¡Ú£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡Û½é´§ÈÖÁÈ¡ªÅÄÃæÈþµ×¤¬ÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¤Ç¤ª¼ò¤òµá¤á¤Æ°ì¿Í¥í¥±¡ª¡¡3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ë11»þ～
～Êý¸þ¡È²»ÃÔ¡É～
¼Â¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¹Ô¤¯¾ì½ê¤ÏÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Êý¸þ²»ÃÔ¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæÈþµ×¡£
·ÈÂÓ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÌÂ¤ï¤º¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤ä¿Í¡£
¤½¤ó¤Ê¶öÁ³¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÄÃæÈþµ×¤Î°ì¿Í¥í¥±¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
～Ã¯¤«¤Î¡È²¸ÃÏ¡É～
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î²¸¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤ò¡È²¸ÃÏ¡É¤È¤·¡¢¤½¤ÎÌÜÅªÃÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¼êºî¤ê¤ÎÃÏ¿Þ¤òÍê¤ê¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¸½ºßÃÏ¤ò³ÎÇ§¡£
Ìµ»öÌÜÅªÃÏ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿ÅÄÃæÌ¤µ×¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤Î¡È²¸ÃÏ¡É¤Ç¤¢¤ë¡¢Î¾¿Æ¤È¤âË¬¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Îµï¼ò²°¤Ø¡£
～¡È¤ª¤ó¤Á¡É¤òÌû¤·¤à～
¤ª¼ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤´Î¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤¿ÅÄÃæÈþµ×¡£
¤¿¤¯¤µ¤óÆ»¤ËÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¤ª¼ò¤òÆÝ¤ó¤À»þ¤ËÌ¥¤»¤ëÉ½¾ð¤Ï¡¦¡¦¡¦
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¸ì¤ë¡¢¡Ö¤ª¤ó¤Á¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡£
ÈÖÁÈ¤ò¸«½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
À§Èó¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡ÅÄÃæÈþµ×¤Î¤ª¤ó¤Á¼ò
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û¡¡3·î31Æü¡Ê·î¡Ë ¤è¤ë11»þ00Ê¬～11»þ30Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¡¡¡¡£Â£ÓÆü¥Æ¥ì
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¡¡¡¡ÅÄÃæÈþµ×
¡ÚÈÖÁÈHP¡Û¡¡ https://www.bs4.jp/onchizake/
¡ÚÈÖÁÈSNS¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡£Ø¡§https://x.com/onchizake_bs4?s=21
¡¡¡¡TikTok¡§https://www.tiktok.com/@onchizake_bs4?_t=ZS-8ukJFGFwC26&_r=1(https://www.tiktok.com/@onchizake_bs4?_t=ZS-8ukJFGFwC26&_r=1)
¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Û(C)£Â£ÓÆü¥Æ¥ì