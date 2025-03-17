【NEOWIZ　プレスリリース】『DJMAX RESPECT V』 POPUPストアイベント最終日の「DJMAX AFTER PARTY」実施内容を紹介

株式会社ゲームオン

株式会社NEOWIZ （本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）） は、自社の代表作であるリズムゲーム『DJMAX RESPECT V』のPOPUPストアをいよいよ今週末の2025年3月21日（金）から3月23日（日）に日本で開催いたします。

本日はPOPUPストア「DJMAX＠JAPAN INTERNATIONAL EXHIBIT 2025 SHIBUYA TOKYO」の最終日、3月23日（日）に実施するストア内イベント「DJMAX AFTER PARTY」をご紹介します。

- DJMAX公式POPUPストアが期間限定で日本上陸！最終日にはBEXTER氏、XeoN氏によるAFTER PARTYを開催！

2025年3月21日（金）から2025年3月23日（日）の3日間を予定しております「DJMAX＠JAPAN INTERNATIONAL EXHIBIT 2025 SHIBUYA TOKYO」について、3日目の最後の演目となるDJMAX AFTER PARTYの詳細を公開いたしました。

●DJMAX AFTER PARTY

23日（日）17時-18時に実施する「AFTER PARTY」は、『DJMAX』シリーズの開発チーム「NEOWIZ ROCKY Studio」からプロデューサーであるBEXTER氏とディレクターのXeoN氏によるDJプレイで盛り上がるイベントとなります。

今回のPOPUPイベントの最後を飾り、かつ日本国内のすべてのDJMAXプレイヤーに感謝を伝えるDJイベントとなりますので、DJMAXをプレイしている皆様のご来場をお待ちしております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y5FG1pPmCis ][表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1669_1_ad974c03c135b189484521d03bebdedd.jpg ]- DJMAX公式POPUPストアで使用可能な決済手段のご案内

「DJMAX＠JAPAN INTERNATIONAL EXHIBIT 2025 SHIBUYA TOKYO」では、数多くのDJMAXオフィシャルグッズを取り揃え、多くのDJMAXファンの皆様のご来店をお待ちしております。

各種商品の購入の際には、表示のクレジットカード決済や交通系IC・QRコード決済をご利用いただくことが可能です。

なお、誠に勝手ながら「現金での決済」はご利用いただくことが出来ません。

ご来店予定の方はお手持ちの各種決済手段と利用可能な決済手段をご確認いただき、事前のチャージ等をお願いいたします。

- ガチの音楽・リズムゲーム『DJMAX』シリーズ20周年記念！

https://www.youtube.com/watch?v=icxKWxuirMc

曲のリズムに応じて落ちてくるノートをタイミングよくキャッチして、楽曲を最後まで演奏するリズムゲーム。それが『DJMAX』シリーズです。

本編とDLCをあわせた総収録楽曲数650曲以上という大ボリュームの楽曲数を誇り、ボタン数を4/5/6/8の4種類から選択できる操作モード「プレーモード」とNormal/Hard/Maximum/SCなどの「難易度」を選択することができます。

曲を楽しみながらお手軽に、また超高難易度を完璧に演奏しきった時の達成感が心地よい本タイトルは、初代の『DJMAX Online』（2004年6月サービス開始）から20周年を迎えており、現在はSteam、Xbox One、Xbox Series X/Sで好評配信中となっております。

DJMAX【日本公式】 X（旧Twitter）

https://x.com/djmax_japan(https://x.com/djmax_japan)

『DJMAX RESPECT V』SteamストアURL

https://store.steampowered.com/app/960170/DJMAX_RESPECT_V/(https://store.steampowered.com/app/960170/DJMAX_RESPECT_V/)

『DJMAX RESPECT V』公式InstagramURL

https://www.instagram.com/djmax_officialsite/(https://www.instagram.com/djmax_officialsite/)

『DJMAX』公式X（旧Twitter）

https://x.com/djmax_global(https://x.com/djmax_global)

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