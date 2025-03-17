南海プライウッドの収納パーツがオンラインで購入できる公式パーツ
南海プライウッド株式会社
2025年3月17日
南海プライウッド株式会社
南海プライウッドの収納パーツがオンラインで購入できる公式パーツ
ショップをオープン。
南海プライウッド（香川県高松市、代表取締役社長：丸山徹）は、システム収納の専用パーツをオンラインで簡単に購入できる「公式パーツショップ」を2025年2月17日にリリースいたしました。
・公式パーツショップURL：https://www.nankaiplywood.co.jp/partsshop/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=partsshop_202503(https://www.nankaiplywood.co.jp/partsshop/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=partsshop_202503)
収納で暮らしのストレスがない家づくりを応援。多様化するライフスタイルの変化に対応。
ご家族のライフスタイルの変化や、持ち物の増加に合わせて収納プランを見直す際、より機能的な収納パーツを追加したいと言ったご要望にお答えできるよう、お施主様ご自身で取り付け可能なパーツをラインナップいたしました。
お施主様だけでなく、ビジネスのお客様の悩みも解決する公式パーツショップ
公式パーツショップのご利用方法
＜報道関係者からのお問い合わせ＞
南海プライウッド株式会社 営業推進グループ営業企画チーム
TEL：087-825-3655
MAIL：daisuke_mototani@nankaiplywood.co.jp