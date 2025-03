「B3リーグ プレーオフ 2024-25」準々決勝ホーム開催決定！

株式会社東京ユナイテッドバスケットボール

いつもTUBCへご青援をいただきありがとうございます。

今節の試合結果を受け、TUBCはレギュラーシーズンの4位以上が確定し、「B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2024-25(※準々決勝)」を2025年4月25~27日に有明アリーナ(サブ)でホーム開催されることが決定しましたので、お知らせいたします。

また、B2昇格をかけた準決勝の日程および会場が決定いたしました。

5月7~9日となり、GAME1、GAME2は有明アリーナ(メイン)での開催となります!

※1勝1敗だった場合のみGAME3は有明アリーナ(サブ)で開催となります。

B2昇格、B3優勝に向けて、選手、スタッフ、BLUE RABBITS、TUBC関係者各位全員が一致団結し、頂点を目指し戦い抜きましょう!

更なるご青援をよろしくお願いいたします。

「B3リーグ プレーオフ 2024-25」開催概要について

※「B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25」上位8クラブによるトーナメント戦(3戦2勝方式)、最多24試合(最少16試合)。

※「B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25」上位クラブのホーム開催。

※ 3位決定戦は、昇格クラブを決定する必要がある場合のみ開催。

(開催しない場合は、B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25の上位クラブを3位とする)

【チケット販売について】

ホーム開催クラブより販売。詳細は各クラブから発表。

その他詳細は「B3リーグ」公式HPよりご確認いただけます。

ホーム開催が決定した場合の日程及び会場

※チケットの販売方法や販売スケジュール等につきましては決定次第お知らせいたします。

※アウェイクラブを応援される方向けに、一部座席に関しては対戦クラブ確定後から販売を開始いたします。詳細は決定次第お知らせいたします。

【B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2024-25(※準々決勝)】

【日程】

Game1:4月25日(金)19:00

Game2:4月26日(土)15:00

Game3:4月27日(日)15:00(※)

※Game3はGame2終了時点で1勝1敗だった場合のみ開催

【会場】有明アリーナ(サブ)

【B3 PLAYOFFS SEMIFINALS 2024-25(※準決勝)】

※TUBCが「B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2024-25(※準々決勝)」で2勝し、なおかつ対戦クラブより「B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25」で上位となる場合に開催

【日程】

Game1:5月7日(水)19:15

Game2:5月8日(木)19:15

Game3:5月9日(金)19:15(※)

※Game3はGame2終了時点で1勝1敗だった場合のみ開催

【会場】

Game1, Game2:有明アリーナ(メイン)

Game3:有明アリーナ(サブ)

【B3 PLAYOFFS FINALS 2024-25(※決勝) / B3 PLAYOFFS 3rdPLACEGAME 2024-25(※3位決定戦)】

※TUBCが「B3 PLAYOFFS SEMIFINALS 2024-25(※準決勝)」で2勝し、なおかつ対戦クラブよりも「B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25」で上位となる場合に「B3 PLAYOFFS FINALS 2024-25(※決勝)」ホーム開催

※「B3 PLAYOFFS 3rdPLACEGAME 2024-25(※3位決定戦)」はB2昇格クラブを決定する必要がある場合にのみ開催され、その条件を満たした上で「B3 PLAYOFFS SEMIFINALS 2024-25(※準決勝)」で2敗し、なおかつ対戦クラブよりも「B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25」で上位となる場合に「B3 PLAYOFFS 3rdPLACEGAME 2024-25(※3位決定戦)」ホーム開催

【日程】

調整中

【会場】

調整中

東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 代表取締役会長 家本 賢太郎コメント

「TUBCのクラブ創設から3シーズンめ、ついに初めて有明でプレーオフを開催できることになりました。B3リーグはじめ各クラブの皆さま、そして何より有明アリーナの皆さまなど多くの関係者のご理解・ご調整を経て、まずはB3 PLAYOFFS QUARTERFINALS(準々決勝)とSEMIFINALS (準決勝)でのホーム開催での日程いただきました。本当にありがとうございます。

ところで、プレーオフは3試合のうち先に2勝したクラブが勝ち上がるという仕組みです。また、SEMIFINALS によって勝ち残ればB2に昇格できる2クラブに残ることになるため、FINALS (決勝)をまたずとしてB2昇格が決まることになります。Game1とGame2でのメインアリーナ開催、是が非でもぜひここでの2連勝で昇格を決め、FINALS進出、そしてB3優勝へとステップを進めていきましょう!! BLUE RABBITSの皆さまとともに、選手・コーチ・スタッフがみんなで「やったー! 」といえるように、皆さんのここの一番の力でチームと一緒にこのプレーオフを一つずつ戦い抜かせてください。

もちろん、SEMIFINALSを有明アリーナで開催させていただくためには、8チーム出場するプレーオフのなかでレギュラーシーズンを1位または2位で駆け抜けることが必要です。申し上げるまでもなく、残り5節10試合の試合は一つも負けることができないとても重要な戦いが続きます。しかし、TUBCならば、できます。TUBCを日頃強く強く『青援』いただいているパートナー・ブースター・関係者の皆さまの力があれば、できるのです。いきましょう、B2へ!

Go Go UNITED!

Jump up to B2!

東京ユナイテッドバスケットボールクラブ

代表取締役会長 家本 賢太郎」