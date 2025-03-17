AliExpress 日本上陸15周年！過去最大級「15周年アニバーサリーセール」がやってくる！

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ALIEXPRESS日本株式会社

アリババグループが運営するグローバルECプラットフォーム「AliExpress（アリエクスプレス）」は、日本でのサービス開始から15周年を迎えました。感謝の気持ちを込めて、2025年3月17日（月）16:00から3月27日（木）15:59まで、過去最大規模の「15周年アニバーサリーセール」を開催します。



　このセールでは、最大80％OFFの特別割引や、人気ガジェット、ファッション、カー用品、工具、ホビーグッズなど多彩な商品が登場。さらに、AliExpressアプリ限定で、スマホを振るだけで豪華賞品が当たる「シェイクシェイクキャンペーン」も同時開催します。お得とワクワクが詰まった10日間をお見逃しなく！






■15周年アニバーサリーセール詳細


● 開催期間: 2025年3月17日（月）16:00 ～ 3月27日（木）15:59


● セール会場: https://s.click.aliexpress.com/e/_okaazVf


お得ポイント


1. 最大80％OFFの特別割引
最新ガジェット、カー用品、スポーツグッズ、工具、トレンドファッション、ホビーアイテムなど、人気カテゴリーが大幅値下げ！



2.見逃せない注目企画


○ 売り尽くしセール: 人気商品がタイムセールで続々登場


○ BigSave: 正規品保証付き！コスパ抜群のブランド商品を特別価格でご提供


○ 88セール: スタッフ厳選の人気アイテムが朝8時・夜8時限定特価で購入可能



3.参加ブランド一例


Xiaomi、POCO、Honor、Vivo、OnePlus、ROG、HIFIMAN、Dunu、NICEHCK、Anbernic、KZ、AFUL、haute42、SHANLING、Blackview、Trimui、PopMartほか、話題のブランドが勢揃い！


■同時開催・スマホを振って当てよう！「シェイクシェイクキャンペーン」


期間中、AliExpressアプリでスマホを振るだけで、豪華賞品やお得なクーポンが当たるチャンス！





参加方法


●AliExpressアプリでスマホを振るだけ
●期間中1日1回無料チャレンジ
●お友達招待で無料チャレンジ回数増加
●豪華賞品・お得クーポン獲得チャンス



■AliExpressの特長


●圧倒的品揃え：1億点以上の商品
●高コスパ：アリババサプライチェーン・自社物流網活用の低価格
●安心決済：PayPay、PayPal、コンビニ、各種クレカ対応
●充実保証：配送トラブル時の返金・補償及び一部商品90日以内無料返品



■サポート体制


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電話窓口：050-5050-5957（平日9:00～18:00）