習まんが 世界の歴史」1巻表紙に描かれたラムセス(ラメス)2世のイラストをモチーフにしたオリジナルグッズを会場にて順次発売します。

『キングダム』の原 泰久先生が描いたラムセス大王グッズ、ぜひ、この機会にお見逃しなく!

■ラムセス大王展 ×「世界の歴史」オリジナルコラボグッズ

(発売期間:3月下旬より順次発売予定)

第一弾グッズ発売予定時期:3月下旬~ ※価格は全て税込みです

ダイカットセリフ付箋(770円)アクリルメモスタンド(770円)

第二弾グッズ発売予定時期:4月上旬~

メタリッククリアファイル(A4)(605円)缶マグネット(660円)

『学習まんが 世界の歴史1』表紙イラストより (C)原泰久/集英社

新たなコラボグッズも続々登場予定!

人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」、

スマートフォン向けFateRPG「Fate/Grand Order」とのコラボも実施決定!

順次コラボグッズを発売予定です。

詳細は随時展覧会公式サイトやSNS等でお知らせいたします。

■日本限定の図録を発売

『ラムセス大王展』では、魅力的な3種類の図録をご用意しています。

※こちらは日本限定の日本版になります。英語、スペイン語、ドイツ語版も会場内にて販売しております。

「ラムセス大王展 ファラオたちの黄金」図録 7,500円(税込)

学術的な見識に富んだ、本展のグローバルキュレーターのザヒ博士による詳細な解説と美しい写真が満載の豪華版。

「ラムセス大王展 ファラオたちの黄金」ガイドブック 2,100円(税込)

気軽に読めるコンパクトな入門者向け図録。厳選された写真と共にわかりやすく紹介しています。

「偉大なる ファラオとなった王 ラムセス」絵本 1,800円(税込)

子供たちにもわかりやすくラムセス二世の物語を伝える絵本です。展覧会を楽しむだけでなく、歴史に興味を持つきっかけとなる一冊です。

■本展の開催を記念したコンセプトカフェが登場!

【コンセプトカフェ】 ※価格は全て税込みです

本展の開催を記念し、展覧会会場内では本展とのコンセプトカフェを実施中!展覧会を見た後は、こちらでエジプトの余韻に浸りませんか。

ラムセス大王カレー(1,200円)エジプシャンサンド ピタパンケバブ(1,100円)砂漠のオアシス・フルーツポンチパフェ(950円)ファラオの財宝バニラソフトクリーム(700円)太陽神ラーの燃えるレッドスムージー(880円)黄金のハーブティー(アイス・ホット)(550円)

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■会場で楽しめるオリジナルコンテンツ!

【ヒエログリフ・プリント】

お名前が古代文字に?!

パピルスにヒエログリフで名前を印刷して、特別な記念に。

1人:1400円 、2人:2500円 、3~6人:3400円 ※価格は全て税込みです

【マルチメディアガイド】

アプリをダウンロードして、作品の映像や音声解説で展示を事前に楽しむことができます。

※マルチメディアガイドのご利用をするには、ご自身のスマートフォンとイヤフォンを持参ください。

セットチケット:入場券+1,000円 単体購入:1,100円 ※価格は全て税込みです

【GoPhotoフォトブース】

まるでエジプト旅行!?

GoPhotoで撮影すれば、お気に入りのエジプト背景を選んで、古代遺跡の前の記念写真はいかがですか?

1枚目:2,000円、 2枚目:1,650円、 3枚目:1,300円、 4枚目:1,100円※キーホルダー&マグネット(セット)を追加する場合、+900円 キーホルダー・マグネットのみ(写真と同じ料金)

【VR体験】

ラムセス大王が建設に関わった最も有名な建造物である「アブ・シンベル神殿」とラムセス大王の妻、ネフェルタリの墓を巡るVR体験です。最新のモーションチェアで神殿や砂嵐の中を飛び回り、最後にラムセス大王と対面するという特別な体験をお届けします。連日賑わいを見せており、ぜひお楽しみください。

各チケット料金+2,500円

■『ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』開催概要

名 称 : ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 /

ACN Ramses the Great and the Gold of the Pharaohs

会 期 :2025年3月8日(土)~9月7日(日)

会 場 :ラムセス・ミュージアム at CREVIA BASE Tokyo(豊洲)

住 所 :東京都江東区豊洲6丁目4-25

交 通 :ゆりかもめ「市場前」駅徒歩3分

主 催 :ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会 / NEON JAPAN 株式会社

後 援 :エジプトアラブ共和国大使館

特別協賛:株式会社 ACN

協 力 :エジプト航空

入場料 : 通常*1 平日:大人(18歳以上)4100円 中高生3100円 小学生2400円

土日祝及び特定日:大人(18歳以上)4300円 中高生3300円 小学生2600円

*1当日窓口販売の料金です。

※VR体験は別料金

販 売 :一般販売 2025年9月7日まで期間を区切って好評販売中

オンラインチケット:ART PASS

各種プレイガイド:ローチケ、チケットぴあ、イープラス他

※詳細は公式サイトでご確認ください

※日時指定推奨

オフシャルサイト: https://ramsesexhibition.jp

お問い合わせ先:050-5541-8600(ハローダイヤル)