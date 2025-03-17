春爛漫！お花見気分を味わえるいちご尽くしのスイーツ洋風の桜餅を添えた“桜モンブラン”のスペシャルデザートもご用意『桜色のストロベリーアフタヌーンティー』全国5都市で期間限定販売

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株式会社ベスト-アニバーサリー

株式会社ベスト-アニバーサリー（代表取締役:塚田 健斗:東京都港区）がMC契約にて運営受託をしている「ザ ストリングス 博多」と、株式会社ベストブライダル（代表取締役: 塚田 正之：東京都港区）が運営する、全国5都市5会場のホテル・結婚式場にて、2025年3月17日（月）～4月25日（金）の期間中に、季節のいちごをふんだんに使用した「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」を販売いたします。


※開催都市： 博多／東京／横浜／名古屋／大阪


※「ザ ストリングス 博多」のみ株式会社ベスト‐アニバーサリーが運営


■HP：https://wedding-hakata.strings-group.jp/cafe/afternoon_tea_2




▲写真 アフタヌーンティー＋スペシャリテデザート＋スペシャルドリンクイメージ　　　

■春らしいピンクと赤のカラーリングが可愛い、いちごをふんだんに使用したスイーツやセイボリー


　シャンパンといちごが好相性のグラスデザートや、いちごのクリームがぎっしり詰まった可愛いらしいフォルムの赤いクッキーシュー、さっぱりとしたグレープフルーツジュレを忍ばせたいちごのムース、ピスタチオクリームを詰めて焼き上げたいちごのタルト、サクサクのパイ生地に濃厚なカスタードクリームをサンドしたナポレオンパイなどいちご尽くしのスイーツ5種を提供。セイボリーは、フォアグラムースとピスタチオを使用した贅沢ミルフィーユや、黒胡椒を効かせたポークパストラミとラズベリー風味のクリームチーズのブルスケッタ、素材の味を活かした蕪のクリームスープの3種をお楽しみいただけます。



■お席までお届けする焼きたてスコーン＆3種のコンディメント


　会場内のベーカリーで焼き上げるスコーン2種類は、焼きたてをお席までお届けいたします。コンディメントは塩味の効いた塩クロテッドクリーム、旬のいちごジャム、はちみつの3種類をご用意しています。外はサクッと、中はしっとりしつつも軽い食感のスコーンとあわせてお召し上がりいただけます。



■名店からセレクトしたこだわりの紅茶


　お飲み物は、スイーツとスコーンに合う紅茶やソフトドリンクを幅広くセレクトした「スタンダードプラン」、フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」の紅茶やフレーバードティーを何杯でも楽しめる「ティーセレクションプラン」よりお選びいただけます。



■目でも舌でもお花見気分を楽しめる、スペシャルデザートとドリンク


桜のムースに濃厚な桜クリームを絞ったモンブランとパンケーキでサンドして洋風にアレンジした桜餅を添えたスペシャルデザート、いちごと桜色のスペシャルドリンク2種をオプションでご用意。


アフタヌーンティー販売概要


■商品名：「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」


■販売期間：2025年3月17日（月）～4月25日（金）　※会場により特定日開催


■販売場所：ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」（博多）


青山セントグレース大聖堂（東京）／伊勢山ヒルズ（横浜）／ストリングスホテル 名古屋　


「ニューヨークラウンジ」・「グラマシースイート」（名古屋） ／セントグレースヴィラ（大阪）／


■販売時間：店舗により異なります。※店舗概要参照


■料金：おひとり様5,500円～（消費税・サービス料15%込）


■HP：https://wedding-hakata.strings-group.jp/cafe/afternoon_tea_2



■MENU：


Food & Dessert


＜デザート＞


・シャンパンジュレとベリーのエキューム


・苺のクッキーシュ


・苺とグレープフルーツのムース


・ナポレオンパイ


・苺とピスタチオのタルト



＜セイボリー＞


・フォアグラとピスタチオのミルフィーユ


・ポークパストラミのブルスケッタ　ベリー風味　


・蕪のスープ　



＜スコーン＆コンディメント＞


・スコーン（ミルク／桜とホワイトチョコ）


・コンディメント（塩クロテッドクリーム／ ストロベリージャム／ はちみつ）


　　


Free Drink


＜スタンダードプラン＞


フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」1杯＋紅茶・コーヒー・ソフトドリンクなど


数種類が飲み放題



＜ティーセレクションプラン＞


フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」のティーセレクション＋スタンダードプランの


ドリンクが飲み放題



Option MENU 　※価格は消費税・サービス料15%込


＜スペシャルドリンク＞各1,500円


ジュエルストロベリーソーダ／チェリーブロッサムソーダ



＜スペシャリテデザート＞ 1,500 円


桜のモンブラン～洋風 桜餅を添えて～



※食材の仕入れ状況により、 一部内容が変更となる可能性がございます。


※店舗によりメニューの内容が多少異なります。




▲アフタヌーンティーイメージ（2名分）

スイーツスタンド　【上段】スイーツイメージ


スイーツスタンド　【中段】スイーツイメージ

▲セイボリーイメージ


▲スコーンイメージ

▲スペシャリテイメージ
（オプション）


▲スペシャルドリンク いちごイメージ（オプション）

▲スペシャルドリンク 桜イメージ（オプション）


▲ティーセレクションプラン イメージ


店舗概要


◆ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」



【販売日】2025年3月17日（月）～4月25日（金）※平日のみ開催　火曜・土日定休


【販売時間】12：00～19：00


【料金】※すべて消費税・サービス料15％込 　※他プランのご用意もございます。


スタンダードプラン　1名　平日 5,500円


ティーセレクションプラン　1名　平日 6,000円


スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名　平日 7,000円


ティーセレクション＋スペシャリテデザート　1名　平日 7,500円


【住所】〒812‐0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE 博多 11 階


【アクセス】JR各線博多駅　博多口直結


【電話番号】092-600-8852　※定休日：火曜・土日祝日


【ホームページ】 https://wedding-hakata.strings-group.jp/cafe




◆青山セントグレース大聖堂　


【販売日】2025年3月16日（日）・20日（木・祝）・21日（金）・23日（日）・27日（木）・28日（金）・29（土）・30日（日）／4月4日（金）・5日（土）・6日（日）・10日（木）・11日（金）・17日（木）・24日（木）・25日（金）※特定日開催


【販売時間】平日　12：00～14：00（L.O.13:30）　土日祝日　１.12：00～14：00（L.O.13:30）／２.14：30～16：30（L.O.16:00）


【料金】※すべて消費税・サービス料15%込　※他プランのご用意もございます。


スタンダードプラン　1名　平日5,500円／土日祝6,000円


ティーセレクションプラン　1名　平日6,000円／土日祝6,500円


スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名　平日7,000円／土日祝7,500円


ティーセレクション＋スペシャリテデザート　1名　平日7,500円／土日祝8,000円


【住所】〒107-0061東京都港区北青山3-9-14


【アクセス】銀座線・千代田線・半蔵門線　表参道駅A1出口 徒歩約2分


【電話番号】03-5766-8838　※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日


【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-12069/



◆伊勢山ヒルズ　


【販売日】2025年3月19日（水）・20日（木・祝）・22日（土）・23日（日）・27日（木）・28日（金）／　4月3日（木）・4日（金）・6日（日）・9日（水）・10日（木）・11日（金）・13日（日）・16日（水）・17日（木）・23日（水）・24日（木）・25日（金）※特定日開催


【販売時間】12：00～、12：30～、13:00～　※2時間30分制（最終入店　平日13：00　土日祝日12：30）


【料金】※すべて消費税・サービス料15%込　※他プランのご用意もございます。


スタンダードプラン　1名　平日5,500円／土日祝6,000円


ティーセレクションプラン　1名　平日6,000円／土日祝6,500円


スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名　平日7,000円／土日祝7,500円


ティーセレクション＋スペシャリテデザート　1名　平日7,500円／土日祝8,000円


【住所】〒220-0031 神奈川県横浜市西区宮崎町58－3


【アクセス】JR「桜木町駅」より徒歩7分


【電話番号】045-260-8845（リストランテ マンジャーレ 伊勢山）　※定休日：火曜（祝日除く）、当社指定日


【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-11972/



◆ストリングスホテル 名古屋　「ニューヨークラウンジ」


【販売日】2025年3月15日（土）～2025年4月25日（金）　毎日開催


【販売時間】11：00～21：30（L.O 20:00）　　


【料金】※すべて消費税込・サービス料15%別 　※他プランのご用意もございます。


スタンダードプラン　1名　平日4,783円／土日祝5,218円


ティーセレクションプラン　1名　平日5,218円／土日祝5,653円


スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名　平日6,087円／土日祝6,522円


ティーセレクション＋スペシャリテデザート　1名　平日6,522円／土日祝6,957円


【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7


【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分


【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）


【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_7080/



◆ストリングスホテル 名古屋　「グラマシースイート」


【販売日】2025年3月15日（土）～2025年4月25日（金）　毎日開催


【販売時間】11：00～21：30（L.O 20:00）　　


【料金】※すべて消費税・サービス料15%別　※他プランのご用意もございます。


スタンダードプラン　1名　平日5,218円／土日祝5,653円


ティーセレクションプラン　1名　平日5,653円／土日祝6,087円


スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名　平日6,522円／土日祝円6,957円


ティーセレクション＋スペシャリテデザート　1名　平日6,957円／土日祝7,392円


【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7


【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分


【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）


【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_7141/



◆セントグレースヴィラ　


【販売日】2025年3月19日（水）・20日（木・祝）・21日（金）・23日（日）・27日（木）／4月3日（木）・4日（金）・9日（水）・10日（木）・17日（木）・24日（木）・25日（金）※特定日開催


【販売時間】平日 1部12:00～16:00　★平日は最大4時間滞在可能！14:00～16:00（2時間）の滞在も可能です


土日祝 1部12:00～13:30 ／ 2部14:00～15:30


【料金】※すべて消費税・サービス料15%込　※他プランのご用意もございます。


スタンダードプラン　1名　平日5,500円／土日祝6,000円


ティーセレクションプラン　1名　平日6,000円／土日祝6,500円


スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名　平日7,000円／土日祝7,500円


ティーセレクション＋スペシャリテデザート　1名　平日7,500円／土日祝8,000円


【住所】〒550-0013 大阪市西区新町1-1-18　


【アクセス】地下鉄四つ橋線・中央線「本町駅」22番出口より徒歩4分、


地下鉄御堂筋線「本町駅」13番・15番出口より徒歩6分


【電話番号】06-7654-8480　※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日


【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/stgrace_shinsaibashi/2024event-62