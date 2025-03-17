AliExpress 日本上陸15周年！過去最大級「15周年アニバーサリーセール」がやってくる！

ALIEXPRESS日本株式会社

アリババグループが運営するグローバルECプラットフォーム「AliExpress（アリエクスプレス）」は、日本でのサービス開始から15周年を迎えました。感謝の気持ちを込めて、2025年3月17日（月）16:00から3月27日（木）15:59まで、過去最大規模の「15周年アニバーサリーセール」を開催します。

このセールでは、最大80％OFFの特別割引や、人気ガジェット、ファッション、カー用品、工具、ホビーグッズなど多彩な商品が登場。さらに、AliExpressアプリ限定で、スマホを振るだけで豪華賞品が当たる「シェイクシェイクキャンペーン」も同時開催します。お得とワクワクが詰まった10日間をお見逃しなく！

■15周年アニバーサリーセール詳細

● 開催期間: 2025年3月17日（月）16:00 ～ 3月27日（木）15:59

● セール会場: https://s.click.aliexpress.com/e/_okaazVf

お得ポイント

1. 最大80％OFFの特別割引

最新ガジェット、カー用品、スポーツグッズ、工具、トレンドファッション、ホビーアイテムなど、人気カテゴリーが大幅値下げ！

2.見逃せない注目企画

○ 売り尽くしセール: 人気商品がタイムセールで続々登場

○ BigSave: 正規品保証付き！コスパ抜群のブランド商品を特別価格でご提供

○ 88セール: スタッフ厳選の人気アイテムが朝8時・夜8時限定特価で購入可能

3.参加ブランド一例

Xiaomi、POCO、Honor、Vivo、OnePlus、ROG、HIFIMAN、Dunu、NICEHCK、Anbernic、KZ、AFUL、haute42、SHANLING、Blackview、Trimui、PopMartほか、話題のブランドが勢揃い！



■同時開催・スマホを振って当てよう！「シェイクシェイクキャンペーン」

期間中、AliExpressアプリでスマホを振るだけで、豪華賞品やお得なクーポンが当たるチャンス！

参加方法

●AliExpressアプリでスマホを振るだけ

●期間中1日1回無料チャレンジ

●お友達招待で無料チャレンジ回数増加

●豪華賞品・お得クーポン獲得チャンス

■AliExpressの特長

●圧倒的品揃え：1億点以上の商品

●高コスパ：アリババサプライチェーン・自社物流網活用の低価格

●安心決済：PayPay、PayPal、コンビニ、各種クレカ対応

●充実保証：配送トラブル時の返金・補償及び一部商品90日以内無料返品

■サポート体制

24時間対応ライブチャット

電話窓口：050-5050-5957（平日9:00～18:00）