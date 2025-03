RVCAが、RVCA ADVOCATE ＜高橋賢人＞とのコレクション ”VACATION FROM LIFE”を発売。

ボードライダーズジャパン合同会社

アート、スケートボード、サーフィン、格闘技の4つのルーツを持つ、カリフォルニア発のライフスタイルブランド・RVCA<ルーカ>は、RVCA ADVOCATE <高橋賢人>とのカプセルコレクション ”VACATION FROM LIFE”を2025年3月27日より全国のRVCA STOREおよびRVCA Online Storeにて発売します。

本コレクションは、メルボルン(オーストラリア)を拠点に活動するスケートボーダー、兼グラフィックデザイナー、アーティストである、 Riwaz(リワズ)のグラフィックが全アイテムに採用されており、これは賢人氏が彼のインスタグラムアカウント(@finefabricfetish)のグラフィックに魅了されたことがきっかけでコラボレーションが実現した。Riwazのローファイな世界観をベーシックなアイテムに落とし込んだシャツ、Tシャツやパンツなど全4型が展開される。また、随所に賢人氏ならではのスケータ―目線でのディテールや、スケート後のクリーンな着こなしにも合うような素材へのこだわりが詰められている。また、RVCA STORE SHIBUYAでは、 Riwazが本コレクションローンチに合わせて来日し、アートショーを開催。彼にとって、今回が海外での初のアートショー開催となる。

■ “VACATION FROM LIFE” Collection

[発売日] 2025 年3月27日(木)より発売予定

[アイテム展開] シャツ1型、Tシャツ2型、パンツ1型

[取り扱い店舗] RVCA直営店 及び RVCA Online Store

[URL] https://boardriders.co.jp/pages/rvca

[読者問い合わせ先] ボードライダーズジャパン TEL: 0120-32-9190

■ Kento Takahashi(高橋賢人)profile

RVCA ADVOCATEとして、JAPANチームで活動。2018年 Go Skateboarding Dayでは、カリフォルニア州 Rancho Cucamonga、Active Ride Shop Headquatersで行われたRVCA SKATEチームのデモに参加。2019年ハワイ・ホノルルで行われたRVCALOHAツアーでは、現地にてRVCA SKATEチームとしてデモに参加し、サーフ、スケート、アーティストクルーと共にツアーを廻る。現在も精力的にグローバルに活動し、日本でもスケートコンテンツを展開している。Instagram: kentotakahashi___

■アイテム/画像一覧

<賢人氏からコレクションへのコメント>

忙しいシティライフから逃れるため(いい意味で現実離れ)のワードローブとして、“VACATION FROM LIFE”というテーマのもとスケーター目線も取り入れ、ディテールや素材にこだわりました。スケート時にも、リラックス時にも、さらにはクリーンなコーディネートシーンでも着用できる、ニュートラルでシンプルなスタイルに仕上げました。

上段 左から)LINE OF SIGHT PKT S/S T-Shirts 6,600円 LINE OF SIGHT PT Denim Pants 13,750円 / VISIT YOUR DREAM S/S T-Shirts 6,600円 / LINE OF SIGHT SH S/S Shirts 10,450円 LINE OF SIGHT PT Denim Pants 13,750円

下段 左から)LINE OF SIGHT SH S/S Shirts 10,450円 LINE OF SIGHT PT Denim Pants 13,750円

/ VISIT YOUR DREAM S/S T-Shirts 6,600円 LINE OF SIGHT SH S/S Shirts 10,450円

■ ”VACATION FROM LIFE”コレクション取り扱い店舗

RVCA STORE SHIBUYA / TEL: 03-6418-8137

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_shibuya/(https://www.instagram.com/rvcastore_shibuya/)

RVCA STORE YOKOHAMA / TEL: 045-511-8740

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_yokohama/(https://www.instagram.com/rvcastore_yokohama/)

RVCA STORE OSAKA / TEL: 06-6120-7800

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_osaka/(https://www.instagram.com/rvcastore_osaka/)

RVCA STORE AICHITOGO / TEL: 0561-65-3950

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_aichi/(https://www.instagram.com/rvcastore_aichi/)

RVCA OKINAWA RYCOM / TEL: 098-979-5132

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_okinawa/

RVCA Online Store / https://www.rvca-jp.com/

■ “Faster is not better” by Riwaz Kazi

2025年3月27日(木)から4日間にわたり、RVCA STORE SHIBUYAにて、 “VACATION FROM LIFE”のローンチを記念し、コレクションアイテムのグラフィックデザインを手がけた、Riwaz(リワズ)が来日し、彼にとって海外初となるアートショー “Faster is not better” が開催される。彼は、メルボルン(オーストラリア)を拠点に活動するスケートボーダー、兼グラフィックデザイナー、アーティスト。

これまでのデザインキャリアを通じて生み出した作品を一堂に集めた本展では、「愛」「成長」「癒し」をテーマに、音楽・テクノロジー・自然といった要素を交えながら、その感情の奥行きを探る。

人生の中で向き合ってきた感情の光と影--それらをデザインという形で表現し、観る人それぞれが何かを感じ取れるような展示となっている。

RECEPTION PARTY

2025年3月27日(木)19:00~21:00

*どなたでもご入場可能。フリードリンクをご用意。

ART SHOW

2025年3月27日(木)-30日(日) 11:00~19:00 ※27(木)のみ、19-21時開催

開催場所:RVCA STORE SHIBUYA 2F (東京都渋谷区神宮前5-27-5 TOLDAビル)

*諸般の事情により、展示内容が変更となる場合があります。

左から)All For The Best / Pixel Man / No Angels

■ Riwaz Kazi - skateboarder, Graphic Designer & Artist

メルボルン(オーストラリア)を拠点に活動するスケートボーダー兼グラフィックデザイナー、アーティスト。

アートディレクション、クリエイティブなビジュアル表現、マーチャンダイズデザイン、アルバムアートワーク、ポスターデザインを専門とする。

IG; @finefabricfetish

■ About RVCA(ルーカ)

2000年に設立され、様々なアーティストやクリエイターによって命を吹き込まれたアパレルやアクセサリーを展開するカリフォルニア発のグローバル・ライフスタイルブランド。アート、スケートボード、サーフィン、格闘技という4つのルーツを持ち、ブランドコンセプト“THE BALANCE OF OPPOSITES(相反するバランス)”の世界観は、自然と人工、過去と現在、秩序と無秩序など、相反するものが共存するさまを象徴。

また、有名無名問わずアーティストやアドボケーターとしての支持者たち、ミュージシャン、そして想像力の限界を押し広げ続ける若者たちを世界へ発信するプログラム「Artist Network Program(ANP)」にも力を入れており、クリエイティブな感性を持った人々のサポートや数多くのコラボレーションも手がけている。

RVCA JAPAN Official HP https://boardriders.co.jp/pages/rvca Instagram: @rvcajapan