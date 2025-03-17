埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、2025シーズン「ユニフォームパートナー(オフィシャルパートナー)」決定のお知らせ

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COEDO KAWAGOE F.C株式会社

このたび、COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社とともに2025シーズンを戦うユニフォームパートナーが決定しましたので、お知らせします。






2025シーズンも多大なるご支援、心より感謝申し上げます。


今シーズンもどうぞよろしくお願い致します。


■ユニフォームスポンサー（胸）


株式会社協同商事（コエドブルワリー） 様





【本社所在地】埼玉県川越市中台南2-20-1
【代表者】代表取締役社長　朝霧重治　様
【ホームページ】https://coedobrewery.com/


■ユニフォームスポンサー（鎖骨/右）


三共木工株式会社（@FARM等） 様





【本社所在地】埼玉県川越市大字今福2776番地2
【代表者】代表取締役 副社長　森田精一郎　様
【ホームページ】http://www.sankyo-mokko.co.jp/


■ユニフォームスポンサー（鎖骨/左）


株式会社ウニクス 様




【本社所在地】埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5ソニックシティビル26階
【代表者】代表取締役　村木正之　様
【ホームページ】https://www.unicus-sc.jp/


■ユニフォームスポンサー（左袖）


岩堀建設工業株式会社 様





【本社所在地】埼玉県川越市六軒町1-3-10
【代表者】代表取締役社長　岩堀和久　様
【ホームページ】https://www.iwahori.co.jp/


■ユニフォームスポンサー（背中/上）


株式会社アークマネージメント 様




【本店所在地】東京都板橋区高島平8-13-8 第一北野ビル2階
【代表者】代表取締役　小山友宏　様
【ホームページ】http://www.arrc.co.jp/


■ユニフォームスポンサー（背中/下）


株式会社細川洋行 様





【本社所在地】東京都千代田区二番町11番地5
【代表者】代表取締役社長　佐藤哲也　様
【ホームページ】https://www.hosokawa-yoko.co.jp/


■ユニフォームスポンサー（パンツ/前面）


株式会社Relic 様




【本社所在地】 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー19F
【代表者】代表取締役CEO　北嶋貴朗　様
【ホームページ】https://relic.co.jp/


■ユニフォームスポンサー（パンツ/後面）


明治安田生命保険相互会社 川越支社 様





【本社所在地】 埼玉県川越市脇田本町24-19明治安田生命川越ビル2階
【代表者】川越支社長　鈴木崇生　様
【ホームページ】https://as.chizumaru.com/meijiyasuda/detailMap?account=meijiyasuda&accmd=0&c2=6&bid=564-01&pgret=2(https://as.chizumaru.com/meijiyasuda/detailMap?account=meijiyasuda&accmd=0&c2=6&bid=564-01&pgret=2)



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


COEDO KAWAGOE F.C株式会社


Mail：info@c-kawagoe.com