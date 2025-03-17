- Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/Wシーズン - 本日より開催！

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一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構

一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構は、2025年3月17日（月）～3月22日（土）開催の「Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W」につきまして、会期前日の3月16日（日）に、SPECIAL ON-SCHEDULE EVENTとして「FASHION PRIZE OF TOKYO 2025」受賞ブランドssstein（シュタイン）によるWINNER’S EVENT、およびRakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W OPENING PARTYを開催しました。



(C)JFWO

会場となった東京・表参道のスパイラルにはプレス・関係者、一般客を含めおおよそ700名が来場。季節外れの寒さと雨にもかかわらず多くの観客が来場し、2時間を通して大盛況となりました。



(C)JFWO　ssstein 2025 AUTUMN/WINTER プレゼンテーション

会場では、FASHION PRIZE OF TOKYOの支援により、1月のパリ ファッション・ウィークで実施した「ssstein（シュタイン）」2025 AUTUMN/WINTERランウェイショーのコレクション映像や写真、一部コレクションの展示を用いた特別インスタレーションを実施しました。



(C)JFWO ssstein 2025 AUTUMN/WINTER プレゼンテーション

(C)JFWO ssstein 2025 AUTUMN/WINTER プレゼンテーション

(C)JFWO ssstein 2025 AUTUMN/WINTER プレゼンテーション

(C)JFWO ssstein 2025 AUTUMN/WINTER プレゼンテーション

3階スパイラルホールでは、新作ルックをまとった14体のマネキンを展示。壁全面をスクリーンにして、約7分間のコレクション映像を放映しました。立体的な音響と共に臨場感・没入感のある空間に、観客は魅了されました。


本日3月17日（月）より「Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W」が開幕いたします。


会期中は公式サイトや公式インスタグラム・Youtubeにて一部のランウェイの中継や動画のアーカイブ配信を行いますので、ぜひご覧ください。




Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W Key Visual (C)JFWO


オフィシャルYOUTUBE


https://www.youtube.com/@jfwofficial(https://www.youtube.com/@jfwofficial)


オフィシャルWEBサイト


https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/(https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/)


公式スケジュール


https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/#schedule(https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/#schedule)




＜Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W 開催概要＞


会期：2025年3月17日（月）～3月22日（土）


主催：一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構


（理事長：下地 毅　事務局長：古茂田 博）


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