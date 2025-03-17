プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」が「EWCF Club Partner Program」へ加盟
GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するZETA DIVISIONは、Esports World Cup Foundation（以下、EWCF）が推進する「EWCF Club Partner Program」への加盟をご報告します。
「EWCF Club Partner Program」は、サウジアラビアにて開催される世界最高峰の国際eスポーツ大会「Esports World Cup（以下、EWC）」を主催するEWCFによるプログラムです。EWCの普及だけでなく、eスポーツのエコシステムを強化し、真のグローバルスポーツとして発展させていくことを目的としています。本プログラムでは、選考によって承認された全世界40のパートナークラブに対して総額2,000万ドル（約30億円）の資金が分配されるほか、eスポーツの継続的な発展に向けた様々な取り組みを実施してまいります。
ZETA DIVISIONは、この先進的な取り組みを通じて、多くのゲームタイトルで優れた競技成績を残すことはもちろん、創造的なコンテンツや体験をこれまで以上にファンの皆さまに提供してまいります。ZETA DIVISIONの更なる挑戦に是非ご期待ください。
Esports World Cup Foundation（EWCF）について
Esports World Cup Foundation（EWCF） は、サウジアラビアにて開催される国際eスポーツ大会「Esports World Cup（EWC）」を主催する非営利組織です。EWCの開催を通じて、世界最高峰の選手たちが競い合う場を提供し、eスポーツの世界的な普及とファンコミュニティの拡大を目指しています。
また、世界中のeスポーツクラブ、選手、ファン、関連事業者が長期的に成功できる環境を整えるために、「EWCF Club Partner Program」をはじめとする様々なプログラムや投資を推進しています。
WEB - https://esportsworldcup.com/en
X - https://x.com/EWC_EN
Instagram - https://www.instagram.com/ewc_en/
Facebook - https://www.facebook.com/EsportsWorldCup
TikTok - https://www.tiktok.com/@ewc_en
YouTube - https://www.youtube.com/@ewc
ZETA DIVISIONについて
2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。
Web：https://zetadivision.com
X：https://x.com/zetadivision
Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision
TikTok：https://www.tiktok.com/@zetadivision
YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION