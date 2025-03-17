ÆÃÊÌ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ßー presents ¥±¥Ä¥á¥¤¥·RYO¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÎÞ¤¬¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¸ø³«¼ýÏ¿¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥µ¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ COO¡§À±Ìî¡¡Êâ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ßー presents ¥±¥Ä¥á¥¤¥·RYO¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÎÞ¤¬¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸½ºßÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¥µ¥ß¥±¥Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ù¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤Æ¡¢¥±¥Ä¥á¥¤¥·¡¦RYO¤¬Ëè½µ¹¹¿·¤¹¤ë¥³¥é¥à¡ØÎÞ¤Ç¥êー¥ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ1,000²óµÇ°¡õºÇ½ª²ó¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤ÏRYO¤È¥±¥Ä¥á¥¤¥·¥êー¥Àー¤ÎÂçÂ¢¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢´ÑÍ÷ÀÊ¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÅöÁª¤·¤¿100Ì¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ò¤´¾·ÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¤«¤é¥±¥Ä¥á¥¤¥·¡¦RYO¤µ¤ó¡¢ÂçÂ¢¤µ¤ó
¡Ú¸ø³«¼ýÏ¿³µÍ×¡Û
ÆüÄø¡¡¡¡¡§2025Ç¯3·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
Æü»þ¡¡¡¡¡§³«¾ì¡¡18:30¡¡³«±é¡¡19:00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¤¥Þ¥¸¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª
½Ð±é¼Ô ¡§¥±¥Ä¥á¥¤¥·¡¦RYO¡¢ÂçÂ¢
¡ÚÊüÁ÷³µÍ×¡Û
ÊüÁ÷Í½Äê¡§2025Ç¯3·î21Æü¡Ê¶â¡Ë20:00～21:00
ÊüÁ÷¶É¡§¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÊFM93¡¿AM1242¡Ë
¢¨´ØÅì·÷1ÅÔ6¸©¤Ç¤Ï¡¢radiko¤ÇÌµÎÁ¤ÇÄ°¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
radiko¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÄ°¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¸ø¼°HP¡§https://www.1242.com/