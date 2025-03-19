¡ÖACN ¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸ ¥Õ¥¡¥é¥ª¤¿¤Á¤Î²«¶â¡×¡Ö³Ø½¬¤Þ¤ó¤¬ À¤³¦¤ÎÎò»Ë¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¡ª
¡Ö¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸ ¥Õ¥¡¥é¥ª¤¿¤Á¤Î²«¶â ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤ÈNEON JAPAN ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦Ë½§»Ô¾ìÁ°¡Ö¥é¥à¥»¥¹¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥àat CREVIA BASE Tokyo¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥¸¥×¥È»Ë¾å¡ÈºÇ¤â°ÎÂç¤Ê²¦¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¡Ê¥é¥à¥»¥¹2À¤¡Ë¤È¤½¤Î»þÂå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥¸¥×¥È¤Î»êÊõÌó180ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯3·î²¼½Ü¤è¤ê½¸±Ñ¼Ò´©¹Ô¤ÎÎò»Ë¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëÌ¡²è¡Ö³Ø½¬¤Þ¤ó¤¬ À¤³¦¤ÎÎò»Ë¡×1´¬É½»æ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥é¥à¥»¥¹¡Ê¥é¥á¥¹¡Ë2À¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò²ñ¾ì¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Î¸¶ ÂÙµ×ÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¥°¥Ã¥º¡¢¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸ ¡ß¡ÖÀ¤³¦¤ÎÎò»Ë¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÈ¯Çä´ü´Ö¡§3·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¡Ë
Âè°ìÃÆ¥°¥Ã¥ºÈ¯ÇäÍ½Äê»þ´ü¡§3·î²¼½Ü～¡¡¡¡¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹
¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥»¥ê¥ÕÉÕäµ¡Ê770±ß¡Ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥á¥â¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê770±ß¡Ë
ÂèÆóÃÆ¥°¥Ã¥ºÈ¯ÇäÍ½Äê»þ´ü¡§4·î¾å½Ü～¡¡¡¡¡¡
¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¡Ë¡Ê605±ß¡Ë
´Ì¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡Ê660±ß¡Ë
¡Ø³Ø½¬¤Þ¤ó¤¬¡¡À¤³¦¤ÎÎò»Ë£±¡ÙÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤è¤ê¡¡(C)¸¶ÂÙµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò
¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ìÍ½Äê¡ª
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¡¢
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±FateRPG¡ÖFate/Grand Order¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¼Â»Ü·èÄê¡ª
½ç¼¡¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¿ï»þÅ¸Í÷²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNSÅù¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¿ÞÏ¿¤òÈ¯Çä
¡Ø¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê3¼ïÎà¤Î¿ÞÏ¿¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤ÏÆüËÜ¸ÂÄê¤ÎÆüËÜÈÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ìÈÇ¤â²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸¡¡¥Õ¥¡¥é¥ª¤¿¤Á¤Î²«¶â¡×¿ÞÏ¿¡¡7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³Ø½ÑÅª¤Ê¸«¼±¤ËÉÙ¤ó¤À¡¢ËÜÅ¸¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥å¥ìー¥¿ー¤Î¥¶¥ÒÇî»Î¤Ë¤è¤ë¾ÜºÙ¤Ê²òÀâ¤ÈÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤¬ËþºÜ¤Î¹ë²ÚÈÇ¡£
¡Ö¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸¡¡¥Õ¥¡¥é¥ª¤¿¤Á¤Î²«¶â¡×¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡¡2,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
µ¤·Ú¤ËÆÉ¤á¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÆþÌç¼Ô¸þ¤±¿ÞÏ¿¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥é¥à¥»¥¹ÆóÀ¤¤ÎÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¤ë³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£Å¸Í÷²ñ¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îò»Ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ÎÂç¤Ê¤ë¡¡¥Õ¥¡¥é¥ª¤È¤Ê¤Ã¤¿²¦¡¡¥é¥à¥»¥¹¡×³¨ËÜ¡¡1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥é¥à¥»¥¹ÆóÀ¤¤ÎÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¤ë³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£Å¸Í÷²ñ¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îò»Ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜÅ¸¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¡Û¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹
ËÜÅ¸¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢Å¸Í÷²ñ²ñ¾ìÆâ¤Ç¤ÏËÜÅ¸¤È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¤ò¼Â»ÜÃæ¡ªÅ¸Í÷²ñ¤ò¸«¤¿¸å¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¥«¥ìー¡Ê1,200±ß¡Ë
¥¨¥¸¥×¥·¥ã¥ó¥µ¥ó¥É ¥Ô¥¿¥Ñ¥ó¥±¥Ð¥Ö¡Ê1,100±ß¡Ë
º½Çù¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡¦¥Õ¥ëー¥Ä¥Ý¥ó¥Á¥Ñ¥Õ¥§¡Ê950±ß¡Ë
¥Õ¥¡¥é¥ª¤ÎºâÊõ¥Ð¥Ë¥é¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡Ê700±ß¡Ë
ÂÀÍÛ¿À¥éー¤ÎÇ³¤¨¤ë¥ì¥Ã¥É¥¹¥àー¥¸ー¡Ê880±ß¡Ë
²«¶â¤Î¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¡Ê¥¢¥¤¥¹¡¦¥Û¥Ã¥È¡Ë¡Ê550±ß¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¾ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ª
¡Ú¥Ò¥¨¥í¥°¥ê¥Õ¡¦¥×¥ê¥ó¥È¡Û
¤ªÌ¾Á°¤¬¸ÅÂåÊ¸»ú¤Ë¡©¡ª
¥Ñ¥Ô¥ë¥¹¤Ë¥Ò¥¨¥í¥°¥ê¥Õ¤ÇÌ¾Á°¤ò°õºþ¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤ÊµÇ°¤Ë¡£
£±¿Í¡§1400±ß ¡¢2¿Í¡§2500±ß ¡¢3～6¿Í¡§3400±ß¡¡¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹
¡Ú¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥¬¥¤¥É¡Û
¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î±ÇÁü¤ä²»À¼²òÀâ¤ÇÅ¸¼¨¤ò»öÁ°¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥¬¥¤¥É¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ò»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡§Æþ¾ì·ô+1,000±ß¡¡Ã±ÂÎ¹ØÆþ¡§1,100±ß¡¡¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹
¡ÚGoPhoto¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¡Û
¤Þ¤ë¤Ç¥¨¥¸¥×¥ÈÎ¹¹Ô¡ª¡©
GoPhoto¤Ç»£±Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¨¥¸¥×¥ÈÇØ·Ê¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¸ÅÂå°äÀ×¤ÎÁ°¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
1ËçÌÜ¡§2,000±ß¡¢ 2ËçÌÜ¡§1,650±ß¡¢ 3ËçÌÜ¡§1,300±ß¡¢ 4ËçÌÜ¡§1,100±ß
¢¨¥ー¥Û¥ë¥Àー¡õ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡Ê¥»¥Ã¥È¡Ë¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ü900±ß¡¡¡¡¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Î¤ß¡Ê¼Ì¿¿¤ÈÆ±¤¸ÎÁ¶â¡Ë
¡ÚVRÂÎ¸³¡Û
¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤¬·úÀß¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ºÇ¤âÍÌ¾¤Ê·úÂ¤Êª¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥Ö¡¦¥·¥ó¥Ù¥ë¿ÀÅÂ¡×¤È¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤ÎºÊ¡¢¥Í¥Õ¥§¥ë¥¿¥ê¤ÎÊè¤ò½ä¤ëVRÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥¢¤Ç¿ÀÅÂ¤äº½Íò¤ÎÃæ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ï¢ÆüÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â+2,500±ß
¢£¡ØACN ¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸ ¥Õ¥¡¥é¥ª¤¿¤Á¤Î²«¶â¡Ù³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¡¡¾Î¡¡¡§ ACN ¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸ ¥Õ¥¡¥é¥ª¤¿¤Á¤Î²«¶â /
ACN Ramses the Great and the Gold of the Pharaohs
²ñ¡¡´ü¡¡¡§2025Ç¯3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡¡¡§¥é¥à¥»¥¹¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à at CREVIA BASE Tokyo¡ÊË½§¡Ë
½»¡¡½ê¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§£¶ÃúÌÜ£´－£²£µ
¸ò¡¡ÄÌ¡¡¡§¤æ¤ê¤«¤â¤á¡Ö»Ô¾ìÁ°¡×±ØÅÌÊâ3Ê¬
¼ç¡¡ºÅ¡¡¡§¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸ ¥Õ¥¡¥é¥ª¤¿¤Á¤Î²«¶â ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ / NEON JAPAN ³ô¼°²ñ¼Ò
¸å¡¡±ç¡¡¡§¥¨¥¸¥×¥È¥¢¥é¥Ö¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò ACN
¶¨¡¡ÎÏ¡¡¡§¥¨¥¸¥×¥È¹Ò¶õ
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡§ ¡¡¡¡ÄÌ¾ï*1 Ê¿Æü¡§Âç¿Í¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡Ë4100±ß¡¡Ãæ¹âÀ¸3100±ß¡¡¾®³ØÀ¸2400±ß
¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ÅÚÆü½ËµÚ¤ÓÆÃÄêÆü¡§Âç¿Í¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡Ë4300±ß¡¡Ãæ¹âÀ¸3300±ß¡¡¾®³ØÀ¸2600±ß
*1ÅöÆüÁë¸ýÈÎÇä¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨VRÂÎ¸³¤ÏÊÌÎÁ¶â
ÈÎ¡¡Çä¡¡¡§°ìÈÌÈÎÇä 2025Ç¯9·î7Æü¤Þ¤Ç´ü´Ö¤ò¶èÀÚ¤Ã¤Æ¹¥É¾ÈÎÇäÃæ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È:ART PASS
³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É:¥íー¥Á¥±¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢¥¤ー¥×¥é¥¹Â¾
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨Æü»þ»ØÄê¿ä¾©
¥ª¥Õ¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§ https://ramsesexhibition.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§050-5541-8600¡Ê¥Ï¥íー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë