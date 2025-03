『頭文字D THE ARCADE』公式全国大会「公道最強決定戦 2nd」の決勝大会が3月23日（日）開催！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ(本社:東京都品川区、代表取締役社長執行役員:杉野行雄、以下 セガ フェイブ)は、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE』(以下、頭文字DAC)の公式全国大会「公道最強決定戦 2nd」の決勝大会を2025年3月23日(日)に開催いたします。

決勝大会では、4台バトル部門「峠バトロワ」、2台バトル部門「KING OF DRIVER」に加え、タイムトライアル部門「MASTER ATTACKER」を開催。昨年8月より全国7カ所を巡業してきた地方大会を勝ち抜いた選手のほか、昨年11月に開催された「走り屋TEAMグランプリ」にて優勝したチームの代表に加え、オンライン予選、当日予選など、熾烈な予選を勝ち上がった猛者たちがセガ本社に集い、最後の戦いに挑みます。さらに、今回は海外からも2名の招待選手が出場!海外選手の活躍にもご注目ください。

大会当日は会場にて観覧が可能です。また、大会の模様はYouTubeにて生配信も行います。公道最強を決める戦いを、是非ご観戦ください。

▼決勝大会の詳細はこちら!

https://initiald.sega.jp/inidac/event/saikyo2nd/final/

特別協賛

本イベントは、昨年開催した公式交流イベント『公道最強決定戦 2023』に続き、ライフガード(株式会社チェリオジャパン)よりご協賛いただいております。

特別協賛:ライフガード

協賛

本イベントは、今回新たに日産自動車大学校よりご協賛いただいております。

協賛:日産自動車大学校

■「公道最強決定戦 2nd 決勝大会」は会場観覧可能!

決勝大会は会場にて観覧が可能です。また、当日会場にて、大会終了後に実施するアンケートに回答いただいた方にAimeカードをプレゼントいたします!ぜひご来場ください。

※Aimeカードはなくなり次第終了します。

※Aimeカードお1人様1枚までの配布となります。

【会場観覧のご案内】

日 程:2025年3月23日(日)9:00~入場開始

会 場:セガ大崎本社内 特設会場

東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産 大崎ガーデンタワー

入場方法:ビル1Fの受付にて入館パスを受け取り、スタッフの指示に従って会場までお越しください。

▼観覧の詳細は大会公式サイトをご覧ください。

https://initiald.sega.jp/inidac/event/saikyo2nd/final/

■「公道最強決定戦 2nd 決勝大会」YouTubeにて生配信決定!

「公道最強決定戦 2nd」の模様をYouTubeにて生配信いたします。

実況解説にセガ開発のマッケぽん@、ゲストとして公認サポーターや、プロゲーマーのチョコブランカの出演が決定!生配信で大会をご観戦ください。

【番組概要】

配信日時:2025年3月23日(日)13:30~配信開始予定

配信内容:4台バトル部門 峠バトロワ 決勝大会

タイムトライアル部門 MASTER ATTACKER 決勝大会

2台バトル部門 KING OF DRIVER 決勝大会

※当日予選の配信はございません。

出演者:荒木美鈴(MC)

マッケぽん@(セガ開発)

チョコブランカ(ゲスト)

タカヒロ先生(公認サポーター)

きどうろっか(公認サポーター)

新井P(セガ開発・表彰式プレゼンター)

■決勝大会直前企画「勝者予想」受付中!

勝者を予想してフルチューンチケットのかけらGETを目指そう!

各部門の優勝者を予想するWEB企画の実施が決定!優勝者予想が的中すると、正解数に応じてゲーム内アイテム「フルチューンチケットのかけら」を最大15個入手できます。

予想は大会当日3月23日(日)の準決勝終了後~決勝の間でリアルタイムで実施!ぜひ配信や現地会場から予想にご参加ください。

勝者予想へ参加するには、勝者予想サイト内にて「メールアドレス認証」と「Aimeアクセスコード登録」が必要です。

▼勝者予想サイトはこちら!

回答受付期間:2025年3月23 日(日)準決勝終了後~決勝戦開始前まで

ユーザー登録:2025年3月7日(金)より開始

https://initiald.sega.jp/inidac/event/saikyo2nd-prediction/

【関連リンク】

『公道最強決定戦 2nd』公式サイト:https://initiald.sega.jp/inidac/event/saikyo2nd/

『頭文字D THE ARCADE』公式サイト :https://initiald.sega.jp/inidac/

『頭文字D ARCADE STAGE』シリーズ公式X(旧Twitter) :https://x.com/initialD_AS

『頭文字D THE ARCADE』公式LINE :https://lin.ee/wrnarsg

『頭文字D THE ARCADE』公式Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UChJePfGTsMeiY480AxSJcbw

(C)しげの秀一/講談社 (C)SEGA

(C)Shuichi Shigeno/KODANSHA All Rights Reserved.

Manufactured and produced by SEGA under license from Kodansha Ltd.

All manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved.

(C) 2024 Porsche AG. Porsche Crest, Porsche Logotype, Carrera, 911, 718 and Cayman are trademarks of Porsche AG used under license.

Manufactured under license of Stellantis Europe S.p.A. "ALFA ROMEO" is a trademark of Stellantis Europe S.p.A. and/or FCA Group Marketing S.p.A.

(C)2024 Cheerio Japan Co.,LTD. All Rights Reserved.

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。