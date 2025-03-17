サッポロ不動産開発株式会社

サッポロ不動産開発株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮澤 高就）の100%子会社として設立したサッポロ不動産投資顧問株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：漆崎 久也、以下SAM社）は、2025年2月6日付で金融商品取引業（投資助言・代理業）の登録を完了しました。併せて2025年3月5日付で一般社団法人日本投資顧問業協会に入会し、アセットマネジメント事業に参入します。不動産投資ファンドの組成、アセットマネジメント業務の受託を通じて、フィービジネスの拡大と不動産運用効率の向上を目指します。

サッポロ不動産開発株式会社は、これまで主軸としてきた恵比寿ガーデンプレイスを初めとする不動産賃貸業の収益力向上に加え、エクイティ投資およびバリューアッド流動化事業などに取り組むことで、収益構造の多様化と資金回転のスピードアップを進めてきました。今後は、SAM社を通じた投資顧問事業を推進することでAUM（Asset Under Management:運用資産残高）の拡大を促進し、持続的な成長と収益力強化、投資効率の向上を図りつつ、「居たいまちNo.1」を目指した「まちづくり」を推進します。そして、これにより「豊かな時間・空間」を創り、育むことで地域および企業の価値向上に貢献していきます。

＜金融商品取引業の概要＞

金融商品取引業者名：サッポロ不動産投資顧問株式会社

所在地： 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番7号 恵比寿ガーデンプレイス センタープラザ地下1階

代表者： 代表取締役社長 漆崎 久也

登録日： 2025年２月6日

登録番号：関東財務局（金商）第3452号

業務内容：投資助言・代理業

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会

会社HP：サッポロ不動産投資顧問株式会社