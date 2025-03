iri、水曜日のカンパネラ、chelmico、eillが出演！ラジオ局J-WAVE、Ameri初の野外フェスイベントで音楽ステージを全面プロデュース

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、ファッションブランド「Ameri(アメリ)」初の野外フェスイベント「Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J-WAVE」の音楽ステージを全面プロデュースいたします。

5月5日(月・祝)に開催される本イベントは、Ameriの10周年を記念し、「Well-Being」をテーマに掲げて開催が決定。さまざまな年齢や立場の女性が、それぞれのスタイルで幸せを実現できる社会を目指すブランドの理念を、ファッションと音楽を通じて発信します。

J-WAVEがプロデュースする音楽ステージでは、iri、水曜日のカンパネラ、chelmico、eillの4組がパフォーマンスを披露。心と体を満たす音楽とともに、ウェルビーイングなひとときをお楽しみください。

なお、本イベントは入場無料。どなたでもご参加いただけます。また、キッチンカーやマーケットなどもご用意しています。ゴールデンウィークの休日に、ぜひご家族やご友人とお越しください。

【イベント概要】

タイトル:Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J-WAVE

日程:2025年5月5日(月・祝) ※開催時間は後日お知らせいたします。

開催場所:六本木ヒルズアリーナ

出演:iri、水曜日のカンパネラ、chelmico、eill

入場:無料

問い合わせ:J-WAVE https://www.j-wave.co.jp/topics/2004_contact_form.htm

(平日:10:00-18:00 ※上記時間外のお問い合わせはお答えまでにお時間がかかります。)

公式サイト:https://www.j-wave.co.jp/topics/2503_norulesforlife.htm

■Ameri(アメリ)

2014年にオリジナルブランド「Ameri」を中心に、ヴィンテージアイテムやインポートアイテムなどを取り扱うセレクトショップ「AMERI VINTAGE」のWEB STOREをオープン。

”NO RULES FOR FASHION"=ファッションにルールはないをブランドコンセプトとし、ジャンルにとらわれない幅広いアイテムを展開するブランドです。

WEB STORE:https://amerivintage.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/amerivintage/

YouTube:https://www.youtube.com/c/NORULESFOR

■アーティストプロフィール

●iri

HIP HOP/R&Bマナーのビートとダンストラックを自在に歌いこなすシンガーソングライター“iri(イリ)”。2016年のメジャーデビュー以降、多くのCMタイアップ/キャンペーンソングを手掛け話題に。クールなキャラクターとファッションセンスが注目を浴び、数多くのファッション誌にも登場。様々なアーティストへの客演参加/楽曲提供も行い、更には海外大型フェスへの出演やツアーを開催するなど、多方面から注目されている。2024年3月には自身初の武道館ワンマンライブ「iri LIVE at 武道館」を開催し、チケットは完売、大盛況にて終了した。更に楽曲「Swamp」が2024年7月放送ドラマ『スカイキャッスル』主題歌に抜擢、大きな話題を呼んだ。

●水曜日のカンパネラ

2013 年からコムアイを主演歌唱とするユニットとして始動。 メンバーはコムアイ(主演)、ケンモチヒデフミ(音楽)、Dir.F(その他)の 3人だが、表に出るのは主演のコムアイのみとなっていた。2021年9月6日、コムアイが脱退、二代目として主演/歌唱担当に詩羽(うたは)が加入となり新体制での活動をスタートさせる。2022年2月にリリースした「エジソン」のMVが解禁後、SNSを中心に話題となり再生回数は6,200万回、ストリーミングの累積再生回数は1億回を突破。

去年3月には日本武道館単独公演~METEOR SHOWER~を成功させた。そして6月に3rd EP「POP DELIVERY」、8月にロッテ・ガーナチョコレートCMオリジナルソング「シャルロッテ」、11月には映画「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」主題歌の「願いはぎょうさん」、12月にはAmazon Originalドラマ「推しの子」第7話の主題歌「動く点P」をリリース。今年3月には新曲「サマータイムゴースト」がアニメ「九龍ジェネリックロマンス」のオープニング主題歌になる事を発表。

●chelmico

RachelとMamikoの友達2人組で結成されたラップユニット。2014年に結成、インディーズを経て2018年に待望のメジャーデビュー。これまで4枚のアルバムをリリース、さらに鈴木真海子/Rachelとしてソロ活動も精力的にこなし、ラッパーとして進化を遂げている。コマーシャルソングやドラマのテーマソング、アーティストへの楽曲提供、客演など、様々な方面で活動中。

●eill

東京出身。ブラックミュージックを下地にした音楽性と、甘さ/切なさ/艶感/力強さが共存した歌声で魅了するシンガーソングライター。アーティスト名は北欧神話に登場する癒やしの女神「エイル」に由来。癒やしの力は音楽にも宿るという思いが込められている。

2021 年4 月にTV アニメ『東京リベンジャーズ』のエンディング 主題歌「ここで息をして」でメジャーデビューを果たす。その後、劇場版アニメ「夏へのトンネル、さよならの出口」の主題歌となった「フィナーレ。」が、韓国と台湾を中心にスマッシュヒットを記録。また、大きな話題を呼んだ恋愛リアリティ番組「ラブ トランジット」では、シーズン1,2 ともにeill が主題歌と挿入歌を担当した。

さらに、多彩なソングライティング・センスが高い評価を受け、BE:FIRST、テヨン(ex 少女時代)、EXID、WEST.、NEWS、片寄涼太 等に楽曲を提供。情感豊かな歌声に魅せられたアーティストも多く、SKY-HI、PINKSWEAT$ 等、国内外のアーティストの楽曲に客演で多数参加している。また、韓国の6 人組アイドルグループIVEの人気楽曲の日本語詞を担当。幼馴染と結成した4 人組ガールズバンド「CHIANZ」としても活動するなど、アーティストとしての幅広い活動を行っている。