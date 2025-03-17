埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、2025シーズン「ユニフォームパートナー(オフィシャルパートナー)」決定のお知らせ
このたび、COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社とともに2025シーズンを戦うユニフォームパートナーが決定しましたので、お知らせします。
2025シーズンも多大なるご支援、心より感謝申し上げます。
今シーズンもどうぞよろしくお願い致します。
■ユニフォームスポンサー（胸）
株式会社協同商事（コエドブルワリー） 様
【本社所在地】埼玉県川越市中台南2-20-1
【代表者】代表取締役社長 朝霧重治 様
【ホームページ】https://coedobrewery.com/
■ユニフォームスポンサー（鎖骨/右）
三共木工株式会社（@FARM等） 様
【本社所在地】埼玉県川越市大字今福2776番地2
【代表者】代表取締役 副社長 森田精一郎 様
【ホームページ】http://www.sankyo-mokko.co.jp/
■ユニフォームスポンサー（鎖骨/左）
株式会社ウニクス 様
【本社所在地】埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5ソニックシティビル26階
【代表者】代表取締役 村木正之 様
【ホームページ】https://www.unicus-sc.jp/
■ユニフォームスポンサー（左袖）
岩堀建設工業株式会社 様
【本社所在地】埼玉県川越市六軒町1-3-10
【代表者】代表取締役社長 岩堀和久 様
【ホームページ】https://www.iwahori.co.jp/
■ユニフォームスポンサー（背中/上）
株式会社アークマネージメント 様
【本店所在地】東京都板橋区高島平8-13-8 第一北野ビル2階
【代表者】代表取締役 小山友宏 様
【ホームページ】http://www.arrc.co.jp/
■ユニフォームスポンサー（背中/下）
株式会社細川洋行 様
【本社所在地】東京都千代田区二番町11番地5
【代表者】代表取締役社長 佐藤哲也 様
【ホームページ】https://www.hosokawa-yoko.co.jp/
■ユニフォームスポンサー（パンツ/前面）
株式会社Relic 様
【本社所在地】 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー19F
【代表者】代表取締役CEO 北嶋貴朗 様
【ホームページ】https://relic.co.jp/
■ユニフォームスポンサー（パンツ/後面）
明治安田生命保険相互会社 川越支社 様
【本社所在地】 埼玉県川越市脇田本町24-19明治安田生命川越ビル2階
【代表者】川越支社長 鈴木崇生 様
【ホームページ】https://as.chizumaru.com/meijiyasuda/detailMap?account=meijiyasuda&accmd=0&c2=6&bid=564-01&pgret=2(https://as.chizumaru.com/meijiyasuda/detailMap?account=meijiyasuda&accmd=0&c2=6&bid=564-01&pgret=2)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
COEDO KAWAGOE F.C株式会社
Mail：info@c-kawagoe.com