ネットマーブル、究極のMMORPG『レイヴン2 (RAVEN2)』7のクラス映像を先行公開！事前登録は3月26日（水）より開始

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、現在サービス中で韓国や台湾、香港などで大ヒットを記録している究極のMMOPRG『レイヴン2 (RAVEN2)』(開発:Netmarble Monster Inc.)において、3月26日(水)より開始する事前登録に先駆けて、7のクラス映像を先行公開いたしました。



◆究極のMMORPG『レイヴン2』3月26日(水)開始の事前登録に先駆けて、7種のクラス映像を先行公開!

『レイヴン2』は、3月26日(水)に開始を予定している事前登録に先駆けて、7つのプレイアブルクラスの紹介映像を公開しました。映像では各クラスの独自のスキルや迫力あるアクションなどを確認できるため、ゲームの正式リリースよりも前から、プレイヤーは自分に合ったクラスを見極めプレイスタイルを考えることができます。

■ディヴァインキャスター

https://x.com/RAVEN2_JP/status/1900789054762807618

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=b5pccyorLXM ]

■バーサーカー

https://x.com/RAVEN2_JP/status/1898980407250657665

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=A6xSOdgetMg ]

■ナイトレンジャー

https://x.com/RAVEN2_JP/status/1900426415251546145

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=0uxGHESVRgE ]

■ヴァンガード

https://x.com/RAVEN2_JP/status/1899701898254635519

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Kz9c1x3W2hU ]

■エレメンタリスト

https://x.com/RAVEN2_JP/status/1899339505150169107

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=pv9ccpC0v0U ]

■デストロイヤー

https://x.com/RAVEN2_JP/status/1901151446881505773

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=XPnCcZIfjTY ]

■アサシン

https://x.com/RAVEN2_JP/status/1900064281745338482

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=XBN5wUCZP5Q ]

◆『レイヴン2』日本上陸記念!公式Xをフォロー&リポストして特別な特典を受け取ろう!

『レイヴン2』は、日本での正式リリース決定を記念し、正式サービス開始時に特別な特典を受け取れるキャンペーンを開催中です。

3月25日(火)までに、『レイヴン2』公式Xをフォロー&リポストすると、正式サービス開始時に「上級聖衣11回召喚書」を入手できる「X専用フロンティアクーポン」を受け取ることができます。

・『レイヴン2』 公式X

https://x.com/RAVEN2_JP

『レイヴン2』は、前作『RAVEN』の正式な続編で、最高級のグラフィックで壮大なストーリーと爽快なアクションが楽しめるMMORPGです。

ダークファンタジーの世界を舞台に、プレイヤーは王命を受けた特殊な力を持つ特殊部隊の新入隊員になり、危険で奇怪な事件の調査に乗り出しながら神と悪魔が共存する世界で冒険を繰り広げていきます。

本作では、プレイヤーはそれぞれ独自のスキルと宿命を持った多彩なクラスの中から職業を一つを選び、迫力ある戦闘と魅力的なストーリーを存分に楽しむことができます。

『レイヴン2』の詳細については、公式サイト、X、YouTubeなどの公式チャンネルで最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・『レイヴン2』 公式サイト

https://ntiny.link/raven2_jp

・『レイヴン2』 公式X

https://x.com/RAVEN2_JP

・『レイヴン2』 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@RAVEN2_jp

◆『レイヴン2 (RAVEN2)』とは◆

『RAVEN2』は、2015年に韓国ゲーム大賞を席巻した前作『RAVEN』の正式な続編で、『RAVEN』のアクション性を受け継ぎ、最高級のグラフィックで壮大なストーリーと爽快なアクションが楽しめるMMORPGです。ダークファンタジーの世界を舞台に、プレイヤーは王命を受けた特殊な力を持つ特殊部隊の新入隊員になり、危険で奇怪な事件の調査に乗り出しながら神と悪魔が共存する世界で冒険を繰り広げていきます。



◆『レイヴン2 (RAVEN2)』について◆

[ タイトル ] RAVEN2

[ ジャンル ] ダークファンタジーMMORPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble Monster Inc.

[ 対応OS ]iOS / Android

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2025年上期

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Netmarble Corp. & Developed by Netmarble Monster Inc. All Rights reserved.