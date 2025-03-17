¤³¤Î½ÕBLUETTI(¥Ö¥ëー¥Æ¥£)¤Ç¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡ªºÇÂç56¡ó¥ª¥Õ¡ª¤ªÆÀ¤Ê¡Ö¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅÃæ
¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤È¤¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÈÆ±»þ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿·µï¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¡¢»Å»ö¤ä³Ø¶È¤Î¥¹¥¿ー¥È¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¼ñÌ£¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¿·À¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢BLUETTI¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤¿¿·À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
- BLUETTI¤Ï2025Ç¯3·î17Æü¤è¤ê¡Ö¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡ª
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢BLUETTI¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬ ºÇÂç56¡ó¥ª¥Õ ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ç°Â¿´¤Ê¿·À¸³è¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
BLUETTI¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¿·¤¿¤ÊÊë¤é¤·¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ë²ñ¾ì¤Ø :
https://www.bluetti.jp/pages/bluetti-discount
- ¿·À¸³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ªÃíÌÜ¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
<BLUETTI AORA¥·¥êー¥º - ÆüËÜ¤ÎÊë¤é¤·¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ñ¥ïー¤ò>
BLUETTI¤Î¿·À½ÉÊAORA¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÄí¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¹â¤¤½ÐÎÏ¤È°ÂÁ´À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄäÅÅ»þ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·× - °ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÉô²°¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª
¡¦ÄäÅÅ»þ¤ÎÈ÷¤¨¤ËºÇÅ¬ - µÞ¤ÊÄäÅÅ¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤ä²ÈÅÅ¤ò»È¤¨¤ë°Â¿´´¶¡£
¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤âÂÐ±þ - ·ÚÎÌ¡õ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¡ª
<BLUETTI AORA 100 - ¤¢¤é¤æ¤ë²ÈÅÅ¤¬»È¤¨¤ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¥ïー¤ò>
´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¡§66,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦1152Wh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤È1800W¤Î¹â½ÐÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¡£
¡¦ºÇ¿·¤ÎÅÅÎÏ¥ê¥Õ¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢2700W¤Þ¤Ç¤Î½ãÄñ¹³²ÈÅÅ¤â²ÔÆ¯²ÄÇ½¡£
¡¦ºÇÂç1,440W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢45Ê¬¤Ç80%½¼ÅÅ´°Î»¡£
¡¦ÄäÅÅÈ¯À¸»þ¤Ë¼«Æ°¤ÇÅÅÎÏ¤ò²óÉü¤¹¤ë´Ê°×UPSµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢ÅÅ»Ò¥Çー¥¿Åù¤ÎÊ¶¼º¤òËÉ¤°¡£
¡¦°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ¡£
AORA 100¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora100
<BLUETTI AORA 80 - Ä¶Â®½¼ÅÅ¡¢ÆÍÁ³¤Î³°½Ð¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë½ÐÈ¯>
´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¡§49,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é768Wh¤ÎÂçÍÆÎÌ¡ª½Õ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¡¦ºÇÂç2000W¤Î¹â½ÐÎÏµ¡´ï¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅÅÎÏ¥ê¥Õ¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
¡¦ºÇÂç900W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢45Ê¬¤Ç80%½¼ÅÅ´°Î»¡£
¡¦¼ÖºÜÍÑ¥ª¥ë¥¿¥Íー¥¿ーDC½¼ÅÅ´ïCharger 1¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Áö¹ÔÃæ¤ËºÇÂç500W¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£
¡¦°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹¼÷Ì¿¤ò¼Â¸½¡£
AORA 80¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora80
<BLUETTI Charger 1 - ¼ÖºÜÍÑ½¼ÅÅ´ï¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Ç¤â°Â¿´¤Î½¼ÅÅ>
´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¡§38,000±ß(ÀÇ¹þ)
BLUETTI Charger 1¤Ï¡¢ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¼ÖºÜÍÑ¥ª¥ë¥¿¥Íー¥¿ーDC½¼ÅÅ´ï¤Ç¤¹¡£Áö¹ÔÃæ¤Ë¼Ö¤ÎÍ¾¾êÅÅÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¡¢Ç³Èñ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½ÐÈ¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Î½¼ÅÅ¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡ª
¡¦Â¾¼ÒÀ½¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Î95%¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
¡¦Áö¹ÔÃæ¤Ë¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò°ÂÄê¤·¤Æ½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£
¡¦ÄÌ¾ï¤Î¥·¥¬ー¥½¥±¥Ã¥È½¼ÅÅ¤è¤ê6ÇÜÂ®¤¯½¼ÅÅ¡£
¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¥«ー¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò°ÂÁ´¤ËÊÝ¸î¡£
¡¦¹â²¹²¼¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤ËÆ°ºî¤·¡¢Ä¹¼÷Ì¿Àß·×¡£
Charger 1¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.bluetti.jp/products/bluetti-charger-1
<BLUETTI Elite 200 V2 - ¼¡À¤Âå¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅÅ¸»>
´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¡§129,800±ß(ÀÇ¹þ)
½¾Íè¤Î2000Wh¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÀÇ½ÌÌ¤ä°ÂÁ´À¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÂçÉý¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤ò¼Â¸½¡£¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢ÅÅµ¤¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤òÃµº÷¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É¤ÇÀ¸³è¤·¤¿¤ê¡¢¼«Âð¤ÇÍ½´ü¤·¤Ê¤¤ÄäÅÅ¤ËÈ÷¤¨¤¿¤ê¡¢Elite 200 V2 ¤Ï¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦2,073.6Wh ¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«1.25»þ´Ö¤Ç80%½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£
¡¦ºÇÂç3300W¤Î¥Ñ¥ïー¤Ç¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÅ²½À½ÉÊ¤ËÂÐ±þ¡£
¡¦ºÇ¿·EV¥°¥ìー¥É¤Î¹âÀÇ½¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ë¤òºÎÍÑ¡£
¡¦·ÚÎÌÀß·×¤Ë¤è¤ê12%¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â´ÊÃ±¡£
¡¦ºÇÂç9Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÆ±»þµëÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£
Elite 200 V2¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.bluetti.jp/products/elite-200-v2-portable-power-station?id=672b2b91cb578dfba5143c7f
<AC200MAX - ÂçÍÆÎÌ¡õ¹â½ÐÎÏ¤Ç°Â¿´¤ÎÅÅ¸»¶¡µë>
´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¡§119,800±ß(ÀÇ¹þ)
AC200MAX¤Ï¡¢²ÈÅÅ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¼ÖÃæÇñ¤Ê¤É¤ÎÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÒ³²»þ¤Ë¤âÍê¤ì¤ë¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ç¤¹¡ª2200W¤Î¹â½ÐÎÏ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤âÌäÂê¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄäÅÅ»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÅÎÏ¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦³ÈÄ¥¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀÜÂ³¤Ç2048Wh¤«¤é8192Wh¤Þ¤Ç³ÈÄ¥²ÄÇ½¡£
¡¦Â¿ºÌ¤Ê½ÐÎÏ¥Ýー¥È¤Ç¡¢ºÇÂç16Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£
¡¦ÂÑµ×À¤È°ÂÁ´À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥êーºÎÍÑ¡£
AC200MAX¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.bluetti.jp/products/bluetti-ac200max
- BLUETTI¤Î¥Ñ¥ïー¤¬¿·À¸³è¤òÊÑ¤¨¤ë¡ª
<¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Î²÷Å¬¤ÊÅÅ¸»³ÎÊÝ>
¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÅÅ¸»¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ò¹Ô¤¦Êý¤ä¡¢ÉÑÈË¤Ë³°½Ð¤¹¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¤Ê¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÏÂçÊÑÊØÍø¤Ç¤¹¡£
<»Å»ö¤ä³Ø¶È¤Î¸úÎ¨¤ò¥¢¥Ã¥×>
¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ¸»¤Î³ÎÊÝ¤¬½ÅÍ×¡£BLUETTI¤Î¥Ñ¥ïー¤Ç¡¢¸ø±à¤äÆ»¤Î±Ø¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Çºî¶È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀÚ¤ì¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Þ¤¹¡£
<ºÒ³²ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤âºÇÅ¬>
¶áÇ¯¤ÏÃÏ¿Ì¤äÂæÉ÷¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Èó¾ï»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£BLUETTI¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄäÅÅ»þ¤Ç¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¼ÅÅ¤ä¾ÈÌÀ¤Î³ÎÊÝ¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¡¢°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
<¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë>
¥¥ã¥ó¥×¤ä¼ÖÃæÇñ¡¢¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤àÊý¤Ë¤âBLUETTI¤ÎÅÅ¸»¤Ï¶¯¤¤Ì£Êý¡ªÂçÍÆÎÌ¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä´Íý²ÈÅÅ¤ä¾ÈÌÀ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤É¤â»È¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥é¥¤¥Õ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
BLUETTI(¥Ö¥ëー¥Æ¥£)¤Î¡Ö¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ë¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¾Ê¥¨¥Í¡¦´Ä¶ÇÛÎ¸¡¦¹âÀÇ½¤Ê¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿ー¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
- BLUETTI¡Ê¥Ö¥ëー¥Æ¥£¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BLUETTI¶È³¦¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄBLUETTI(¥Ö¥ëー¥Æ¥£)¤Ï¡¢²°Æâ³°¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥°¥êー¥óÃßÅÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ËÂÐ¤·¤ÆÃé¼Â¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âî±Û¤·¤¿¡Ö´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÂÎ¸³¡×¤òÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥¢¡¦¥Ð¥ê¥åー¤È¤·¡¢BLUETTI¤Ï110°Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë³èÆ°¤ò¹¤²¡¢À¤³¦¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î²ÈÄí100ËüÀ¤ÂÓ¤Ë´õË¾¤È¸÷¤òÅô¤¹¡ÖLAAF¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÉÏº¤À¤ÂÓ¤Ë¥½ー¥éーÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BLUETTI¤Ï¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ¢¨ÆüËÜ¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò(»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò)¤ÈÄó·È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»°°æ½»Í§³¤¾å¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Î´ë¶ÈÀÕÇ¤¤ò´Õ¤ß¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹î²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡§ https://www.bluetti.jp/
X(µìTwitter)¡§ https://x.com/bluetti_Japan
Instagram¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/bluettijapan/
Facebook¡¡¡¡¡§ https://www.facebook.com/bluettijapan
LINE¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://page.line.me/073mvgwh
YouTube¡¡¡¡ ¡§ https://www.youtube.com/@bluettijapan