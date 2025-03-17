¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ü―¥È¥·¥çー2025¡×½ÐÅ¸
¸ÅÌîÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¸ÅÌî¹¬ÃË °Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë～23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤ª¤è¤Ó²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥Þ¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÆâºÇÂç¤Î¥Ü―¥È¥·¥çー¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ü―¥È¥·¥çー2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò½ÐÅ¸¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸¡Ê¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§B-46¡Ë
º£²óÅö¼Ò¤ÏºÇ¿·±Ô¤Îµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿Á¥ÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤ò¡¢¥×¥ì¥¸¥ãー¥Üー¥È¤«¤é¥×¥í¥æー¥¹¸þ¤±¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¸¥ãー¥Üー¥È¸þ¤±¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëNavNet TZtouch¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖNavNet TZtouchXL¡×¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Á¥ãー¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖTZ MAPS¡Ê¥Æ¥£ー¥¸ー¥Þ¥Ã¥×¥¹¡Ë¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÀººÙ¤«¤Ä¿§ºÌË¤«¤ÊÉ½¸½¤Ç³¤ÄìÃÏ·Á¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¡ÖTZ BathyVision¡Ê¥Æ¥£ー¥¸ー¥Ð¥·ー¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¡×¤äÎ¦ÃÏ¡¦ÀõÀ¥¤òÈò¤±¤Æ¥ëー¥È¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¡ÖAI¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ê¤É³×¿·Åª¤Êµ¡Ç½¤¬Â¿¿ôÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖNavNet TZtouchXL¡×
¡ÖCHIRP¡Ê¥Á¥ãー¥×¡Ë¥µ¥¤¥É¥¹¥¥ã¥ó¡×¤ä¿·À½ÉÊ¤ÎÁ´¼þ·¿¥¹¥¥ã¥Ë¥ó¥°¥½¥Êー¡Ö·¿¼°¡§CSH-10¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢³¤Ãæ¤ò»ë³Ð²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤è¤ê°ìÁØ¿Ê²½¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹Ò³¤ÍÑ¥ìー¥Àー¡Ö·¿¼°¡§FR-8¡×
¥ìー¥Àー¥»¥ó¥µー¡Ö·¿¼°¡§DRS4DL X-Class¡×
¤Þ¤¿¡¢¹Ò³¤ÍÑ¥ìー¥Àー¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö·¿¼°¡§FR-8¡×¤ª¤è¤Ó¥ìー¥Àー¥»¥ó¥µー¡Ö·¿¼°¡§DRS4DL X-Class¡×¡Ö·¿¼°¡§DRS2D/4D-NXT¡×¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯ÅÙÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¡Ë¡£¹Ò³¤ÍÑ¥ìー¥Àー¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë8.4·¿¤Î¾®·¿¥ìー¥Àー¡¢48cm·¿¤Î¥ì¥Éー¥à¥¿¥¤¥×¤Î¥ìー¥Àー¥»¥ó¥µー¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¸¥ãー¥Üー¥È¤«¤éÃæ¾®·¿µùÁ¥¡¢¹âÂ®Á¥¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁ¥Çõ¤Ë°ÂÁ´°Â¿´¤Ê¹Ò³¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¥ìー¥Àー¥»¥ó¥µー¡ÖDRS-NXT¡×¥·¥êー¥º¤Ï½¾Íè¤Î¥Þ¥°¥Í¥È¥í¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸ÇÂÎ²½È¾Æ³ÂÎÁÇ»Ò¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¥ìー¥Àー¥»¥ó¥µー¤Ç¤¹¡£Â¾Á¥¤ÎÆ°¸þ¤òÂª¤¨¤ëÍ¥¤ì¤¿ÃµÃÎÇ½ÎÏ¤òÍ¤·¡¢ÀÜ¶á¤¹¤ë´í¸±Á¥¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶ー(TM)µ¡Ç½¤ä´í¸±¤ò²óÈò¤¹¤ëºÇÅ¬¥ëー¥È¤òÉ½¼¨¤¹¤ëAIÈò¹Ò¥ëー¥Èµ¡Ç½¡ÊTZtouchXL¥·¥êー¥ºÀÜÂ³»þ¡Ë¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3DÁàÁ¥¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ーÂÎ¸³»þ¤ÎÍÍ»Ò
¤µ¤é¤ËÅö¼Ò¤ÎºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤È¤·¤Æ¡¢¿·À½ÉÊ¡ÖNavNet TZtouchXL¡×¤Îµ¡Ç½¤òVR¶õ´Ö¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö3DÁàÁ¥¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£VR¶õ´Ö¤Èµ¡´ï¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³¤´ßÀþ¤äÂ¾Á¥¤ÎÆ°¸þ¤ò¥×¥í¥Ã¥¿¤ä¥ìー¥Àー¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë³¤¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁàÁ¥ÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å·¸õ¤ä»þ´Ö¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ìë´Ö¤ä°Å·¸õ»þ¤Î¹Ò³¤¤Ë¤ª¤±¤ë¹Ò³¤·×´ï¤ÎÍøÊØÀ¤ä°ÂÁ´À¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¸«¤É¤³¤í¡Û¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´°Â¿´¡¦²÷Å¬¡¢¿Í¤È´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¼Ò²ñ¡¦¹Ò³¤¤Î¼Â¸½¡×¤ò»ö¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇõÍÑ¤Î¼çÍ×»°»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¾¦Á¥¡¢µù¶È¡¢¥ì¥¸¥ãー¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤È·Ò¤¬¤ê¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¥ì¥¸¥ãー¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢Åö¼Ò¤Î¥×¥ì¥¸¥ãー¥Üー¥È¸þ¤±¥Þ¥ê¥ó¥®¥¢¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤Î¾Ò²ð¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê³¤ÍÎ´Ä¶¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ºÇ¿·¥Þ¥ê¥ó¥®¥¢¤Ç¸«¿ø¤¨¤ë¡¢¥Þ¥ê¥ó¥ì¥¸¥ãー¤ÎÌ¤Íè
Æü»þ¡§3·î21Æü¡Ê¶â¡Ë 14:30-15:10
¾ì½ê¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¹âÄÅ ¤ß¤Ê¤È¡ÊÇõÍÑµ¡´ï»ö¶ÈÉô ±Ä¶È´ë²èÉô ÀëÅÁ²Ý¡Ë
½ÐÅ¸Í½Äêµ¡´ï¡§·¿¼°
NavNet TZtouchXL¡Ö·¿¼°¡§TZT10X/13X/16X/22X/24X/BBX¡×
¥«¥éー±Õ¾½µûÃµ¡Ö·¿¼°¡§FCV-600/800¡×
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ö·¿¼°¡§SFD-1010/1012¡×
¥ìー¥Àー¥»¥ó¥µー¡Ö·¿¼°¡§DRS6A-NXT¡¢DRS4D X-Class¡¢DRS4DL X-Class¡Ê»²¹Í½ÐÅ¸¡Ë¡¢DRS2D-NXT¡Ê»²¹Í½ÐÅ¸¡Ë¡¢DRS4D-NXT¡Ê»²¹Í½ÐÅ¸¡Ë¡×
¥«¥éー±Õ¾½¥ìー¥Àー¡Ö·¿¼°¡§FR-8¡Ê»²¹Í½ÐÅ¸¡Ë¡¢FR-12¡×
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Þ¥ë¥Á¥Óー¥à¥½¥Êー¡Ö·¿¼°¡§DFF-3D¡×
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µûÃµ¡Ö·¿¼°¡§DFF3-UHD¡¢DFF1-UHD¡×
GPS¥×¥í¥Ã¥¿µûÃµ¡Ö·¿¼°¡§GP-1971F¡¢GP-3700F¡×
GPS¹ÒË¡ÁõÃÖ¡Ö·¿¼°¡§GP-39¡×
¥ªー¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ö·¿¼°¡§NAVpilot-300¡¢NAVpilot-711C¡×
¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¹¡Ö·¿¼°¡§SCX-20/21¡×
¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥µー¡Ö·¿¼°¡§PG-500¡¢PG-700¡×
¥¤¥ó¥¹¥Ä¥ë¥á¥ó¥È¡Ö·¿¼°¡§FI-70¡×
AIS¼õ¿®µ¡¡Ö·¿¼°¡§FA-40¡×
´Ê°×·¿AIS¡Ö·¿¼°¡§FA-60¡×
¥°¥é¥ÕµûÃµ¡Ö·¿¼°¡§FCV-1900G¡×
Á´¼þ¥¹¥¥ã¥Ë¥ó¥°¥½¥Êー¡Ö·¿¼°¡§CSH-10¡×
Ä¬Î®·×¡Ö·¿¼°¡§CI-88¡×
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Üー¥È¥·¥çー2025
²ñ´ü¡§2025Ç¯3·î20Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë～3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë 10:00-17:00 ¢¨½éÆü¤Î¤ß11¡§30³«¾ì
²ñ¾ì¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍÅ¸¼¨¥Ûー¥ë¡Ê²°ÆâÅ¸¼¨¡Ë
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥Þ¥êー¥Ê¡Ê¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°Å¸¼¨¡Ë
È¬·ÊÅç¥Þ¥êー¥Ê¡ÊÂÎ¸³¤Î¤ß¡Ë
ÆüËÜ´Ý¥·ー¥«¥ä¥Ã¥¯¥Ñー¥¯¡ÊÂÎ¸³¤Î¤ß¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§°ìÈÌ¡Ê¹â¹»À¸°Ê¾å¡Ë2,000±ß ²ñ´üÃæ2²ñ¾ì¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¤òÈ¯¹Ô¡£Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Þ¥ê¥ó»ö¶È¶¨²ñ
Åö¼Ò¤Î¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§B-46
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.boatshow.jp/jibs/2025/
¸ÅÌîÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò
FURUNO¤Ï1948Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æµû·²ÃµÃÎµ¡¤Î¼ÂÍÑ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ïÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÄ¶²»ÇÈµ»½Ñ¤ÈÅÅ»Òµ»½Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦½é¡¦ÆüËÜ½é¤Î¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Æü¡¢À¤³¦90¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¤ÎÈÎÇäÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ïÁí¹ç¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô
ÀßÎ©¡§1951Ç¯ (¾¼ÏÂ26Ç¯)
»ö¶È¡§Á¥ÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÍÑÅÅ»Òµ¡´ïÅù¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
»ñËÜ¶â¡§7,534 É´Ëü±ß
½¾¶È°÷¡ÊÏ¢·ë¡Ë¡§3,356 Ì¾
Çä¾å¹â¡ÊÏ¢·ë¡Ë¡§114,850 É´Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§¸ÅÌî¡¡¹¬ÃË
¾å¾ì¼è°ú½ê¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì
FURUNO MIRAI PULSE¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶È¤äºÇ¿·µ»½Ñ¡¢¶¦ÁÏ´ë¶È¤È¤Î¼èÁÈ¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤òÅÁÃ£¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊPulse Ì®Çï¡¦¿¶Æ°µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÃ±È¯¿®¹æ¡Ë
FURUNO MIRAI PULSE(https://future-vision.furuno.co.jp/mirai-pulse/)