『ブルーアーカイブ』より、涼しい顔でメイド服を翻す「トキ」のフィギュアが-Full Version-と通常版で登場。あみあみ限定で、それぞれご案内中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、メーカー「アルター」より、『ブルーアーカイブ トキ 1/7スケール 完成品フィギュア』の-Full Version-と通常版を現在、あみあみ限定でそれぞれご案内中です。

製品ページはこちら:

ブルーアーカイブ トキ 1/7スケール 完成品フィギュア

・-Full Version-

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-182307(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-182307)

・通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-182308(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-182308)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)

■ブルーアーカイブ トキ 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格:

・-Full Version- 36,080円(税込)

・通常版 27,280円(税込)

□発売日:2026年1月予定

□メーカー:アルター

【スケール】1/7

【サイズ】全高約270mm

【素材】PVC、ABS

武器は2種(ライフル/ハンドガン)付属

ダブルピース/トランクを持たない姿も再現可能

通常版:衣装は2種(パターンA/B)が再現可能

-Full Version-:衣装は3種(パターンA/B/C)が再現可能

原型:sai

彩色:渡邊恭大

デザイン・イラスト:DoReMi

※こちらの商品は「あみあみ」限定での取り扱いとなります。

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。

※画像は-Full Version-のものです。

ゲーム『ブルーアーカイブ』より、ミレニアムサイエンススクール所属、秘密組織「C&C」のエージェント“トキ”が登場。涼しい顔でメイド服を翻す堂々とした姿で立体化。モノクロの衣装に色素の薄い髪や肌のコントラストが美しく、ミステリアスな瞳が魅力的です。パターンBは軽装で、クラシカルなメイド服から華やかな印象に。パーツの差し替えで、ライフルやハンドガンを持たせたり、ダブルピースのポーズも再現可能です。

更に「トキ -Full Version-」はパターンC(アビ・エシュフ起動時)を同梱した2体セットになります。様々な組み合わせをお楽しみ下さい。

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

