マウザー、Micronと共同で新たにeBookの提供を開始　AIエッジ向けの革新的なメモリソリューションと設計を解説

新製品投入(New Product Introduction: NPI)の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)は、Micron(https://www.mouser.com/manufacturer/micron-technology/)(本社:米国アイダホ州)と共同で新たなeBook(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/nxp-11-experts-discuss-advanced-motor-control-for-modern-electric-vehicles-mghttps:/resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/micron-5-experts-on-addressing-the-hidden-challenges-of-embedding-edge-ai-into-en)を発表しました。本eBookでは、AIエッジアプリケーションにおけるメモリ(https://resources.mouser.com/memory)の重要性と、エッジAIを効果的に展開するための設計ポイントを解説しています。Micronはエッジコンピューティング(https://resources.mouser.com/edge-computing)、データセンタ(https://resources.mouser.com/data-center)、ネットワーキング(https://resources.mouser.com/networking)、モバイルなどの主要市場セグメントにおいて、人工知能(AI)、機械学習、自動運転技術(https://resources.mouser.com/autonomous)を支える革新的なメモリおよびストレージソリューションを提供する業界のリーダーです。

最新eBook「5 Experts On Addressing The Hidden Challenges of Embedding Edge AI into End Products(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/micron-5-experts-on-addressing-the-hidden-challenges-of-embedding-edge-ai-into-end-products-mg)」ではAI業界の第一線で活躍する専門家が、クラウド接続による遅延やセキュリティ問題を避け、リアルタイムでデータ処理や意思決定を行うために、エッジでデータ処理をする重要性を解説しています。エッジAIは膨大なメモリを消費するため、大量のデータを処理するAI推論を支えるには、高性能かつ低遅延のメモリソリューションが求められます。エッジAIのニーズの高まりにより、メモリ技術は進化を続けており、高帯域幅・低消費電力のメモリなども登場しています。これらの技術はAIエコシステムにおいて、単なる汎用品からAI対応デバイスやシステムにおける重要な差別化要素へと進化しています。

本eBookでは、エッジAIにおけるメモリの重要性、エッジAIの展開に関連する設計上の考慮点、さらにマウザーとMicronがどのようにして高性能・高密度なメモリソリューションを実現しているのかについても触れています。



■Micronの製品一例

- LPDDR5 DRAM(https://www.mouser.com/new/micron-technology/micron-lpddr5-dram/)メモリは、最新のAI推論アーキテクチャの要求に応えるために設計されており、LPDDR4と比較してデータアクセス速度が50%向上しています。また、業界をリードする1-beta LPDDR5Xは最大9.6Gbpsのさらなる性能向上を実現し、エッジでの効率とAI体験の向上に寄与します。- LPDDR4 DRAMメモリ(https://www.mouser.com/new/micron-technology/micron-lpddr4-memories/)は、バッテリ駆動のアプリケーションでの消費電力問題に対応するよう最適化されています。これにより、DDR4と比較してピーク帯域幅が33%向上し、バッテリ駆動のアプリケーションや超小型ポータブル機器に最適です。- e.MMC管理型NAND技術(https://www.mouser.com/new/micron-technology/micron-emmc-memory/)は、高容量でアプリケーション間の互換性を提供します。デュアル電圧サポートと優れた耐久性を兼ね備えており、消費者向け、ネットワーキング、産業用、さらに自動車向けの多様なアプリケーションに最適です。- Serial NOR Flash(https://www.mouser.com/new/micron-technology/micron-serial-nor-flash/)は、業界標準のパッケージ形態、ピン配置、コマンドセット、チップセットの互換性を備えており、消費者向け電子機器、産業用、ワイヤード通信、コンピュータ関連のアプリケーションに対応しています。これにより、システム設計が容易に行えます。

最新eBook「5 Experts On Addressing The Hidden Challenges of Embedding Edge AI into End Products」は以下よりご覧ください。

https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/micron-5-experts-on-addressing-the-hidden-challenges-of-embedding-edge-ai-into-end-products-mg

