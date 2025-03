9mm Parabellum Bullet、9月9日に9mm Parabellum Bullet presents Live「O」2025をZepp Shinjukuにて開催！

日本コロムビア株式会社

9mm Parabellum Bulletが9月9日(火)にZepp Shinjukuにて、<9mm Parabellum Bullet presents Live「O」2025>を開催することを発表した。毎年9月9日は9mmの日として特別な公演を開催しており、今年はバンドが初めてライブを開催する会場であるZepp Shinjukuにて行われる。

また今回の公演名のLive「O」は、彼らが結成10周年の2014年に日本武道館にて開催した公演タイトルでもあり、2014年と同様これまで発表された作品の中から収録曲順が奇数曲(Odd=奇数)の楽曲を演奏するというもの。

チケットは本日より9mm MOBILE会員の先行受付が開始されているのでチェックしてもらいたい。

また合わせて最新アーティスト写真も公開された。近年の9mm Parabellum Bulletのアーティスト写真やMUSIC VIDEOを手がける、カメラマンの西槇太一とデザイナーの河島遼太郎のタッグにより撮影された写真となっている。

<9mm Parabellum Bullet presents Live「O」2025>

2025/9/9(火) Zepp Shinjuku(TOKYO)

OPEN18:00/START19:00

チケット:\6,300(税込)

9mm MOBILE会員先行受付:3/17(月) 21:00~3/30(日) 23:59

Release

9mm Parabellum Bullet

2024.10.23 Release

10th Album

『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』

COCP-42383 \3,000+税

1.Baby, Please Burn Out

2.叫び -The Freedom You Need-

*2025年春発売予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」オープニングテーマ

3.Mr. Foolの末路

4.カタルシス -Album ver.-

*リアル脱出ゲーム「夜の海賊遊園地からの脱出」テーマソング

5.幻の光

6.Fuel On The Fire!!

7.それは魔法

8.Domino Domino

9.新月になれば

10.朝影 -The Future We Choose-

*2025年春発売予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」エンディングテーマ

11.Brand New Day -Album ver.-

9mm Parabellum BulletオフィシャルHP:https://9mm.jp/