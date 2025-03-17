春爛漫！お花見気分を味わえるいちご尽くしのスイーツ洋風の桜餅を添えた“桜モンブラン”のスペシャルデザートもご用意『桜色のストロベリーアフタヌーンティー』全国5都市で期間限定販売
株式会社ベスト-アニバーサリー（代表取締役:塚田 健斗:東京都港区）がMC契約にて運営受託をしている「ザ ストリングス 博多」と、株式会社ベストブライダル（代表取締役: 塚田 正之：東京都港区）が運営する、全国5都市5会場のホテル・結婚式場にて、2025年3月17日（月）～4月25日（金）の期間中に、季節のいちごをふんだんに使用した「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」を販売いたします。
※開催都市： 博多／東京／横浜／名古屋／大阪
※「ザ ストリングス 博多」のみ株式会社ベスト‐アニバーサリーが運営
■HP：https://wedding-hakata.strings-group.jp/cafe/afternoon_tea_2
▲写真 アフタヌーンティー＋スペシャリテデザート＋スペシャルドリンクイメージ
■春らしいピンクと赤のカラーリングが可愛い、いちごをふんだんに使用したスイーツやセイボリー
シャンパンといちごが好相性のグラスデザートや、いちごのクリームがぎっしり詰まった可愛いらしいフォルムの赤いクッキーシュー、さっぱりとしたグレープフルーツジュレを忍ばせたいちごのムース、ピスタチオクリームを詰めて焼き上げたいちごのタルト、サクサクのパイ生地に濃厚なカスタードクリームをサンドしたナポレオンパイなどいちご尽くしのスイーツ5種を提供。セイボリーは、フォアグラムースとピスタチオを使用した贅沢ミルフィーユや、黒胡椒を効かせたポークパストラミとラズベリー風味のクリームチーズのブルスケッタ、素材の味を活かした蕪のクリームスープの3種をお楽しみいただけます。
■お席までお届けする焼きたてスコーン＆3種のコンディメント
会場内のベーカリーで焼き上げるスコーン2種類は、焼きたてをお席までお届けいたします。コンディメントは塩味の効いた塩クロテッドクリーム、旬のいちごジャム、はちみつの3種類をご用意しています。外はサクッと、中はしっとりしつつも軽い食感のスコーンとあわせてお召し上がりいただけます。
■名店からセレクトしたこだわりの紅茶
お飲み物は、スイーツとスコーンに合う紅茶やソフトドリンクを幅広くセレクトした「スタンダードプラン」、フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」の紅茶やフレーバードティーを何杯でも楽しめる「ティーセレクションプラン」よりお選びいただけます。
■目でも舌でもお花見気分を楽しめる、スペシャルデザートとドリンク
桜のムースに濃厚な桜クリームを絞ったモンブランとパンケーキでサンドして洋風にアレンジした桜餅を添えたスペシャルデザート、いちごと桜色のスペシャルドリンク2種をオプションでご用意。
アフタヌーンティー販売概要
■商品名：「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」
■販売期間：2025年3月17日（月）～4月25日（金） ※会場により特定日開催
■販売場所：ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」（博多）
青山セントグレース大聖堂（東京）／伊勢山ヒルズ（横浜）／ストリングスホテル 名古屋
「ニューヨークラウンジ」・「グラマシースイート」（名古屋） ／セントグレースヴィラ（大阪）／
■販売時間：店舗により異なります。※店舗概要参照
■料金：おひとり様5,500円～（消費税・サービス料15%込）
■HP：https://wedding-hakata.strings-group.jp/cafe/afternoon_tea_2
■MENU：
Food & Dessert
＜デザート＞
・シャンパンジュレとベリーのエキューム
・苺のクッキーシュ
・苺とグレープフルーツのムース
・ナポレオンパイ
・苺とピスタチオのタルト
＜セイボリー＞
・フォアグラとピスタチオのミルフィーユ
・ポークパストラミのブルスケッタ ベリー風味
・蕪のスープ
＜スコーン＆コンディメント＞
・スコーン（ミルク／桜とホワイトチョコ）
・コンディメント（塩クロテッドクリーム／ ストロベリージャム／ はちみつ）
Free Drink
＜スタンダードプラン＞
フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」1杯＋紅茶・コーヒー・ソフトドリンクなど
数種類が飲み放題
＜ティーセレクションプラン＞
フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」のティーセレクション＋スタンダードプランの
ドリンクが飲み放題
Option MENU ※価格は消費税・サービス料15%込
＜スペシャルドリンク＞各1,500円
ジュエルストロベリーソーダ／チェリーブロッサムソーダ
＜スペシャリテデザート＞ 1,500 円
桜のモンブラン～洋風 桜餅を添えて～
※食材の仕入れ状況により、 一部内容が変更となる可能性がございます。
※店舗によりメニューの内容が多少異なります。
▲アフタヌーンティーイメージ（2名分）
スイーツスタンド 【上段】スイーツイメージ
スイーツスタンド 【中段】スイーツイメージ
▲セイボリーイメージ
▲スコーンイメージ
▲スペシャリテイメージ
（オプション）
▲スペシャルドリンク いちごイメージ（オプション）
▲スペシャルドリンク 桜イメージ（オプション）
▲ティーセレクションプラン イメージ
店舗概要
◆ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」
【販売日】2025年3月17日（月）～4月25日（金）※平日のみ開催 火曜・土日定休
【販売時間】12：00～19：00
【料金】※すべて消費税・サービス料15％込 ※他プランのご用意もございます。
スタンダードプラン 1名 平日 5,500円
ティーセレクションプラン 1名 平日 6,000円
スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名 平日 7,000円
ティーセレクション＋スペシャリテデザート 1名 平日 7,500円
【住所】〒812‐0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE 博多 11 階
【アクセス】JR各線博多駅 博多口直結
【電話番号】092-600-8852 ※定休日：火曜・土日祝日
【ホームページ】 https://wedding-hakata.strings-group.jp/cafe
◆青山セントグレース大聖堂
【販売日】2025年3月16日（日）・20日（木・祝）・21日（金）・23日（日）・27日（木）・28日（金）・29（土）・30日（日）／4月4日（金）・5日（土）・6日（日）・10日（木）・11日（金）・17日（木）・24日（木）・25日（金）※特定日開催
【販売時間】平日 12：00～14：00（L.O.13:30） 土日祝日 １.12：00～14：00（L.O.13:30）／２.14：30～16：30（L.O.16:00）
【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。
スタンダードプラン 1名 平日5,500円／土日祝6,000円
ティーセレクションプラン 1名 平日6,000円／土日祝6,500円
スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名 平日7,000円／土日祝7,500円
ティーセレクション＋スペシャリテデザート 1名 平日7,500円／土日祝8,000円
【住所】〒107-0061東京都港区北青山3-9-14
【アクセス】銀座線・千代田線・半蔵門線 表参道駅A1出口 徒歩約2分
【電話番号】03-5766-8838 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日
【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-12069/
◆伊勢山ヒルズ
【販売日】2025年3月19日（水）・20日（木・祝）・22日（土）・23日（日）・27日（木）・28日（金）／ 4月3日（木）・4日（金）・6日（日）・9日（水）・10日（木）・11日（金）・13日（日）・16日（水）・17日（木）・23日（水）・24日（木）・25日（金）※特定日開催
【販売時間】12：00～、12：30～、13:00～ ※2時間30分制（最終入店 平日13：00 土日祝日12：30）
【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。
スタンダードプラン 1名 平日5,500円／土日祝6,000円
ティーセレクションプラン 1名 平日6,000円／土日祝6,500円
スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名 平日7,000円／土日祝7,500円
ティーセレクション＋スペシャリテデザート 1名 平日7,500円／土日祝8,000円
【住所】〒220-0031 神奈川県横浜市西区宮崎町58－3
【アクセス】JR「桜木町駅」より徒歩7分
【電話番号】045-260-8845（リストランテ マンジャーレ 伊勢山） ※定休日：火曜（祝日除く）、当社指定日
【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-11972/
◆ストリングスホテル 名古屋 「ニューヨークラウンジ」
【販売日】2025年3月15日（土）～2025年4月25日（金） 毎日開催
【販売時間】11：00～21：30（L.O 20:00）
【料金】※すべて消費税込・サービス料15%別 ※他プランのご用意もございます。
スタンダードプラン 1名 平日4,783円／土日祝5,218円
ティーセレクションプラン 1名 平日5,218円／土日祝5,653円
スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名 平日6,087円／土日祝6,522円
ティーセレクション＋スペシャリテデザート 1名 平日6,522円／土日祝6,957円
【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7
【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分
【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）
【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_7080/
◆ストリングスホテル 名古屋 「グラマシースイート」
【販売日】2025年3月15日（土）～2025年4月25日（金） 毎日開催
【販売時間】11：00～21：30（L.O 20:00）
【料金】※すべて消費税・サービス料15%別 ※他プランのご用意もございます。
スタンダードプラン 1名 平日5,218円／土日祝5,653円
ティーセレクションプラン 1名 平日5,653円／土日祝6,087円
スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名 平日6,522円／土日祝円6,957円
ティーセレクション＋スペシャリテデザート 1名 平日6,957円／土日祝7,392円
【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7
【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分
【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）
【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_7141/
◆セントグレースヴィラ
【販売日】2025年3月19日（水）・20日（木・祝）・21日（金）・23日（日）・27日（木）／4月3日（木）・4日（金）・9日（水）・10日（木）・17日（木）・24日（木）・25日（金）※特定日開催
【販売時間】平日 1部12:00～16:00 ★平日は最大4時間滞在可能！14:00～16:00（2時間）の滞在も可能です
土日祝 1部12:00～13:30 ／ 2部14:00～15:30
【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。
スタンダードプラン 1名 平日5,500円／土日祝6,000円
ティーセレクションプラン 1名 平日6,000円／土日祝6,500円
スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名 平日7,000円／土日祝7,500円
ティーセレクション＋スペシャリテデザート 1名 平日7,500円／土日祝8,000円
【住所】〒550-0013 大阪市西区新町1-1-18
【アクセス】地下鉄四つ橋線・中央線「本町駅」22番出口より徒歩4分、
地下鉄御堂筋線「本町駅」13番・15番出口より徒歩6分
【電話番号】06-7654-8480 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日
【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/stgrace_shinsaibashi/2024event-62