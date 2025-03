ゲーム型英語学習アプリ「リズダム」1周年記念　2.5次元アイドルグループ「いれいす」がアンバサダーに就任

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション(本社:岡山県岡山市、代表取締役会長 兼 社長:岩瀬 大輔)が提供するゲーム型英語学習アプリ「Risdom(リズダム)」の1周年を記念して、株式会社VOISING(本社:東京都港区、代表者:ないこ)所属の2.5次元アイドルグループ「いれいす」が、アンバサダーに就任することが決定しました。いれいすの新たな楽曲「愛をありがとう」や新しいキャラクターが登場し、英語学習を楽しむ新たな体験を提供していきます。

URL:https://risdom.benesse.co.jp/1stAnv/?s_oid=risdom_ireis_00050

メンバー 上段(左から):-hotoke-(ほとけ)、初兎(しょう)、If(いふ)下段(左から):悠佑(ゆうすけ)、ないこ、りうら

【いれいすが「リズダム公式アンバサダー」に就任決定】

「Risdom(リズダム)」は、「反復」「継続」が重要な英語学習と、「ついつい繰り返し取り組んでしまう」リズムゲームを融合させたゲーム型英語学習アプリで、様々なアーティストとコラボし、英語学習を楽しく学ぶ楽曲を搭載してまいりました。いれいすの楽曲は、2024年5月より「僕らが描いた夢のその先に」を搭載し、多くのユーザーからも楽しみながら英語学習ができると講評いただいています。

「リズダム」が1周年を迎えるこのタイミングで、いれいすが「リズダム公式アンバサダー」に就任することが決まりました。これにより、いれいすはファンとのつながりを深めながら、英語学習をサポートする役割を担います。さらに、いれいすの4周年オリジナル楽曲である「愛をありがとう」が、リズダムに新たに搭載されることが決定いたしました。この楽曲は、いれいすのメンバーが心を込めてファンに感謝の気持ちを伝える内容です。また、楽曲「愛をありがとう」の衣装を身にまとったミニキャラクターが、キャンペーン期間中にログインボーナスでプレゼントされる予定です。

「リズダム」は、英語学習をより楽しく、効果的にするために、アーティストやキャラクターとのコラボレーションを積極的に展開しています。今回のいれいすとのコラボレーションでは、音楽、キャラクター、英語学習が融合し、ユーザーの皆さまに新しい学びの体験を提供します。

今後も「リズダム」は、ユーザーの皆さまにとって魅力的なコンテンツを提供し続けるとともに、英語学習の楽しさを広げてまいります。ぜひ「リズダム」で、いれいすの音楽とともに新しい学びの世界をお楽しみください。

【他企業とのアライアンスコラボに関するお問い合わせについて】

「いれいす」の「リズダム公式アンバサダー」就任を通じて、他企業さまと連携し、新たな体験を創出するコラボレーションも積極的に検討しております。異業種企業、アーティストやキャラクターとのコラボレーション、共同企画にご興味をお持ちの企業さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

・各企業様お問い合わせフォーム:https://enquete.benesse.ne.jp/forms/o/wef7755e78/form

■「いれいす(イレギュラーダイス)」概要

「いれいす(イレギュラーダイス)」とは、2.5次元アイドルグループ事務所「株式会社VOISING」に所属する、人気急上昇中 の6人組新世代歌い手グループです。2020年10月に結成され、歌ってみた動画やオリジナルソング、バラエティ動画の投稿や、生配信を中心に活動しています。インターネットの外では、ライブコンサートやコラボイベントも開催しており、今急速に人気を高めている注目のグループです。2023年には全国6都市を回るホールツアーを完走し、2024年2月には、ファンとの約束であり夢であった結成3年での日本武道館ライブを実現しました。2024年夏には総動員数約6万人の夏の全国ツアーライブを開催し、全公演大成功を収めました。

■英語攻略リズムゲーム「Risdom(リズダム)」概要

「Risdom(リズダム)」は、「反復」「継続」が重要な英語学習と、「ついつい繰り返し取り組んでしまう」リズムゲームを融合させたゲーム型英語学習アプリです。毎日ゲーム感覚で繰り返し使う中で英語学習を習慣化させ、英検(R) 5~1級レベル・TOEIC(R) 600~900点レベルの英単語1万語の語彙と文法1,000テーマ、そしてリスニング5,000問が自然と身につくことを目指しています。

・対象:小学生~社会人

・利用環境:スマートフォン(iOS, Android)、iPad、タブレット

・価格:基本プレイ無料(月額 980 円、初月実質無料で、全ての問題と機能が無制限にご利用いただけます)

※英検(R) は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。※TOEIC is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.※App Store は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。※Google Play ストアは Google LLC の商標です。

■株式会社VOISING 会社概要

会社名 株式会社VOISING

代表者 ないこ

所在地 東京都港区浜松町2丁目2番地15号浜松町ダイヤビル2F

設立 2022年10月

所属グループ

いれいす(https://ireisu.com/)

すたぽら(https://starpola.com/)

クロノヴァ(https://chronoreverse.com/)

事業内容 アイドルサポート事業、ライブ制作事業、グッズ制作事業、CD制作事業、映像制作事業

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。※本文書に記載している情報は、発表日時点のものです。