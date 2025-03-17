04月09日(水)　AndTechWEBオンライン「プリント基板用エポキシ樹脂・硬化剤・硬化促進剤の種類と特徴および新技術 ―各種エポキシ樹脂・硬化剤・促進剤の特徴―」Zoomセミナー講座を開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せるプリント基板用エポキシ樹脂での課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「プリント基板用エポキシ樹脂 」講座を開講いたします。

本講座は、2025年04月09日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1eff8942-45fe-6c84-bb49-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：プリント基板用エポキシ樹脂・硬化剤・硬化促進剤の種類と特徴および新技術

―各種エポキシ樹脂・硬化剤・促進剤の特徴と新技術を知り、課題解決へ―

開催日時：2025年04月09日(水) 10:30-16:30

参 加 費：49,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1eff8942-45fe-6c84-bb49-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

────────────

ープログラム・講師ー

横山技術事務所 代表 (元・新日鉄住金化学 総合研究所) 横山 直樹 氏

本セミナーの受講形式

─────────────

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

株式会社AndTechについて

────────────

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、

幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」

「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

─────────────────

一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

──────────────

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

─────────────────────

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

─────────────

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

(1) プリント基板の概要

プリント基板の種類・構造・製造工程、エポキシ樹脂の使用箇所、エポキシ樹脂に求められる機能についての知識が得られる。

(2) プリント基板用エポキシ樹脂の種類と特徴

エポキシ樹脂の製造法、エポキシ当量、粘度、軟化点などの基本特性に関する知識が得られる。プリント基板用エポキシ樹脂としては、汎用の臭素含有型難燃性エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、ハロゲンフリー難燃性のリン含有型エポキシ樹脂、低線膨張係数のナフタレン型エポキシ樹脂、低誘電性のジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、ビルドアップ基板用接着フィルムに用いられるフェノキシ樹脂などに関する知識が、各々習得できる。

(3) プリント基板用硬化剤の種類と特徴

通常用いられるジシアンジアミドの基本特性、低吸水率化に用いられるフェノールノボラックおよび酸無水物の特性に関する知識が、各々習得できる。

(4) プリント基板等用硬化促進剤の種類と特性

3級アミン類、イミダゾール類、有機ホスフィンの特性に関する知識を得ることができる。

(5) エポキシ樹脂・硬化剤の分析

エポキシ当量、塩素分、1,2-グリコールなどエポキシ樹脂についての分析法、アミン価、水酸基当量、活性水素当量など硬化剤についての分析法に関する知識が、各々得られる。

(6) 硬化物の構造と特性の測定・解析

DSCによる硬化開始温度・硬化発熱量・Tgの測定・解析、TMAによる線膨張係数・Tg、TG-DTAによる加熱重量減少率の測定・解析、動的粘弾性(DMA)によるTg、架橋密度の測定・解析、曲げ試験による力学特性(弾性率、破断強度、破断伸度)の測定・解析、破壊靭性試験によるK1C値の測定・解析、電気特性(表面抵抗・体積抵抗、誘電率・誘電正接)の測定・解析に関する知識が、各々習得できる。

(7) 有害性

エポキシ樹脂の急性・慢性毒性、局所刺激性、感作性に関する知識が、各々得られる。

(8) 変性・配合改質

ゴム変性、エンジニアリングプラスチック配合改質およびフィラー配合改質によるエポキシ樹脂の強靭化とその機構に関する知識が習得できる。

(9) トラブルと対策

吸湿によるTg低下、一液型組成物の保存中発熱、ボイドとヒケ、揮発性・昇華性への対策に関する知識が習得できる。

(10) 新技術

a) 高周波通信用プリント基板向け低誘電性エポキシ樹脂および硬化剤：嵩高い分子構造を有する低誘電性エポキシ樹脂に関する知識を習得できる。

b) 同基板向け低誘電性硬化剤：硬化反応時に水酸基を生成しない低誘電性活性エステル型硬化剤に関する知識を習得できる。

c) 微細配線フレキシブルプリント基板(FPC)用接着剤向け高絶縁信頼性およびハロゲンフリー難燃性エポキシ樹脂組成物：リン含有フェノキシ樹脂を配合したエポキシ樹脂組成物に関する知識を習得できる。講座

担当：青木良憲

≪こちらの講座は、WEB上での開催のオンライン講座になります≫

【時間】 10:30-16:30

【講師】横山技術事務所 代表 (元・新日鉄住金化学(株) 総合研究所) 工学博士 横山 直樹 氏

プロフィールを見る事業開発コンサルティング技術コンサルタント派遣スポット専門家コンサルティング講師派遣(社員研修)技術動向調査・市場調査・技術ライティング

【講演主旨】

プリント基板およびプリント基板用材料メーカーの事業企画部門、研究開発部門、生産技術部門、製造部門、技術サービス部門の技術者・研究者の皆様、大学・公的研究機関の研究者の皆様を対象に、エポキシ樹脂・硬化剤・硬化促進剤の基礎から新技術までを詳しく解説いたします。

【プログラム】

1. プリント基板の概要

プリント基板の種類と構造、エポキシ樹脂の使用箇所、エポキシ樹脂に求められる機能

2. プリント基板等用エポキシ樹脂の種類と特徴

2-1. ビスフェノールA型

2-2. ビスフェノールF型

2-3. フェノールノボラック型

2-4. クレゾールノボラック型

2-5. 臭素含有型

2-6. リン含有型

2-7. ナフタレン型

2-8. ジシクロペンタジエン型

2-9. グリシジルアミン型

2-10. グリシジルイソシアヌレート型

2-11. フェノキシ樹脂

3. プリント基板等用硬化剤の種類と特徴

3-1. ジシアンジアミド

3-2. フェノールノボラック

3-3. 酸無水物

4. プリント基板等用硬化促進剤の種類と特性

4-1. 3級アミン類

4-2. イミダゾール類

4-3. 有機ホスフィン系

5. エポキシ樹脂・硬化剤の分析

5-1. エポキシ樹脂の分析

エポキシ当量、塩素分、1,2-グリコール

5-2. 硬化剤の分析

アミン価、水酸基当量、活性水素当量

6. 硬化物の構造と特性の評価解析

6-1. 熱分析

DSC：硬化開始温度、硬化発熱量、Tg

TMA：線膨張係数、Tg

TG-DTA：Td1、Td5、Td10

6-2. 動的粘弾性 (DMA)

Tg、架橋密度、相構造

6-3. 力学特性

曲げ試験：弾性率、破断強度、破断歪

破壊靭性試験：破壊靭性値 (K1C)

6-4. 電気特性

表面抵抗・体積抵抗

誘電率・誘電正接

7. 有害性

急性・慢性毒性、局所刺激性、感作性

8. 変性・配合改質

8-1. ゴム変性

8-2. エンジニアリングプラスチック配合改質

8-3. フィラー配合改質

9. トラブルと対策

10. 新技術

10-1. 高周波通信用プリント基板向け低誘電性エポキシ樹脂

10-2. 同基板向け低誘電性硬化剤

10-3. 微細配線フレキシブルプリント基板(FPC)用接着剤向け高信頼性およびハロゲンフリー難燃性エポキシ樹脂組成物

【質疑応答】

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上