- Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/Wシーズン - 本日より開催！
一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構は、2025年3月17日（月）～3月22日（土）開催の「Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W」につきまして、会期前日の3月16日（日）に、SPECIAL ON-SCHEDULE EVENTとして「FASHION PRIZE OF TOKYO 2025」受賞ブランドssstein（シュタイン）によるWINNER’S EVENT、およびRakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W OPENING PARTYを開催しました。
(C)JFWO
会場となった東京・表参道のスパイラルにはプレス・関係者、一般客を含めおおよそ700名が来場。季節外れの寒さと雨にもかかわらず多くの観客が来場し、2時間を通して大盛況となりました。
(C)JFWO ssstein 2025 AUTUMN/WINTER プレゼンテーション
会場では、FASHION PRIZE OF TOKYOの支援により、1月のパリ ファッション・ウィークで実施した「ssstein（シュタイン）」2025 AUTUMN/WINTERランウェイショーのコレクション映像や写真、一部コレクションの展示を用いた特別インスタレーションを実施しました。
(C)JFWO ssstein 2025 AUTUMN/WINTER プレゼンテーション
(C)JFWO ssstein 2025 AUTUMN/WINTER プレゼンテーション
(C)JFWO ssstein 2025 AUTUMN/WINTER プレゼンテーション
(C)JFWO ssstein 2025 AUTUMN/WINTER プレゼンテーション
3階スパイラルホールでは、新作ルックをまとった14体のマネキンを展示。壁全面をスクリーンにして、約7分間のコレクション映像を放映しました。立体的な音響と共に臨場感・没入感のある空間に、観客は魅了されました。
本日3月17日（月）より「Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W」が開幕いたします。
会期中は公式サイトや公式インスタグラム・Youtubeにて一部のランウェイの中継や動画のアーカイブ配信を行いますので、ぜひご覧ください。
Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W Key Visual (C)JFWO
オフィシャルYOUTUBE
https://www.youtube.com/@jfwofficial(https://www.youtube.com/@jfwofficial)
オフィシャルWEBサイト
https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/(https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/)
公式スケジュール
https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/#schedule(https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/#schedule)
＜Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W 開催概要＞
会期：2025年3月17日（月）～3月22日（土）
主催：一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構
（理事長：下地 毅 事務局長：古茂田 博）
オフィシャルWEBサイト& SNS
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