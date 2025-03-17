【TBS Podcastから2番組！】第6回JAPAN PODCAST AWARDSで『となりの雑談』がパーソナリティ賞最優秀賞／『セイジドウラク』が企画賞優秀賞を受賞。
2025年3月16日（日）に第6回JAPAN PODCAST AWARDS贈賞式が開催され、TBSラジオが運営するPodcastステーション・TBS Podcastから『となりの雑談』と『セイジドウラク』が受賞しました。
贈賞式では選考対象作品の中から選ばれる「大賞」「パーソナリティ賞」「企画賞」全3部門の受賞作品を発表され、『となりの雑談』は「パーソナリティ賞」の最優秀賞、『セイジドウラク』は「企画賞」の優秀賞をそれぞれ受賞しました。
詳細は第6回JAPAN PODCAST AWARDS公式ホームページからご覧いただけます。
第6回JAPAN PODCAST AWARDS公式HP：https://www.japanpodcastawards.com/
となりの雑談
出演者：桜林直子、ジェーン・スー
雑談のプロ、桜林直子とコラムニスト、ジェーン・スーの雑談番組。
各種Podcastからお聴きいただけます。
Spotify：https://open.spotify.com/show/4hxv8gX5lgmBpMkp2jasGK?si=46d72372363a4bdd
配信日時：毎週火曜日20時頃
JRN地上波放送： RCC（中国放送）RSK（RSK山陽放送）
JRT（四国放送）
番組HP：https://www.tbsradio.jp/kikimimi/
番組メールアドレス：kikimimi@tbs.co.jp
番組X（旧Twitter）：https://twitter.com/zatsudan954
セイジドウラク
出演者：澤田大樹・宮原ジェフリー
TBSラジオ国会担当記者の澤田大樹と選挙ライターの宮原ジェフリーが、政治に関する様々な話題をマニアックな視点を交えながら趣味的に語っています。
各種Podcastからお聴きいただけます。
Spotify：https://open.spotify.com/show/2KwanmUKt3CmVZa7NCoyuz?si=6af65ddc6ae04b2e
配信日時：毎週月曜17時
番組HP：https://www.tbsradio.jp/sd/
番組メールアドレス：sd-tbsradio@tbs.co.jp
番組Twitter：@sd_tbsradio
番組ハッシュタグ：＃セイジドウラク