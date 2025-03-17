9mm Parabellum Bullet、9月9日に9mm Parabellum Bullet presents Live「O」2025をZepp Shinjukuにて開催！
9mm Parabellum Bulletが9月9日(火)にZepp Shinjukuにて、＜9mm Parabellum Bullet presents Live「O」2025＞を開催することを発表した。毎年9月9日は9mmの日として特別な公演を開催しており、今年はバンドが初めてライブを開催する会場であるZepp Shinjukuにて行われる。
また今回の公演名のLive「O」は、彼らが結成10周年の2014年に日本武道館にて開催した公演タイトルでもあり、2014年と同様これまで発表された作品の中から収録曲順が奇数曲(Odd=奇数)の楽曲を演奏するというもの。
チケットは本日より9mm MOBILE会員の先行受付が開始されているのでチェックしてもらいたい。
また合わせて最新アーティスト写真も公開された。近年の9mm Parabellum Bulletのアーティスト写真やMUSIC VIDEOを手がける、カメラマンの西槇太一とデザイナーの河島遼太郎のタッグにより撮影された写真となっている。
＜9mm Parabellum Bullet presents Live「O」2025＞
2025/9/9(火) Zepp Shinjuku(TOKYO)
OPEN18:00/START19:00
チケット：\6,300(税込)
9mm MOBILE会員先行受付：3/17(月) 21:00～3/30(日) 23:59
Release
9mm Parabellum Bullet
2024.10.23 Release
10th Album
『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』
COCP-42383 \3,000+税
1.Baby, Please Burn Out
2.叫び -The Freedom You Need-
＊2025年春発売予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」オープニングテーマ
3.Mr. Foolの末路
4.カタルシス -Album ver.-
＊リアル脱出ゲーム「夜の海賊遊園地からの脱出」テーマソング
5.幻の光
6.Fuel On The Fire!!
7.それは魔法
8.Domino Domino
9.新月になれば
10.朝影 -The Future We Choose-
＊2025年春発売予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」エンディングテーマ
11.Brand New Day -Album ver.-
9mm Parabellum BulletオフィシャルHP：https://9mm.jp/