Meet with Flowers in TOKYO YNK 2025 大薗彩芳氏の現代華道作品で使用した花材をIchidoが回収、自社が保有する独自の花酵母研究技術を用い、再び新しい価値を生み出す。

Ichido株式会社

Z世代起業家が花から酒と文化を創り出すIchido株式会社(本社:福島県双葉郡富岡町、代表取締役:渡邉優翔、以下「Ichido」)は、2025年3月19日(水)から4月6日(日)まで八重洲・日本橋・京橋エリア(以下「YNKエリア」)にて開催されるフラワーイベント「Meet with Flowers in TOKYO YNK 2025」(主催:Meet with Flowers実行委員会)において、使用後の花材を活用した循環型プロジェクトへの協力をさせていただく運びとなりました。現代華道家・大薗彩芳氏によるフラワーオブジェ「We Are Here」で使用された花材を回収し、花酵母として再利用する取組を通じて、“花を愛で、育てるよろこび”をさらに広げることを目指します。また、3月19日「Meet with Flowers in TOKYO YNK 2025」Opening Partyにてウェルカムドリンクとして花酵母カクテル「Enju」を提供いたします。提供震災復興と新たな文化の創造を掲げるIchidoが、自社花酵母を活かして、花とお酒を通じた持続可能な未来を提案します。

全体イベント概要

イベント名:Meet with Flowers in TOKYO YNK 2025

開催期間:2025年3月19日(水)~4月6日(日)

※一部、上記期間外で開催するコンテンツがあります。詳細は公式サイトをご確認ください。

会場:八重洲・日本橋・京橋エリア(YNKエリア)各所

主催:Meet with Flowers実行委員会

公式サイト:https://meetwithflowers.com/

Instagram:https://www.instagram.com/meetwithflowers/

本イベントは、江戸時代から園芸文化が根付いてきたYNKエリアで、花を通じて人々の暮らしを彩る取り組みを多数展開。切り花の無料配布やフラワーオブジェの展示、現代華道家によるライブパフォーマンスなど、「花と出会いなおす」機会を創出し、地域の活性化を図る花の祭典です。

Ichidoとして協力する取り組み

1.フラワーオブジェ「We Are Here」の花材再利用

2022年度「草月新人賞」、2024年度「草月優秀賞」を受賞した大薗彩芳氏の現代華道作品「We Are Here」が本イベント展示される。イベント終了後、使用した花材をIchidoが回収、自社が保有する独自の花酵母研究技術を用い、再び新しい価値を生み出す循環型の取り組みを行います。

作品展示場所:東京建物日本橋ビル1階屋外空地(中央区日本橋1-3-13)

期間:2025年3月19日(水)~4月6日(日)

2.Meet with Flowers 2025 Opening Partyでの花酵母カクテル「Enju」の提供

3月19日(水)に開催されるオープニングパーティーでは、ウェルカムドリンクとして花酵母カクテル「Enju」を提供。音楽や華道パフォーマンスとともに、五感で花を楽しむ体験を演出します。

※ウェルカムドリンクは無償にてお飲みいただけます。他ドリンクは有料あり

日時:2025年3月19日(水)17:45~21:30

場所:東京建物八重洲ビル1階屋外空地(中央区八重洲1-4-16) ※雨天時は同ビル地下2階「GIC Tokyo」内にて開催

Ichido株式会社について

■ 花酵母で地域と文化を変えるZ世代スタートアップ

Ichidoは、600年続く大桑原つつじ園(福島県須賀川市)で育った代表・渡邉優翔が、東日本大震災後の復興に向けて「花」の可能性を追求し設立した企業です。花から採取した酵母を活かしたお酒づくりと、地域資源を活用した文化創造を軸に、被災地の未来を拓く挑戦を続けています。

会社名:Ichido株式会社

所在地:〒979-1113 福島県双葉郡富岡町曲田70番地

代表者:代表取締役 渡邉優翔

設立:2022年6月

事業内容:お酒の企画・開発・販売 / 造園



URLhttps://ichi-do.co.jp/

■ 主な実績・製品

花酵母カクテル「Enju」

今回の取り組みがもたらす意義

- 2024年4月より販売開始。クラフトカクテルとして、飲みやすさと華やかな香りが好評。現在は百貨店を始めとして都内中心に販売中。ECサイトからも購入が可能。https://enju-cocktail.com/花材の循環利用によるサステナブルな文化発信

イベントで使用した花材を廃棄せず、花酵母に再利用する取り組みを通じ、サステナブルなライフスタイルや循環経済の重要性を提案するとともに、Enjuを通して従来の花の使い方以外の使い方を提案することでお花の新たな嗜み方の発見に繋がると信じております。本イベントを通して、若年層から年配層、国内外の観光客まで幅広い層に花酵母の可能性を発信し、文化交流を促進します。