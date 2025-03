異種インフラ移行に特化する沖縄発のグローバル企業、LOGIQ 株式会社がエジプト・ニューカイロに新たな拠点を設立

LOGIQ 株式会社

異種インフラ移行に特化する沖縄発のグローバル企業、LOGIQ 株式会社(本社:沖縄県那覇市、グローバル拠点:香港、代表取締役 CEO:切畠 智人)は、EMEA(ヨーロッパ、中東、アフリカ)地域における開発およびベンダ管理を強化するため、エジプト・ニューカイロに新たな拠点を設立したことをお知らせいたします。

エジプトはBRICS加盟国として急速な経済発展を遂げており、新首都建設プロジェクトなど大規模なインフラ開発が進行中です。戦略的な地理的位置からヨーロッパ、中東、アフリカ市場へのハブとしても重要性が高まっています。LOGIQの香港拠点がグローバル戦略と営業活動を統括するのに対し、LOGIQのニューカイロ拠点はベンダ管理の中核拠点として機能し、開発活動を推進するとともにAPAC地域との時差を活用して24時間365日のグローバルサポート体制を提供することを目的としています。

新拠点設立の目的:

- 開発およびベンダ管理機能の強化:ニューカイロ拠点をEMEA地域における開発およびベンダーコントロールの中心として位置付け、効率的なプロジェクト推進を図ります。- EMEA市場への戦略的拡大の加速:エジプトの地理的優位性を活用し、アフリカ、中東、ヨーロッパの企業に向けたITインフラ移行支援、プラットフォーム提供、コンサルティングサービスを展開します。- 24時間365日のグローバルサポート体制の構築:APAC地域との時差を利用し、世界各地のお客様へシームレスなサポートを提供可能にします。

LOGIQ株式会社は、今回の拠点設立を通じて、EMEA市場におけるプレゼンスを拡大し、お客様にとって信頼されるグローバルパートナーとしてさらなる成長を目指します。

【新拠点所在地】 Unit G26, second floor - plot 53 - Capital Mall, First District, Fifth Settlement, New Cairo, Egypt

お問い合わせ先:

LOGIQ株式会社 広報部

Email:info@logiqlinux.com

ウェブサイト:www.logiqlinux.com